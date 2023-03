Oppo Find N2 Flip e ColorOS: anche Android diventa flessibile

Gli smartphone flessibili offrono delle possibilità di utilizzo molto particolari. Tutto dipende dal form factor di un determinato prodotto, in base a quello si possono sviluppare funzionalità uniche nel loro genere, ma l'hardware non basta a garantire il loro funzionamento.

Senza un software che possa sfruttare al meglio un determinato form factor il rischio è quello di sprecare molte delle potenzialità degli smartphone flessibili, ecco perchè Oppo ha inserito all'interno della ColorOS una serie di funzioni pensate per il Find N2 Flip.

Dalla fotocamera alla videochiamate le possibilità sono diverse e permettono di utilizzare in modi molto particolari questo smartphone con form factor a conchiglia, anche attraverso una modalità specifica chiamata Flex Form.

Cos'è la Flex Form?

Come abbiamo visto nel nostro speciale dedicato agli schermi del Find N2 Flip Oppo ha pensato il suo pieghevole nel segno, ed è proprio il caso di dirlo, della flessibilità, e la stessa cosa ha fatto con il software ColorOS.

Le possibilità offerte sono diverse ma alcune di queste vengono riassunte con il termine Flex Form, grazie al quale possiamo descrivere le modalità con cui è possibile sfruttare il telefono piegato a metà. Al primo posto per potenziale di utilizzo ci sono sicuramente i selfie senza mani, possibili grazie al connubio tra ColorOS e schermo esterno. L'utilizzo di questa modalità è molto semplice, una volta aperta l'applicazione dedicata alla fotocamera e piegato il telefono a metà l'interfaccia viene divisa in due. A questo punto basta tappare sull'apposita icona nella parte superiore dello schermo per attivare il display esterno. Qui le possibilità si moltiplicano, perché grazie alla cerniera Flexion Hinge lo smartphone rimane in posizione anche se appoggiato su un piano o semplicemente per terra, senza l'ausilio di cavalletti o altri supporti, in modo da inquadrare al meglio il soggetto. Ma come scattare la foto se non si ha il telefono in mano?

Oppo ha previsto una funzione specifica, basta infatti mostrare il palmo della mano alla fotocamera per far partire un timer, con l'immagine pronta per essere vista e utilizzata in pochi istanti.

L'applicazione fotocamera da poi la possibilità di ottenere immagini da angolazioni molto particolari, ad esempio dal basso verso l'alto, mantenendo sempre ben in vista l'anteprima, un vantaggio non da poco quando si cercano scatti di un tipo.

Oppo si è concentrata molto nel rendere migliore l'utilizzo della fotocamera attraverso il form factor a conchiglia, andando ad incidere anche sui video. Impugnando lo smartphone piegato a metà in orizzontale l'interfaccia di registrazione dei video si adatta e permette in una sola mossa di avere una stabilizzazione migliore, offrendo un'esperienza simile a quella delle classiche videocamere handycam, e allo stesso tempo i soggetti inquadrati possono vedere un'anteprima di quanto ripreso direttamente dallo schermo esterno in tempo reale.

Flessibilità anche nelle applicazioni

Il form factor pieghevole è sfruttabile anche in altri contesti, non legati direttamente alla ColorOS ma possibili grazie alle API di Android, in questo modo le applicazioni di terze parti possono sbloccare il potenziale del Find N2 Flip.

YouTube ad esempio può essere utilizzato in una modalità apposita per favorire l'utilizzo della chat. Aprendo una live e posizionando il telefono piegato su un piano lo schermo si divide in due, lasciando spazio nella parte superiore al video e in quella inferiore alla chat e alla tastiera, per un accesso rapido alla scrittura. Una cosa simile avviene anche su Twitch e su altre app che supportano questa funzione, rendendo più facile l'utilizzo della chat. Meno impattante sull'esperienza d'uso ma comunque funzionali sono poi le possibilità offerte durante le video chiamate, da WhatsApp a Meet. Le modalità di utilizzo sono le stesse, quindi con il telefono poggiato su un piano e con lo schermo diviso in due, dove nella parte alta si può seguire la conversazione e in quella bassa agire sui controlli di microfono e cam. Queste sono solo alcune della possibilità offerte dalle applicazioni di terze parti, destinate ad aumentare in futuro con la sempre maggiore diffusione degli smartphone flessibili.