OPPO arriva ufficialmente in Italia: tutto quello che c'è da sapere

Come ben saprete, le società cinesi oramai ricoprono un ruolo fondamentale nell'affollato mercato degli smartphone. Basti pensare che nelle prime cinque posizioni della "classifica" dei maggiori produttori di smartphone per vendite figurano ben tre aziende provenienti dalla nazione popolosa dell'Asia Centrale (dati Strategy Analitycs Q1 2018). Dietro ad Apple e Samsung, infatti, fanno capolino Huawei, Xiaomi e OPPO. La prima è presente sul suolo nostrano già da parecchi anni, mentre la seconda è approdata pochi giorni fa. Per quanto riguarda la terza, invece, disponeva tempo fa del suo shop online dedicato all'Europa, chiuso però a luglio 2017. Solo in questi giorni OPPO ha annunciato, tramite la sua pagina Facebook ufficiale, il suo ritorno in Italia, con l'apertura del sito dedicato al Bel Paese.



La presentazione dell'azienda

Attraverso la pagina "A proposito di OPPO Italia", la società cinese ha voluto ribadire la sua visione relativa agli smartphone. Il motto è "L'arte della tecnologia" e sul sito si legge in merito: "Progettiamo, sviluppiamo, produciamo e commercializziamo i nostri prodotti con il pieno controllo della filiera, dall'assemblaggio sino alle mani dei clienti. Questo modus operandi garantisce una progettazione già proiettata al prodotto finito, passando per i più elevati standard di garanzia della qualità, da rigorose revisioni del design fino alla sistematica ricerca di nuove soluzioni".



Una filosofia che si basa molto anche sui fan, con OPPO che promette di seguire il loro feedback e di fornire "aggiornamenti rapidi del firmware, ottimizzati nel corso del tempo". Dobbiamo anche ricordarci che, come accennato in apertura, la società in questione rientra tra i cinque maggiori produttori di smartphone mondiali e a febbraio 2018 aveva messo in commercio ben 29,5 milioni di dispositivi. La società cinese, fondata nel 2004, si definisce "giovane, dinamica e attenta alla qualità dei prodotti, già presente in 31 mercati e oggi pronta a farsi conoscere in Italia".



I piani per l'Italia

Non è ancora chiaro quali saranno i primi prodotti ad arrivare sul suolo nostrano ma sul sito ufficiale è stata aperta una pagina dedicata all'evento di presentazione di OPPO Find X, smartphone che dovrebbe montare una configurazione a tripla fotocamera nella parte posteriore (uno dei sensori con zoom 5x) e disporre del notch e del sensore di impronte in-display. Queste caratteristiche tecniche sono però frutto di rumor non confermati e non abbiamo ulteriori informazioni in merito alla data di annuncio. Tuttavia, la presenza dello smartphone in questione sul sito ufficiale fa ben sperare per un suo arrivo in Italia. Passando alle immagini presenti sul portale, si vede un dispositivo avente il notch, che potrebbe essere OPPO R15 oppure OPPO F7. Non è escluso l'arrivo di entrambi gli smartphone. Da notare anche il fatto che sono stati aperti tre annunci lavorativi con luogo Milano. In particolare, le posizioni ricercate sono Key Account Manager, Retail Specialist e Software Testing Engineer. Insomma, un altro colosso cinese sta per arrivare in Italia e non ci resta che attendere ulteriori informazioni in merito.