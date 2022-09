Oppo Reno8 e MariSilicon X illuminano la notte: la nostra prova fotografica

Il nuovo Reno8 punta forte sulla fotografia e sulla videografia. Oppo, sin dal lancio dei primi prodotti, ha voluto marcare in maniera sempre più evidente gli investimenti portati avanti nel campo dell'imaging, che abbiamo visto all'opera anche sulla serie Find X.

Con il nuovo Oppo Reno8 Pro, la compagnia cinese si è soffermata sulla fotografia notturna, e non è un caso che l'evento di presentazione della lineup fosse accompagnato dal claim "Light Up Your Night", che ci ha incuriosito fin da subito e che durante la stesura della nostra recensione di Oppo Reno8 Pro ci ha portato a mettere sotto stress le lenti fotografiche dello smartphone in ambienti scarsamente illuminati.

MariSilicon X al servizio dei sensori Sony

Oppo Reno8 Pro prende in prestito l'NPU MariSilicon X dal top di gamma Find X5 Pro, che mostra i muscoli insieme al doppio sensore Sony integrato in Reno8 e Reno8 Pro. Su entrambi i dispositivi troviamo sul modulo anteriore l'IMX709 e su quello posteriore l'IMX766.

Il primo è frutto di una collaborazione siglata tra Oppo e Sony: le due aziende hanno riprogettato l'IMX709 basandolo sulla nuova matrice RGBW dei pixel, che contenendo dei pixel bianchi aggiuntivi è in grado di catturare il 60% di luce in più.

Tutto questo si traduce nell'acquisizione di più dettagli e in una riduzione del rumore, un aspetto fondamentale soprattutto per la fotografia in notturna che ha sempre rappresentato il grave punto debole di molti smartphone disponibili sul mercato. Ed è indubbio che, quando si è in condizioni di scarsa illuminazione, la partnership mostra tutti i muscoli ed a beneficiarne sono gli scatti.



L'IMX766 che troviamo sul modulo fotografico posteriore invece è caratterizzato da un sensore da 1/1,56 pollici con tecnologia DOL-HDR e PDAF All Pixel, in grado di estendere la gamma cromatica e conservare al contempo i colori rendendoli più naturali, preservando i dettagli anche di notte sia in fase di scatto delle fotografie che durante le riprese video.

E' proprio qui che entra in gioco MariSilicon X, l'NPU d'imaging basata sul processo produttivo a 6nm ed in grado di completare fino a 18 trilioni di operazioni al secondo, consumando poca energia.

MariSilicon X, inoltre, è in grado di elaborare immagini in Bayer RAW, che rispetto al dominio YUV acquisisce più informazioni da mettere a disposizione dell'algoritmo. I benefici portati da MariSilicon X sono tangibili da subito e l'elaborazione dell'NPU rende la foto più luminose, anche se scattate in condizioni di illuminazione difficili.

La notte si illumina

MariSilicon X, abbinato ai sensori Sony presenti in Oppo Reno8, può letteralmente illuminare la notte ed acquisire foto e video ad alta risoluzione, ben bilanciati e con poco rumore.



Con la gamma Reno8, Oppo ha lavorato molto sulla fotografia notturna includendo delle funzionalità molto interessanti. L'algoritmo Turbo RAW è in grado di ridurre il rumore di tutti e tre i canali RGB grazie all'utilizzo di un'intelligenza artificiale, e si aggiunge ad una sensibilità alla luce aumentata per i sensori della doppia fotocamera.

Questo mix permette allo smartphone di catturare fotografie in notturna con tempi di attesa ridotti, preservando però la qualità: quando lo smartphone rileva che si sta scattando al buio, attiva in automatico la modalità Notte ed aumenta i tempi d'esposizione, con tanto di countdown presente direttamente sull'UI. Presente anche un toggle per coloro che utilizzano il cavalletto per scattare di notte, che si può attivare direttamente dall'app Fotocamera. Di queste innovazioni beneficia anche la modalità per lo scatto di ritratti di notte, che offre sia agli esperti che non ben 22 impostazioni di apertura del diaframma, consentendo di regolare la profondità di campo ed i punti di luce sullo sfondo. Il controllo è quindi quasi totale, e permette di adattare le fotografie al proprio stile ed esigenze.



Degna di nota è anche la modalità 4K Ultra Night Video, che rappresenta un passo in avanti rispetto all'acquisizione di video 4K "classica" disponibile su altri smartphone concorrenti. Questo sistema è efficace per i video girati in notturna che spesso possono mancare di luminosità e risultare imprecisi oltre che pieni di rumore.

Grazie a MariSilicon X, con il nuovo Oppo Reno8 Pro è possibile girare video in 4K in notturna ad elevata luminosità e poco rumore. Protagonista è ancora l'NPU di cui abbiamo parlato poco sopra, che ottimizza il processo di acquisizione delle immagini. Il sistema AINR è stato progettato basandosi su un set di dati composto da un milione di punti. Il processore per l'elaborazione dell'immagine però mette a disposizione degli utenti anche il nuovo algoritmo 3A che migliora la messa a fuoco, l'esposizione ed il bilanciamento dei colori: questo mix rende i video girati in condizione di scarsa illuminazione ancora più spettacolari.