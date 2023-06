Panasonic: gamma TV 2023 coi fiocchi tra OLED MLA, MiniLED e Google TV

Per presentare alla stampa la sua nuova gamma TV, Panasonic ha scelto la cornice degli studi della Berliner Union-Film, dove si sono scritte intere pagine della storia cinematografica europea e mondiale, a partire da Der Golem del 1920.

Una scelta tutt'altro che casuale, a indicare la stretta connessione tra produttore, professionisti del settore, con cui ottimizzare pannelli e modalità, e consumatore finale: il risultato è una famiglia di pannelli ad ampio respiro, che vede per la prima volta l'introduzione delle microlenti negli OLED di fascia alta e la sostituzione a piè pari dei tier più elevati del dominio LED con la prima soluzione MiniLED della casa di Osaka.



Rivoluzione OLED, tra MLA a Google TV

I più attenti ricorderanno che, già al CES 2023, Panasonic aveva svelato il suo MZ2000, OLED flagship per il nuovo anno e diretto erede dell'ottimo LZ2000.

A bordo tutte le tecnologie che ci si aspetterebbe da un pannello di fascia altissima, a partire dal display Master OLED Ultimate per i modelli da 55 e 65 pollici. Il risultato è evidente soprattutto in termini di luminosità massima, sia a pieno schermo che in finestre ridotte, con il MZ2000 che compie un passo in avanti piuttosto sensibile rispetto al passato.

Ma c'è anche l'opzione da 77 pollici che rinuncia alla tecnologia Micro Lens Array con un pannello Master OLED Pro, adottato anche dai modelli MZ1500 da 55 e 65 pollici, eccezion fatta per il taglio da 48 pollici che adotta un pannello OLED più conservativo.

La serie flagship punta su un audio 360 progettato a quattro mani con Technics; anche gli MZ1500 offrono un sonoro migliorato rispetto al passato, con sistema Dynamic Theater Surround Pro di elevata caratura, escludendo ancora una volta i tagli più piccoli che puntano su un sistema di speaker semplificato.

Entrambe le famiglie offrono un ventaglio pressoché completo di funzionalità specifiche per il gaming, a partire dai 120 Hz di Refresh Rate in 4K e passando per una sfilza di feature tra cui HFR, VRR, ALLM, Game Mode Extreme, compatibilità G-Sync e il solito AMD FreeSync Premium.

Tutte e due le serie offrono le potenzialità offerte dal processore HCX Pro AI, mentre a bordo c'è il software proprietario con personalizzazione my Home Screen 8.0.



La vera novità, in questo senso, è rappresentata dal nuovo innesto MZ800, serie entry level con pixel autoilluminanti e processore 4K Colour Engine Pro, che propone per la prima volta le funzionalità esclusive di Google TV e che compie un passo in avanti nell'offrire una proposta più eterogenea e adatta a tutte le esigenze software dell'utenza.

La più grande differenza, a nostro avviso, è rappresentata dalla possibilità di utilizzare le funzionalità Chromecast integrate, vero game changer nella vita di tutti i giorni nel semplificare le operazioni di trasmissione e mirroring wireless. Per il resto, si tratta di pannelli più conservativi, con refresh rate standard e risoluzione 4K, ma spicca la presenza di surround dinamico con subwoofer. I tagli a disposizione saranno da 42, 48, 55 e 65 pollici, con le diagonali più generose che faranno il loro ingresso sul mercato a partire da questo mese.

Diverso il timing per le serie top di gamma, che guardano entrambe a settembre insieme ai tagli più piccoli dell'MZ800.



Benvenuti MiniLED

La più notevole delle novità in casa Panasonic riguarda l'introduzione di una serie di pannelli MiniLED con Quantum Dot: stiamo parlando dei nuovi MX950, in arrivo nei tagli da 55 e 65 pollici con audio Dynamic Theater Surround inclusivo di subwoofer, Game Mode Extreme, ALLM, VRR e FreeSync Premium.

Rispetto al 2022, quindi, si tratta di una new entry assoluta, che espande il portfolio e migliora ulteriormente la qualità del tier 940 differenziandosi per un maggiore controllo del contrasto e una cospicua riduzione del blooming. Non è ancora dato sapere molto in termini di specifiche e di zone, ma gli early sample presenti negli studi di Berlino già mostravano risultati incoraggianti in tal senso.



La speranza è che non si salga eccessivamente con i costi di cartellino, in modo da rappresentare un'alternativa valida soprattutto in termini di rapporto qualità prezzo in un segmento che altri brand popolano già da anni, offrendo sia expertise con i modelli più recenti che una importante riduzione di pricing sui più datati.

Lui è atteso per ottobre 2023 insieme al fratello minore MX940, un full array di stampo più classico disponibile nel taglio unico da 43 pollici che condivide il grosso delle specifiche e dell'elettronica con l'MX950, incluso il processore HCX Pro AI.



Sorpresa lato software anche per la gamma LED, con MX700 e MX800 che sfoggiano, rispettivamente, Google TV e Fire TV, ampliando le prospettive anche in questo segmento.

Gli MX800 rappresentano chiaramente la novità più interessante del lotto, strizzando l'occhio a un pubblico che cerca un'esperienza semplificata, con le funzionalità di Alexa e l'interfaccia pratica e intuitiva di Fire TV, ormai giunta a completa maturazione con l'integrazione nella schermata principale di tutte le proposte video, canali lineari inclusi.

A bordo troviamo il chip HCX, mentre il pannello è un HDR Cinema Display, per i modelli da 55, 65 e 85 pollici, per l'esattezza VA con risoluzione 4K. Lo spettro delle funzionalità gaming è ridotto all'osso, con la sola Game Mode e l'ALLM, nonostante il supporto allo standard HDMI 2.1.

Gli MX700 sono attesi a stretto giro e prima dell'estate, mentre per gli MX800 ci sarà da attendere almeno l'autunno.



Una Panasonic... indiavolata

A margine della presentazione dei nuovi pannelli, Panasonic ha annunciato con non poco entusiasmo la sua partnership strategica con Activision Blizzard nel lavoro di ottimizzazione dei suoi pannelli OLED per Diablo IV (qui la nostra prova di Diablo IV con RTX 4060 Ti e DLSS3).

L'azienda ha posto particolare enfasi su questo aspetto, auspicando una collaborazione a lungo termine con la software house americana anche per le prossime produzioni.

Un impegno, quello di Panasonic con il gaming, che si estrinseca finalmente nell'introduzione della compatibilità G-Sync per i pannelli flagship, ma anche in una Game Control Board "parlante" che consente di tenere sotto mano i toggle essenziali per regolare l'esperienza on-the-go e per monitorare framerate e altri aspetti delle sessioni di gioco.

Si spera chiaramente in un impegno ancora maggiore e profuso nel tempo per espandere ulteriormente le possibilità offerte lato gaming ai suoi utenti, ma già con questo passo Panasonic ha catturato la nostra attenzione.