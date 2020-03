OPPO Find X2 e Find X2 Pro: foto, specifiche, prezzo e tutti i dettagli

Il 6 marzo 2020, a partire dalle ore 10:30, è andato in scena l'evento di presentazione della gamma OPPO Find X2. Svoltosi online per via delle preoccupazioni legate al COVID-19, l'evento ci ha riservato diverse sorprese, alcune delle quali già vociferate nei giorni antecedenti l'annuncio.

Infatti, l'azienda cinese ha svelato al grande pubblico gli smartphone Find X2 e Find X2 Pro, due top di gamma interessanti. Inoltre, a margine dell'evento, è stato svelato anche il prossimo arrivo dello smartwatch OPPO Watch. Abbiamo avuto inoltre modo di dare uno sguardo ravvicinato a Find X2 Pro, il top di gamma della società nonché l'unico dei tre dispositivi che arriverà in Italia.

OPPO Find X2 Pro, la punta di diamante

Lo smartphone su cui OPPO punta di più è la variante Pro di Find X2, un dispositivo pensato per andare incontro alle necessità degli utenti più esigenti. Si tratta di un flagship in tutto e per tutto, dato che il suo design è curato, i materiali utilizzati per la costruzione sono di pregio e le caratteristiche tecniche si collocano al top della fascia di prezzo. Partendo dalla componentistica sotto alla scocca, Find X2 Pro monta un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 865, operante alla frequenza massima di 2,84 GHz, affiancato da una GPU Adreno 650, 12GB di RAM LPDDR5 e 512GB di memoria interna UFS 3.0. Stiamo parlando di una configurazione che non teme le applicazioni più esose in termini di risorse: la scheda tecnica è proprio quella che ci si aspetta da un top di gamma di inizio 2020.

Oppo ha puntato molto sullo schermo, che è un AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ (3168 x 1440 pixel), refresh rate di 120 Hz, frequenza di campionamento di 240 Hz, supporto all'HDR 10+ e luminosità massima di 1200 nit. Insomma, sulla carta il pannello sembra essere ottimo e il nostro primo sguardo conferma questa sensazione. In ogni caso, ci sarà modo di testarlo in più contesti durante le prossime settimane e quindi è meglio non sbilanciarsi troppo.

Passando al reparto fotografico, troviamo una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 48MP (f/1.7, Sony IMX689), una lente ultra grandangolare da 48MP (f/2.2, Sony IMX586, 120 gradi) e un obiettivo periscopico da 13MP (f/3.0, zoom ibrido 10x). Il sensore IMX 689 di Sony fa il suo debutto proprio su questo telefono e promette molto bene, lo testeremo a fondo nelle prossime settimane. La fotocamera anteriore è invece da 32MP (f/2.4). Tirando le fila del discorso, OPPO Find X2 Pro punta in alto a livello fotografico.



Anche sull'autonomia le aspettative sono alte, è presente una batteria da 4260 mAh con supporto alla ricarica rapida SuperVOOC 2.0 a 65W, in grado di ricaricare completamente lo smartphone in meno di 40 minuti. A questo punto, sappiamo quello che gli appassionati più incalliti all'ascolto si stanno chiedendo: che versione del sistema operativo c'è?

Ebbene, l'azienda cinese ha preinstallato la ColorOS 7.1 basata su Android 10, che va a risolvere diversi limiti delle precedenti versioni. Per tutti i dettagli in merito alle novità introdotte da questo aggiornamento, vi rimandiamo al sito ufficiale di OPPO.

Per il resto, il comparto connettività è esattamente quello che ci si aspetta da un flagship, dal supporto al 5G e al Wi-Fi 6 fino alla presenza di NFC e porta USB Type-C. Le dimensioni di OPPO Find X2 Pro sono pari a 165,2 x 74,4 x 8,8 mm, per un peso di circa 200 grammi (200 grammi per la variante Vegan Orange Leather e 208 grammi per il modello Ceramic Black). Da non sottovalutare la presenza della certificazione IP68. Per maggiori dettagli sul dispositivo, vi rimandiamo al portale ufficiale dell'azienda.

Arriviamo ora all'argomento che molti di voi stanno aspettando: prezzo e disponibilità. Ebbene, Find X2 Pro verrà venduto a 1199 euro a partire dall'8 maggio 2020. Mancano quindi ancora circa due mesi al suo arrivo in Italia, ma nel frattempo chi è interessato potrà registrarsi, a partire dal 22 aprile ed entro l'8 maggio, sul sito ufficiale di OPPO. Effettuando quest'azione e acquistando Find X2 Pro nel periodo compreso tra l'8 maggio e il 30 giugno, si possono portare a casa in omaggio lo speaker Bluetooth OPPO e gli auricolari OPPO Enco Free. È necessario caricare la prova d'acquisto entro il 10 luglio 2020.



OPPO Find X2, la variante "standard"

A fianco del modello più costoso, OPPO ha annunciato anche la variante "standard" di Find X2, che va a configurarsi in una fascia di prezzo inferiore. Purtroppo non arriverà in Italia, ma vi basti sapere che in Cina è venduto a 5499 yuan (circa 700 euro al cambio attuale) per il modello 8/128GB e 5999 yuan (circa 765 euro) per la variante da 8/256GB. Non dovrebbe mancare anche un modello ancora più performante da 12/256GB venduto a 999 euro, ma ribadiamo che il modello "base" di Find X2 non approderà sul mercato nostrano.



Considerate che un eventuale arrivo in Europa avrebbe fatto salire i prezzi, quindi probabilmente la differenza di costo tra i due modelli sarebbe stata in realtà ancora meno marcata di quello che può sembrare.

Per il resto, le principali differenze con Find X2 Pro sono da ricercarsi, oltre che nella RAM (che qui è anche LPDDR4) e nella memoria interna, nel comparto fotografico (Find X2 ha una tre sensori da 48MP + 12MP + 13MP) e nella batteria (qui da 4200 mAh). Andando oltre, le specifiche sono molto simili, e permane anche il supporto al 5G.



OPPO Watch

A margine dell'evento, con la pubblicazione di una pagina sul suo sito ufficiale cinese, la società ha svelato OPPO Watch, uno smartwatch che per il momento è stato annunciato solamente per il mercato cinese. Non è previsto l'arrivo in Europa, ma dovete sapere che viene venduto a 1499 yuan (circa 190 euro al cambio attuale) nella variante con cinturino da 41mm e 1999 yuan (circa 255 euro) in quella da 46mm.

Le principali caratteristiche tecniche prevedono uno schermo AMOLED da 1,91 pollici con risoluzione 402 x 476 pixel (nella variante da 46mm, display da 1,6 pollici con risoluzione 320 x 360 pixel per quella da 41mm), un processore Qualcomm Snapdragon Wear 2500, 1GB di RAM, 8GB di memoria interna e una batteria da 430 mAh (300 mAh per il modello da 41mm).

A livello di connettività, troviamo il supporto al Wi-Fi a 2,4 GHz, all'NFC, alla eSIM 4G, al Bluetooth 4.2 LE e al GPS. Il sistema operativo è la ColorOS Watch e il peso varia da 29,7 grammi a 45,5 grammi senza cinturino a seconda del modello (alluminio o acciaio inossidabile).

Lo smartwatch è anche impermeabile fino a 5ATM e integra l'assistente vocale Breeno. Difficile al momento dire se OPPO deciderà di fare il grande passo e portare il suo Watch anche in Europa, ma sicuramente la soluzione per il mercato cinese può risultare interessante per una certa tipologia d'utenza.