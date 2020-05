OnePlus Z, smartphone Android 5G ma al prezzo di qualche anno fa?

I prezzi degli smartphone, perlomeno per quanto riguarda la fascia medio/alta, si stanno alzando. Ne abbiamo già parlato ampiamente su queste pagine, anche attraverso un approfondimento dedicato alle motivazioni che stanno comportando questo aumento. Gli appassionati non la stanno prendendo molto bene ed è comprensibile: in pochi anni abbiamo visto, giusto per fare un esempio, il prezzo dello smartphone "punta di diamante" di OnePlus passare da 500 euro (OnePlus 6, uscito nel 2018, costava 519 euro al lancio) a 919 euro (prezzo di partenza di OnePlus 8 Pro).

In realtà, la questione è molto meno intricata di quanto sembri, il mercato si sta riassestando, creando nuove fasce di prezzo dovute anche all'arrivo del 5G. Proprio il 5G sta diventando una vera e propria discriminante per il prezzo, visto che i SoC che possono gestirlo sono pochi e soprattutto costosi. OnePlus Z potrebbe però cambiare questa tendenza, grazie a un prezzo che potrebbe rivelarsi molto aggressivo.



OnePlus Z, il medio gamma 5G che potrebbe ribaltare le sorti

In questi giorni stiamo assistendo ad un assestamento molto importante del mercato: i produttori stanno cercando di lanciare smartphone 5G al minor prezzo possibile. Una prima soluzione molto interessante è arrivata da OPPO, come potete leggere nella nostra recensione di Find X2 Neo (che costa 699 euro, stiamo provando anche il Lite che viene venduto a 499 euro). Inoltre, presto arriveranno altri due dispositivi molto interessanti: Xiaomi Mi 10 Lite 5G (da non confondersi con Mi 10 Lite "normale") e TCL 10 5G. Si tratta di due smartphone che cercheranno di portare il 5G in Italia a un prezzo che si aggira attorno ai 400 euro. L'arrivo di Mi 10 Lite 5G è atteso in Italia per questo mese, quindi presto probabilmente ne sapremo di più.

Insomma, abbiamo fatto un notevole passo in avanti rispetto al 2019: vi ricordiamo che fino a qualche mese fa il 5G era relegato ai soli top di gamma che costavano oltre 1000 euro (quando andava bene).



Probabilmente vi starete chiedendo cosa c'entra OnePlus Z con tutto questo. Ebbene, gli ultimi leak descrivono un dispositivo con un processore Qualcomm Snapdragon 765 con supporto al 5G. Tuttavia, sempre stando alle indiscrezioni, l'azienda cinese vorrebbe cercare di spingersi verso il prezzo dei suoi smartphone di qualche anno fa, ovvero attorno ai 500 euro.

Non sappiamo quanto sia realmente fattibile, ma, vedendo le soluzioni in arrivo da Xiaomi e TCL, questa eventualità potrebbe concretizzarsi e fare felici molti utenti, facendoli anche entrare nella nuova era della connettività.

Insomma, OnePlus Z sembra proprio essere, come d'altronde si evince dal nome, un modello separato dalla gamma OnePlus 8, che mira a spazzare via tutte le critiche ricevute in merito al prezzo, ritenuto "troppo alto" dagli utenti più critici.

Tutto questo senza rinunciare ad uno schermo OLED da 6,4 pollici con refresh rate di 90 Hz e sensore di impronte digitali in-display.



I rumor descrivono poi la possibile presenza di 8GB di RAM LPDDR4X, 128/256GB di memoria interna UFS 3.0, una tripla fotocamera posteriore da 48MP + 16MP + 12MP e una fotocamera anteriore da 16MP. A completare le caratteristiche, dovremmo trovare una batteria da 4000 mAh con supporto alla ricarica a 30W e il sistema operativo Android 10 con personalizzazione OxygenOS 10.



La scheda tecnica trapelata online sembra proprio andare verso la direzione del medio gamma equilibrato, pensato per convincere chi non ha un budget troppo elevato. Per quanto riguarda la data di presentazione, secondo le ultime indiscrezioni il mese scelto da OnePlus sarebbe luglio 2020.

Sembra proprio che dovremo attendere ancora qualche mese per saperne di più, ma probabilmente i leaker si metteranno all'opera, come di consueto, settimane prima dell'eventuale evento di OnePlus. Tirando le somme, l'hype per OnePlus Z è già alto tra gli appassionati degli smartphone dell'azienda cinese, che non vedono l'ora di scoprire cosa si inventerà la società per portare il 5G nella fascia media del mercato.