OPPO FindX 3 Pro e ColorOS: alla scoperta di tre funzionalità nascoste

OPPO è un brand che ha dimostrato a più riprese una particolare attenzione al software. Infatti, la sua personalizzazione implementa diverse funzionalità interessanti. In seguito alla recensione di OPPO Find X3 Pro, abbiamo dunque deciso di approfondire alcune possibilità intriganti offerte dalla ColorOS, soffermandoci su tre feature che a un primo rapido sguardo potrebbero passare in secondo piano, ma che in realtà possono rivelarsi utili durante l'utilizzo quotidiano. Si va dalla condivisione di file alla modalità dedicata ai bambini, passando per la possibilità di utilizzare più software contemporaneamente.



OPPO Share

Se vi trovate spesso nella situazione di dover inviare rapidamente un file da un dispositivo all'altro, sicuramente siete a conoscenza del fatto che questa apparentemente semplice operazione può in realtà causare delle "noie" non di poco conto. Quanto sarebbe bello spostare un documento da uno smartphone all'altro in pochi tap? Dovete sapere che OPPO Share consente di fare proprio questo. Infatti, se possedete due dispositivi OPPO, tutto quello che dovete fare è semplicemente selezionare un qualsiasi file dall'applicazione "Gestione file", tenere premuto su di esso, utilizzare l'opzione "Invia" e attivare la condivisione mediante OPPO Share. Una volta selezionato l'altro dispositivo, il trasferimento dei file avverrà in men che non si dica, senza consumare preziosi dati mobili.

Spazio bambini

Se siete dei genitori, i bambini potrebbero voler usare il vostro smartphone in determinati contesti. Per non farvi trovare impreparati a tale evenienza, ColorOS corre in vostro soccorso mediante un'apposita modalità. Per accedere a quest'ultima, basta recarsi nelle impostazioni del dispositivo e selezionare prima la scheda "Privacy" e in seguito quella "Spazio bambini".

Attivando tale funzionalità, potrete scegliere quali sono le applicazioni che il bambino può utilizzare, in modo che non riesca ad andare oltre, ad esempio, a YouTube Kids (se non mediante l'utilizzo della vostra impronta digitale). Così facendo, potrete prevenire tutti quei possibili "disguidi" che possono verificarsi in questi casi, evitando in un solo colpo addebiti indesiderati, modifiche del sistema e simili. Inoltre, sarete voi a scegliere quanto durerà la sessione all'interno di "Spazio bambini", quindi potrete anche controllare quanto tempo passa vostro figlio davanti allo smartphone.

Schermo diviso

Le nostre vite sono ormai diventate particolarmente frenetiche, tra e-mail, messaggi e chi più ne ha più ne metta. In questo contesto, a volte può capitare di dover effettuare due operazioni "contemporaneamente". Tranquilli, non serve acquistare un secondo smartphone: ColorOS rende tutto molto semplice. Basta infatti recarsi nelle impostazioni del dispositivo, premere sulla scheda "Strumenti pratici" e attivare la funzionalità "Schermo diviso", abilitando anche l'opzione relativa alla gesture. Così facendo, potrete "dividere a metà" il display quando vorrete, semplicemente effettuando uno scorrimento con tre dita dal basso verso l'alto. L'applicazione che state usando verrà resa disponibile nella parte superiore dello schermo, mentre in basso potrete selezionare un altro software compatibile da utilizzare in contemporanea.

Potreste dunque pensare, ad esempio, di effettuare delle ricerche online mentre consultate un messaggio di posta elettronica oppure di leggere una recensione testuale per approfondire l'argomento trattato in un video. La scelta spetta a voi.