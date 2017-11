OUKITEL K5000: un low cost che si fa notare a soli 129 euro

Il settore degli smartphone low cost cinesi è in continua espansione e la concorrenza tra i piccoli brand si fa ogni giorno più accesa, con l'arrivo sul mercato di nuovi prodotti dalle caratteristiche sempre più interessanti e dal costo veramente basso. Oggi vi presentiamo, in particolare, il K5000 l'ultimo prodotto di OUKITEL. Parliamo di un'azienda di Shenzhen, fondata nel 2007, che produce una vasta gamma di smartphone anche dal look curato e di tipo "rugged". Scopriamo, quindi, tutte le caratteristiche dell'OUKITEL K5000 partendo dal suo raffinato design.

OUKITEL K5000, cornici ridotte e schermo da 5.7 pollici

Il design del nuovo OUKITEL K5000 si ispira chiaramente a quello del Samsung Galaxy S8 con bordi in alto ed in basso molto ridotti. Si tratta comunque di uncon i bordi arrotondati e tre colorazioni disponibili, nera, oro e blu. Il frontale, in particolare, risulta particolarmente raffinato grazie anche all'assenza dei pulsanti fisici (sostituiti da quelli a schermo) con i comandi per volume ed alimentazione alloggiati sul lato destro. Non dimentichiamo lo schermo da 5,7 pollici con vetro 2.5D, mentre al posteriore troviamo subito sotto la fotocamera il sensore per le impronte. In basso spicca una porta(con OTG) ora utilizzata anche sui device low cost; a sinistra è invece presente lo slot per leche consente anche di incrementare lo storage fino a 128GB tramite MicroSD. Concludiamo l'analisi dell'aspetto esterno del nuovo OUKITEL K5000 con le dimensioni pari a 159 X 75 X 8,3 mm ed il peso di 207 grammi.

Caratteristiche tecniche: fotocamera posteriore da 16 MP e batteria da 5000 mAh

Occupiamoci ora delle specifiche dell'OUKITEL K5000 partendo dal SoC, un classico MediaTek MTK6750T octa-core con frequenza di 1,5 GHz e GPU Mali T860 MP2. Decisamente buona la dotazione di memoria con 4 GB di RAM e 64 GB di storage espandibili via Micro SD. Interessante anche lo schermo, un LTPS bezel-less da 5,7 pollici in formato 18:9 con risoluzione HD+ (1440 x 720). Buone notizie arrivano anche dalla batteria, dalla capacità decisamente elevata pari a 5000 mAh con sistema di ricarica rapida. Anche le specifiche delle fotocamere non deludono con quella posteriore realizzata da Sony da 13 megapixel (immagini interpolate a 16 megapixel) e quella anteriore prodotta da Samsung da 16 megapixel (21 megapixel tramite interpolazione software). Terminiamo ricordando l'LTE con banda 20, il WiFi a/b/g/n ed il Bluetooth 4.0. Infine il sistema operativo Android 7.0 ed il prezzo pari a 129 euro circa sui vari store cinesi come TomTop.