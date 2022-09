Oppo Reno8 e Reno8 Pro: gli smartphone perfetti per i giovani creator

Negli ultimi anni sempre più produttori di smartphone hanno rivolto le loro attenzioni verso il mondo dei social network, dal momento che è cresciuto il numero di creator che si affidano ai cellulari per scattare fotografie e video da pubblicare su Instagram, TikTok, Facebook e simili.

In quest'ottica si aggiungono anche i nuovi Oppo Reno8 (qui trovate la nostra recensione di Oppo Reno8 Pro) che sfruttando un comparto fotografico d'eccezione, ed un software ottimizzato e pieno di interessati funzioni, possono rappresentare un'ottima soluzione per la pubblicazione di contenuti sui social.

Tante opzioni per modificare le fotografie

E' indubbio che, soffermandoci sulle funzioni dedicate ai creator, la nostra analisi non può che partire dalle opzioni per la modifica delle fotografie e dei video.

Direttamente dall'app Foto, infatti, sono disponibili tantissime impostazioni per la regolazione delle immagini acquisite o scaricate. Alle opzioni classiche (luminosità, contrasto, saturazione, esposizione, ombre, temperatura dei colori, nitidezza, brillantezza e vignettatura) se ne aggiungono alcune di contorno che possono facilitare in maniera davvero importante il processo di editing.

Ad esempio, nel caso dei ritratti o delle fotografie in cui è presente il viso di una persona è possibile accedere all'opzione "Ritocco" (sempre dall'app installata di default) che consente di lavorare a 360 gradi sul volto del soggetto, modificando il tono della pelle, ma anche la texture, i denti, la luminosità degli occhi ed altro. Presente anche un sistema per editare le guance, le dimensioni degli occhi e rimuovere l'acne o le occhiaie. Insomma, venire male in una foto scattata da Oppo Reno8 è davvero difficile.

Molto interessante anche la funzione Palette AI: si tratta di un sistema che è in grado di modificare in maniera intelligente, basandosi su alcuni moduli da scaricare in maniera completamente gratuita, le palette dei colori delle fotografie acquisite.

Per i meno esperti con l'editing fotografico, invece, arrivano in soccorso i tantissimi filtri, che possono essere applicati sempre tramite il pulsante "Modifica" a vari livelli d'intensità.Sempre restando in ambito foto, non possiamo non citare il sistema di gestione del bokeh dei ritratti implementato da Oppo nei nuovi Reno8. Se fino a qualche anno fa l'effetto sfocatura delle fotografie era prerogativa delle macchine fotografiche reflex, negli ultimi tempi i produttori di smartphone hanno lavorato per mettere tra le mani degli utenti sistemi analoghi in grado di regalare rese simili a quelle delle macchine fotografiche tradizionali.

I Reno8 e Reno8 Pro non fanno eccezione e grazie al processore neurale MariSilicon X danno agli utenti totale controllo sull'effetto sfocatura dei ritratti: basta entrare nella modalità dedicata e quindi selezionare il grado di apertura del diaframma che può andare da f/1.8 ad f/16.

Interessante anche notare come questa opzione sia presente sia per le fotografie scattate con la lente posteriore che con quella anteriore. Dal momento che Oppo Reno8 punta molto sulla fotografia notturna, vengono messe a disposizione anche delle opzioni aggiuntive per l'acquisizione di ritratti di notte.

..ed anche i video

Il mondo dei social è cambiato radicalmente negli ultimi tempi. Emblematica è la decisione di Instagram di puntare sempre più sui video ed i Reels, anche per dare l'assalto a TikTok che si è abbattuto come un uragano su un settore fino a qualche anno fa dominato dalle piattaforme targate Meta.



In Oppo Reno8 sono presenti una serie di feature molto interessanti che facilitano l'editing video, a partire dalla possibilità di acquisire i frame premendo sul pulsante presente in alto a destra nel player. Se da molti è vista come un'opzione "di contorno", per i creator è fondamentale dal momento che potrebbe essere utilizzata per acquisire l'immagine che andrà poi impiegata come cover del filmato.



Le funzioni più interessanti sono però quelle a cui si accede dal pulsante "Modifica". Qui Oppo ha messo a disposizione una suite che spazia a 360 gradi e che permette di modificare le clip acquisite. Alle opzioni classiche per tagliare l'immagine e la durata , si aggiungono i filtri ma soprattutto i Temi.

Quest'ultima modalità applica musiche di sottofondo e testo alle clip presenti nella galleria, per condividerle poi sui social senza problemi di copyright. Lo stesso vale anche per l'opzione "colonna sonora", che però si estende anche alla musica in locale.

Per mettere in risalto determinate parti dei video, infine, viene anche data la possibilità di applicare effetti o di rallentare i filmati. Queste opzioni di editing si aggiungono, chiaramente, a quelle presenti nell'app Fotocamera ed utilizzabili durante l'acquisizione delle fotografie.

Se il vostro obiettivo è condividere contenuti sui social network, le opzioni messe a disposizione da Oppo Reno8 sono tante e si rivolgono a diversi utilizzi. Gli smartphone supportano laregistrazione video in 4K/1080p/720p, ed includono anche una modalità "Ultra Stabile" che stabilizza le riprese in situazioni di movimento eccessivo.

La modalità "Video a Doppia Vista", invece, è rivolta specificamente alle così dette "Reactons" dei social, in quanto consente di filmare in contemporanea con la camera anteriore e posteriore.

Per i creatori di video che desiderano ottenere maggiore controllo, invece, entra in gioco la modalità "Film", che permette di regolare manualmente ISO, shutter, ma anche di abilitare la griglia ed il flash durante le riprese video. Non mancano all'appello i video in "time lapse" e "slow motion", che sono sempre molto apprezzati e popolari sui social network.



La serie Oppo Reno8 quindi beneficia non solo delle ultime innovazioni tecnologiche di cui abbiamo parlato anche in sede di recensione, guidate dall'NPU MariSilicon X che dà una spinta molto marcata alle fotografie (soprattutto in notturna), ma rappresenta un'ottima soluzione per i giovani creator e social enthusiast che vogliono avere tra le mani tutti gli strumenti necessari per la modifica di foto e video da ricondividere sui canali social, senza la necessità di passare tramite strumenti di terze parti o PC.