OPPO Reno10 e Reno10 Pro: una gamma di smartphone per i creativi

Dopo l'arrivo della OPPO Reno10 Series in Italia è ora di analizzare da vicino i più recenti prodotti del brand: in queste settimane stiamo mettendo alla prova OPPO Reno10 5G, modello di cui presto verrà pubblicata la recensione, ma è sempre bene avere uno sguardo ampio sulle alternative offerte da un brand di questo calibro.

In questo modo è possibile comprendere in maniera più completa quali siano gli smartphone più adatti alle proprie esigenze. Ecco, dunque, tutte le novità e le feature esclusive portate in dote da OPPO Reno10 5G e dal top di gamma OPPO Reno10 Pro 5G.

OPPO Reno10 5G: il medio gamma elegante per i Creativi

Non è facile realizzare uno smartphone in grado di unire eleganza e prezzo contenuto. Eppure, da tempo OPPO riesce in questo intento riponendo elevata cura nel design dei suoi dispositivi. OPPO Reno10 5G è la più recente incarnazione di questo concetto, proseguendo nell'ottica della filosofia estetica OPPO Glow.

Questo discorso vale sia per la sgargiante colorazione Ice Blue, che si traduce in un aspetto cristallino e in una texture liscia al tatto, che per la variante Silvery Grey, che conferisce anche una maggiore sensazione di solidità costruttiva. Ammettiamo poi che la conformazione della fotocamera posteriore a una mente più vivace potrebbe un po' ricordare Bender, il robot di Futurama, motivo in più per ammirare il design dell'OPPO Reno10 5G.



D'altronde, è proprio ai creativi che si rivolge questo dispositivo. I sensori fotografici presenti sul retro includono infatti una fotocamera primaria da 64MP, affiancata da un teleobiettivo per Ritratti da 32MP e da una grandangolare con campo visivo di 112 gradi.

L'obiettivo è, insomma, quello di consentire agli utenti di ottenere risultati fotografici soddisfacenti in qualunque ambito, tanto che non manca una fotocamera anteriore da 32MP, perfetta per condividere sui social gli scatti di tutti i giorni. Ma è la modalità ritratto a fare al differenza.

È qui che entra in gioco l'impegno di OPPO per rendere l'esperienza di scatto quanto più simile possibile a quella offerta dal mondo delle fotocamere DLSR professionali.

All'utente viene dunque offerta la Modalità Ritratto Pro, che consente di regolare in pochi tap l'apertura focale, così da ottenere sfondi sfocati e mettere in risalto come si deve il soggetto dello scatto. Dietro le quinte lavora un algoritmo chiamato Portrait Expert Engine, sviluppato con il contributo di molti fotografi esperti in ritratti provenienti da tutto il mondo. L'obiettivo di questo impegno era quello di riuscire a ottimizzare la resa nel rappresentare volto, pelle e sfondi in mondo inclusivo, nonché rispettando le differenti preferenze culturali.



Un Creativo ha però bisogno di sentirsi leggero, non solo mentalmente ma anche fisicamente. Ecco allora che avere uno smartphone dal peso di soli 185 grammi e dallo spessore di appena 7,99mm può consentire di effettuare una camminata con una tasca poco pesante.

Senza volare troppo con la mente, è lo schermo AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+, refresh rate di 120Hz e certificazione HDR10+ ad aprire le porte a utilizzi più trasversali, consentendo l'accesso a una visione di qualità nella fruizione di contenuti multimediali in streaming anche ad alta risoluzione. Tutto questo senza pesare troppo sul portafogli, visto il prezzo fissato a 399,99 euro nella fase di Vendita Lampo attiva al momento in cui scriviamo.



OPPO Reno10 Pro 5G: il top di gamma raffinato per gli amanti dei Ritratti

Per chi pensa che la raffinatezza non abbia prezzo, lo smartphone che non scende a compromessi è OPPO Reno10 Pro 5G.

Per quanto il modello base OPPO Reno10 5G possa convincere più di qualcuno, con la variante Pro gli utenti più incontentabili potranno sbizzarrirsi ancora di più, a partire dal supporto alla ricarica rapida SUPERVOOC da 80W, in grado di caricare lo smartphone in pochissimo tempo. Tutti i punti di forza del modello base OPPO Reno10 5G vengono qui trasposti all'ennesima potenza, compreso il reparto fotografico.



Immancabile dunque un teleobiettivo da 32MP per ottenere ritratti naturali e profondi, sfruttando nientemeno che un sensore Sony IMX709: secondo i dati raccolti dai laboratori OPPO, grazie a questa soluzione si può usufruire di riduzione del rumore del 35% e la cattura della luce è migliorata del 60%.

Sarà poi la Modalità Ritratto Pro a consentire di trarre il massimo dal comparto fotografico dell'OPPO Reno10 Pro 5G, tanto che con pochi tap è possibile regolare sfocature e riflessi per ottenere uno sfondo maggiormente adatto alla condivisione social.



Una texture sofisticata e liscia al tatto esalta le curve della colorazione Glossy Purple, in un viola metallizzato rivestito da un vetro brillante che conferisce sin dal primo sguardo una sensazione Premium. Per coloro che cercano invece un'esperienza visiva più classica, invece, in commercio c'è la variante Silvery Grey, sempre basata sul trattamento OPPO Glow e su un grigio sofisticato e lucente.

Per offrire ulteriore comfort, si punta tra l'altro a un design arrotondato 3D, adottato in generale dalla gamma OPPO Reno10. Il peso di appena 185 grammi e lo spessore di appena 7,89mm faranno il resto.

Gli utenti più attenti alle performance saranno poi felici della presenza di un processore Qualcomm Snapdragon 778G 5G, affiancato da 12GB di RAM LPDDR4X e da 256GB di memoria interna UFS 2.2.

Ciliegina sulla torta, l'integrazione della tecnologia Dynamic Computing Engine di OPPO, che migliora la fluidità di sistema e la stabilità dello stesso, mirando a mantenere fluido il dispositivo anche dopo 48 mesi di utilizzo.

Se siete incuriositi dal top di gamma OPPO Reno10 Pro 5G, potrebbe interessarvi sapere che, nell'ambito della medesima iniziativa di Vendita Lampo attiva al momento in cui scriviamo, il costo del dispositivo si avvicina per certi versi a quello di un medio gamma: 549,99 euro direttamente sul portale ufficiale di OPPO.