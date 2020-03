OPPO Find X2 e X2 Pro: tutti i rumor e leak prima dell'imminente annuncio

Nonostante le preoccupazioni legate al Coronavirus, che hanno già fatto annullare o rinviare parecchi eventi tech, le aziende del mondo smartphone stanno continuando ad annunciare i propri dispositivi. Basti pensare alla diretta di Sony dello scorso 24 febbraio, in cui sono stati presentati i nuovi smartphone della gamma Xperia. Il 6 marzo 2020 sarà invece il turno di OPPO e della sua famiglia di dispositivi Find X2.

Le ultime settimane non ci hanno di certo lasciato a bocca asciutta a livello di rumor e leak: le informazioni emerse coprono quasi ogni aspetto dei dispositivi. D'altronde, l'originale Find X era stato accolto in modo positivo dalla critica e quindi l'attenzione degli appassionati è alta. A pochi giorni dall'evento, è bene quindi fare un po' di "ripasso" su quanto trapelato online.

La presunta scheda tecnica di OPPO Find X2

Partendo dalle caratteristiche tecniche, dovete sapere che la presunta componentistica di OPPO Find X2 è stata pubblicata più volte online e tutte le fonti sembrano essere concordi. I leak descrivono la presenza di uno schermo curvo OLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ (3168 x 1440 pixel), refresh rate di 120 Hz, foro per la fotocamera e contrasto di 5.000.000:1. Il pannello dovrebbe essere prodotto da Samsung e ci si aspetta un'unità con un'elevata qualità visiva generale, pensata tenendo bene a mente le esigenze degli amanti dei contenuti multimediali.

L'elevato refresh rate avrà invece un forte impatto a livello di fluidità di sistema e in campo gaming. Sembra inoltre che lo schermo riesca a funzionare a 120 Hz con risoluzione QHD+. Questo sarebbe un risultato interessante, visto che finora dispositivi come S20 Ultra riescono a sfruttare questo refresh rate solamente fermandosi al Full HD. Potrebbe esserci anche un touch-sampling rate di 240 Hz.



Un altro campo in cui l'azienda cinese sembra voler puntare è il comparto fotografico. Si vocifera di tre sensori nella variante Pro: un 48MP Sony IMX689 (principale), un 48MP Sony IMX586 (grandangolare) e un 13MP Samsung S5K3M5 (lente a periscopico, zoom ibrido 5x).

La punta di diamante qui è la lente principale: il sensore IMX689, non ancora annunciato, sarebbe l'ultimo arrivato in casa Sony e garantirebbe degli scatti di alto livello. La fotocamera frontale sarebbe invece da 32MP. Le specifiche interessanti non sono finite qui: sotto alla scocca dovrebbe, infatti, esserci un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 865 5G operante alla frequenza massima di 2,84 GHz, affiancato da una GPU Adreno 650.

I leak hanno svelato anche l'esistenza di due modelli del dispositivo: OPPO Find X2 e OPPO Find X2 Pro. Le differenze tra le due varianti sarebbero da ricercarsi principalmente nella memoria RAM, 8GB LPDDR4 nel modello "base" e 12GB LPDDR5 in quello Pro, e nel comparto fotografico. Quest'ultimo dovrebbe avere dei sensori diversi a seconda del modello (tripla fotocamera da 13MP + 12MP + 48MP per la variante meno costosa). I tagli della memoria interna sarebbero almeno da 256GB UFS 3.0, ma ci sono ancora poche informazioni e non possiamo quindi sbilanciarci.



Piccole divergenze anche nella batteria, che sarebbe da 4200 mAh su Find X2 e da 4260 mAh su Find X2 Pro. Non dovrebbe mancare il supporto alla ricarica Super VOOC 2.0 a 65W. Sembra inoltre che la risoluzione del display della variante "base" potrebbe essere inferiore al QHD+.

OPPO Find X2 potrebbe inoltre disporre della certificazione IP54, mentre la variante Pro avrebbe la IP68. La connettività 5G sembra comunque essere confermata per entrambi i dispositivi, così come la presenza dell'NFC.



Insomma, l'azienda cinese potrebbe presto annunciare dei top di gamma interessanti. Non ci sono ancora molti dettagli per quanto riguarda disponibilità e prezzo, ma possiamo immaginare che la gamma OPPO Find X2 non sarà economica. A nostro modo di vedere, ci possiamo aspettare un prezzo che supera i 1000 euro. Staremo a vedere: nel frattempo, le immagini emerse online, ovvero quelle che potete vedere a corredo dell'articolo, sembrano mostrare un design niente male. Non ci resta che attendere qualche giorno per sapere di più: il 6 marzo 2020 non è poi così lontano!