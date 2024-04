OPPO Reno11 F 5G, lo smartphone tuttofare dal prezzo accessibile

Diciamo le cose come stanno: realizzare uno smartphone top di gamma in grado di eccellere praticamente in qualsiasi ambito è relativamente "semplice", basta scegliere elementi tecnici di prim'ordine e portare le asticelle dei prezzi attorno (e oltre) i 1.500 euro, una cifra che non tutti sono disposti a spendere - del resto non tutti hanno bisogno di schede tecniche aggressive per svolgere semplici azioni quotidiane.

La fascia media del mercato è piena di ottimi prodotti che (anche) a meno di 400 euro di listino vi permettono di usare le vostre app preferite senza grandi problemi e il nuovo OPPO Reno11 F 5G è l'ultimo arrivato del segmento. Uno smartphone tuttofare che ora, a ridosso del lancio, può anche essere acquistato in sconto.

Se di listino siamo a 369,99 euro, nel momento in cui scriviamo sul sito italiano di OPPO è possibile prendere il Reno11 F 5G a 329,99 euro. Un prezzo sicuramente interessante viste le capacità dello smartphone, con cui abbiamo passato poco meno di due settimane. Ecco dunque le nostre impressioni a caldo.



Uno smartphone che non teme l'alta quota

Con l'OPPO Reno11 F 5G siamo stati sul Monte Bianco per testare a fondo la resistenza e il comparto fotocamere del telefono. Una Quality Experience sicuramente suggestiva che ci ha permesso di testare la certificazione IP65 del terminale e le sue fotocamere. Partiamo proprio da questo: anche se tecnicamente lo smartphone monta tre fotocamere differenti, noi vi raccomandiamo di usare soprattutto la principale, una 64 MP da f/1.7 in grado di realizzare buoni scatti, in particolare all'esterno e con buona luce.

Il comparto fotocamere del Reno11 F 5G è sicuramente in linea con l'offerta, anche se non ci si deve aspettare miracoli si ha comunque la possibilità di portare a casa delle buone foto, da conservare per sempre. Neppure la fotocamera anteriore delude, anzi è perfetta per selfie punta-e-scatta e contenuti per i social. Il Reno11 F 5G ha però anche tante altre qualità, pensiamo soprattutto allo schermo OLED flessibile 2.5D da 6,7" che ha cornici ridotte e copre il 93,4% della superficie.



È uno degli elementi che ci ha convinto maggiormente nel corso della nostra prova, anche perché offre una risoluzione FHD+ (2412x1080) e raggiunge i 120 Hz di refresh rate, ma può funzionare anche a 60 e 90 Hz in determinate situazioni per risparmiare batteria.

Un pannello di buona qualità che in modalità Vivace copre il 100% della gamma DCI-P3, mentre in Modalità Naturale copre il 100% della gamma sRGB. Tipicamente, il display si illumina fino a 500 nits, può però raggiungere picchi da 900 e 1.100 nits, è dunque molto luminoso e può essere visualizzato anche all'esterno.



Peso piuma

Altri elementi che ci hanno convinto senza riserve sono sicuramente le dimensioni e il peso. In mano il nuovo OPPO Reno11 F 5G risulta leggerissimo grazie ai suoi 177 grammi, con un form factor che permette di tenere solidamente il dispositivo; il retro, inoltre, assicura un discreto grip, con il telefono che non risulta mai scivoloso. Parlando di dimensioni, invece, siamo a 161,6 mm di altezza, 74,7 mm di larghezza e appena 7,54 mm di spessore, abbiamo dunque a che fare con uno smartphone estremamente sottile anche grazie a un comparto fotocamere che non fuoriesce in maniera eccessiva dalla scocca.

Dando una rapida occhiata alla scheda tecnica si scopre come il Reno11 F 5G sia dotato di 8 GB di RAM LPDDR4x a 4266 MHz e una ROM UFS3.1 da 256 GB (espandibile fino a 2 TB), non a caso l'utilizzo è fluido con app "quotidiane" come Instagram, TikTok e Chrome. Questo si deve anche a un processore MediaTek Dimensity 7050 a 8 core con GPU ARM Mali-G68 MC4, un chipset che funziona bene nell'utilizzo quotidiano e permette a OPPO di mantenere basso il prezzo.

4 anni senza pensieri

Particolarmente interessante, poi, l'argomento batteria. Il Reno11 F 5G viene venduto con una batteria da 4.880 mAh/19,09 Wh compatibile con la tecnologia OPPO SuperVOOC 2.0 e 3.0 (9V/1.5A), oltre ovviamente a PD 3.0 (11V/5A). Acquistando un caricabatterie OPPO SuperVOOC da 67 W potete caricare il telefono fino a 100% in appena 48 minuti. Nell'uso reale il caricamento della batteria è effettivamente fulmineo, ciò che più importa - però - è che non dovete assolutamente preoccuparvi della salute dell'accumulatore.

In foto i test di resistenza eseguiti da OPPO

OPPO utilizza delle batterie di alta qualità che sono garantite per 4 anni di funzionamento senza alcun problema, un periodo entro il quale si dovrebbe conservare almeno l'80% della capacità originale pur scaricando e ricaricando il telefono una volta al giorno. Cosa succede, invece, in caso di problemi? Come detto sopra avete una garanzia sulla batteria di 4 anni, un arco di tempo entro il quale OPPO si fa carico di sostituire la batteria gratuitamente in seguito a qualsiasi difetto tecnico. OPPO ha infatti ingegnerizzato il suo Reno11 F 5G per farlo durare nel tempo, non a caso offre anche fino a 3 anni di aggiornamenti software.

Un tuttofare con grande carattere

Cosa pensiamo, dunque, del nuovo OPPO Reno11 F 5G? Si tratta di un dispositivo che ci ha assolutamente convinto sul fronte delle dimensioni e del peso, inoltre nella sua colorazione Palm Green risulta particolarmente elegante. È un tuttofare estremamente versatile che vi permette di navigare su internet, utilizzare i social network, scattare fotografie e giocare a una gran quantità di titoli senza problemi. ColorOS 14 è un sistema operativo molto completo che dà il suo massimo in accoppiata con il display OLED a 120 Hz scelto da OPPO, bisogna poi tenere bene in mente che il produttore cinese ha creato il Reno11 F 5G per "durare nel tempo", garantendo la batteria per ben 4 anni.

Batteria che, facendo un uso abbastanza standard del telefono, svolge ampiamente il compito di portarvi a sera con ancora della carica residua; nel caso in cui siate voraci divoratori di video oppure scrollatori seriali di social network, un caricabatterie OPPO SuperVOOC può azzerare i problemi grazie a una carica completa possibile in circa 48 minuti - anche a basse temperature, come abbiamo sperimentato sul Monte Bianco.

Anche se il prezzo di listino di 369,99 euro non è male, è ancora meglio il prezzo scontato a 329,99 euro attualmente attivo come Vendita Lampo sul sito italiano di OPPO. È un'offerta a tempo, vi conviene dunque approfittarne quanto prima.