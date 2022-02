OPPO Find X5: tutti i rumor e leak sulla gamma flagship 2022

OPPO, negli ultimi anni, ha dimostrato di poter competere nella fascia alta del mercato degli smartphone Android senza troppi problemi. Infatti, dispositivi come OPPO Find X3 Pro, che non a caso abbiamo inserito nella classifica dei migliori smartphone del 2021, sono riusciti a insinuarsi in positivo nel mercato. Tuttavia, il brand asiatico deve fare ancora parecchia strada per riuscire a conquistarsi la più che meritata, definitiva consacrazione nel Belpaese.



Lo scetticismo, in questi casi, non riguarda una mera questione qualitativa (ampiamente smentita coi fatti dagli ultimi smartphone del produttore), ma di giovinezza. La cosa migliore che l'azienda possa fare per centrare l'obiettivo è continuare sulla sua strada, tra innovazione, design e qualità costruttiva. Per questo motivo, immergiamoci senza ulteriori indugi nella valanga di rumor e indiscrezioni su Oppo Find X5, questione che ha tenuto banco nelle ultime settimane e non solo.

Si passa direttamente al 5 e c'è una collaborazione importante?

Nell'ultimo anno abbiamo avuto modo di scoprire alcune delle più interessanti sperimentazioni di OPPO nel segmento mobile. In particolare, proprio nel febbraio del 2021 mostravamo le immagini della nostra prova del concept estendibile OPPO X 2021, mentre nelle ultime settimane abbiamo avuto modo di dare un primo sguardo al pieghevole OPPO Find N.

Nonostante questa tipologia di dispositivi, però, OPPO non sembra intenzionata a voler lasciare nulla al caso nel settore degli smartphone tradizionali. Proprio in questo contesto si colloca la serie OPPO Find X5. Secondo i rumor, la nuova lineup dovrebbe approdare sul mercato a fine febbraio 2022, con un reveal congiunto in cui potrebbero essere svelati più prodotti. Insomma, non sembra mancare molto prima di scoprire ogni dettaglio della nuova generazione; tuttavia, in molti si staranno chiedendo perché si parli di Find X5 e non di Find X4. Ebbene, in realtà non ci sono informazioni ufficiali, ma si tratta di una tradizione ormai abbastanza consolidata e diffusa tra i brand asiatici. Infatti, nella cultura cinese il numero 4 è considerato di cattivo auspicio, in quanto la sua pronuncia è molto simile alla parola "morte".

Al netto delle speculazioni sul nome, il salto diretto al numero 5 può anche essere visto come una sorta di netto passo in avanti in termini generazionali. A tal proposito, i più recenti leak si sono soffermarti sulla presunta partnership tra OPPO e Hasselblad, ovvero una delle più grandi realtà del mondo della fotografia, lo stesso brand con cui anche OnePlus ha stretto accordi nel recente passato, come abbiamo raccontato anche nella nostra recensione di OnePlus 9 Pro.

Le due realtà, nel caso di OPPO Find X5 Pro, starebbero perfezionando un reparto fotografico composto da una tripla fotocamera da 50MP + 50MP + 13MP. Anteriormente, invece, dovrebbe fare capolino un sensore da 32MP. In ogni caso, il focus di questo device non dovrebbe essere tutto sulla fotografia, in quanto sotto la scocca dovrebbe prendere posto un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con NPU MariSilicon X, 12GB di RAM e 256GB di memoria interna. Non dovrebbero mancare Wi-Fi 6 e 5G, così come la certificazione IP68. L'autonomia dovrebbe poi essere sorretta da una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 80W tramite cavo e 50W senza fili. Particolare cura dovrebbe essere riposta anche nella scelta del display, dato che le voci di corridoio fanno riferimento a un pannello LTPO da 6,7 pollici con refresh rate di 120Hz e risoluzione 3216 x 1440 pixel.

Insomma, il quadro generale sembra descrivere un top di gamma niente male, perlomeno per la variante Pro di OPPO Find X5. Ricordiamo, tuttavia, che navighiamo ancora nella macchina dei rumor e che gran parte di ciò che sappiamo si deve a tipster e personalità come Roland Quandt, dunque fonti discretamente affidabili ma comunque non ufficiali. A proposito della finestra di lancio citata in precedenza, ovvero febbraio 2022, appare a questo punto probabile un lancio nella cornice dell'edizione 2022 del Mobile World Congress di Barcellona, che andrà in scena dal 28 febbraio al 3 marzo seguendo tutte le precauzioni del caso relative alla situazione pandemica. Le indiscrezioni si riveleranno veritiere? Come sempre, staremo a vedere.



Image Credits: LetsGoDigital e WinFuture