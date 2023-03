Panasonic LZ1500 da 42" come monitor da gaming? Non gli manca nulla

Fino a pochi anni fa monitor e TV erano due prodotti totalmente distinti e difficilmente interscambiabili. Oggi però non è più così, soprattutto se si parla di schermi OLED, sempre più apprezzati non solo per il cinema ma anche per giocare. Panasonic ha a listino due modelli da 42 pollici perfetti per essere utilizzati al posto di un classico monitor da gaming o come televisori puri, LZ980 ma soprattutto LZ1500 di cui vi parliamo oggi.

Design classico, con qualche particolarità

Il design scelto da Panasonic è piuttosto classico, come da tradizione del brand giapponese, con un piedistallo centrale dalla base ampia e cornici sottili se visto frontalmente.

Lo spessore di 67 mm è più alto rispetto ad altri modelli simili, riteniamo tuttavia che Panasonic abbia voluto abbondare anche per migliorare la dissipazione termica, fondamentale negli OLED per ottimizzare al meglio la durata del pannello nel tempo.

Sempre sul retro si possono notare dei pulsanti per la gestione del televisore, ormai una vera rarità in campo TV, e tutte le connessioni. Troviamo in tutto quattro HDMI, due laterali e due nella scocca posteriore. Le due laterali offrono pieno supporto al 4K a 120 Hz, con ALLM, VRR e FreeSync Premium Pro, compresa la tecnologia eARC sulla porta due, le altre invece si fermano al 4K a 60 Hz con ALLM. Gli standard più importanti ci sono tutti, a mancare è solo il supporto allo standard Dolby Vision a 120 Hz durante il gioco.

Utilizzare un televisore da 42 pollici come monitor è appagante ma necessita del giusto setup, serve una scrivania ampia e una distanza di utilizzo di almeno 50 cm, per il gioco invece meglio ancora sarebbe arrivare a 60-70 cm. Ovviamente un monitor da 42 pollici non è per tutti, ma con il giusto setup è davvero un piacere giocare e lavorare con questo Panasonic LZ1500.

Molto comodo è poi il telecomando, che permette di controllare accensione, spegnimento, gestione dei preset di immagine e delle applicazioni di streaming senza dover passare dagli scomodi tasti posteriori utilizzati dai monitor tradizionali.

Qualità d'immagine

Panasonic LZ1500 è basato su un pannello OLED EX prodotto da LG, mentre il processore d'immagine è un HCX Pro AI. Gli OLED EX utilizzano il deuterio per gli emettitori di luce blu, un accorgimento che permette di aumentare la luminosità e la longevità di utilizzo.

A differenza dei modelli più grandi non c'è invece il Luminance booster, che permette picchi luminosi ancora più alti, la densità di pixel troppo elevata non permette di raggiungerli purtroppo. Non si tratta in realtà di un problema, perchè si arriva a oltre 700 nit con contenuti HDR, un valore che spicca visto il contrasto infinito concesso dalla tecnologia OLED. Panasonic ha poi curato a puntino la calibrazione di fabbrica per offrire un'esperienza visiva eccellente senza dover per forza agire sul bilanciamento del bianco e sul colore. C'è poi il pieno supporto a tutti gli standard HDR oggi disponibili, HDR10+ e la variante adaptive, Dolby Vision, Dolby Vision IQ e non manca nemmeno la modalità calibrata per Netflix. Panasonic è una sicurezza quando si parla di riproduzione video, ma come se la cava nel gaming?

Con la serie LZ è stato finalmente colmato il gap con la concorrenza, ci sono tutte le funzioni pensate per i giocatori su PC e su Console, inoltre è stato aggiunto un menù apposito per la modalità gioco, anche se non immediatamente accessibile. Per scovarlo bisogna aprire la schermata delle applicazioni, una procedura che diventa più rapida grazie al sistema operativo My Home Screen 7, che permette di aggiungere delle scorciatoie al menù home.



Una volta aperta l'applicazione Game Control Board è possibile avere accesso rapido al cambio di preset video, al tone mapping dell'HDR e alla funzione per aumentare la luminosità nelle zone buie dello schermo, utile soprattutto per scovare i nemici nascosti quando si gioca online.

Ci sono poi informazioni sull'input lag e sulla gestione del VRR, oltre a un ulteriore pannello informativo molto dettagliato sul segnale in ingresso, non manca nemmeno un'opzione specifica per le schede video NVIDIA che permette di ottimizzare la latenza e l'input lag. A proposito di Input lag, Panasonic ha fatto un ottimo lavoro con i suoi ultimi televisori e anche l'LZ1500 offre un input lag di circa 10 ms in 1080p a 60 Hz, un valore che dovrebbe scendere intorno ai 6 ms con segnali a 120 Hz.

Non manca poi una parte audio dalla resa nettamente superiore a quella di un classico monitor, con due speaker e supporto al dolby atmos.

In definitiva, Panasonic LZ1500 è un TV che fornisce ottime prestazioni durante il gioco e molto versatile, il taglio da 42 pollici permette di utilizzarlo come televisore puro o come monitor se si ha il giusto setup. Le funzioni dedicate al gaming ci sono tutte, dal 4K a 120 Hz al VRR, per sfruttare al meglio PC e console di ultima generazione.