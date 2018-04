Pavilion Gaming Desktop e 32 HDR Display: i nuovi prodotti gaming di HP

La nuova gamma Pavilion Gaming di HP punta più all'utenza casual che ai gamer più incalliti. Nonostante questo, però, la società statunitense vuole proporre dei prodotti da gaming di qualità a un prezzo relativamente contenuto. Oltre a Laptop 15, infatti, HP ha anche annunciato un desktop e un monitor HDR da 32 pollici. Il primo arriva a montare una GPU NVIDIA GTX 1070 e 32GB di RAM, mentre il secondo presenta una risoluzione QHD (2560x1440 pixel). Andiamo a vedere il tutto nel dettaglio.

HP Pavilion Gaming Desktop

A livello di caratteristiche tecniche, troviamo quattro differenti varianti, che presentano tutte una striscia di LED verde posta al centro. Quella più costosa (1699 dollari) monta un processore Intel Core i7-8700, una GPU NVIDIA GTX 1070 e 32GB di RAM DDR4. Non mancano poi 2TB di hard disk e 256GB di SSD. Insomma, una configurazione di tutto rispetto. Il secondo modello, invece, presenta una CPU Intel Core i5-8400, una scheda video NVIDIA GTX 1050 e 8 GB di RAM DDR4. Lo storage è affidato a un disco fisso da 1TB (7200 rpm). Il prezzo è di 749 dollari. Queste prime due configurazioni vengono chiamate Pavilion Gaming 790, hanno dimensioni del case di 376 x 154 x 369 mm e presentano quattro slot di espansione della memoria.



La terza variante monta un processore Intel Core i7-8700, una GPU NVIDIA GTX 1060 e 12GB di RAM DDR4. Presente anche un hard disk da 2TB (7200 rpm). Il tutto a un prezzo di 1079 dollari. Decisamente interessante il modello low-cost, che al prezzo di 549 dollari offre una CPU AMD Ryzen 3 2200G, una scheda video AMD Radeon RX 550, 8GB di RAM e 1TB di disco fisso (7200 rpm). Queste ultime due configurazioni vengono chiamate Pavilion Gaming 690, hanno dimensioni del case di 280 x 170 x 338 mm e presentano tre slot di espansione della memoria. Tutte le configurazioni saranno disponibili a partire dal prossimo maggio/giugno.



HP Pavilion Gaming 32 HDR Display

La società statunitense ha presentato anche un nuovo monitor da gaming da 32 pollici, con risoluzione QHD (2560x1440 pixel) e HDR. Il refresh rate è di 75 Hz, mentre il tempo di risposta è di 5 ms. Pieno supporto alla tecnologia AMD FreeSync. Per quanto riguarda la connettività, le porte sono due HDMI, una DisplayPort, due USB Type A e l'output audio. Non abbiamo ulteriori informazioni per quanto riguarda il prezzo e la disponibilità del prodotto in questione.