PayPal: la nuova super app in rampa di lancio, ecco cosa cambierà

Nel corso degli ultimi anni sono stati tanti i cambiamenti che hanno visto protagonista PayPal, diventato nel tempo una realtà piuttosto consolidata nel mondo dei pagamenti online. Per questo, PayPal è ormai pronta a diventare super. Il servizio, forte della sua posizione, si prepara a offrire agli utenti nuove e interessanti funzionalità, di quelle che cambieranno per sempre PayPal e ciò che riesce ad offrire a chi lo utilizza.

Nel corso dei prossimi mesi, infatti, verranno aggiunte numerose nuove feature all'app principale, che sarà radicalmente trasformata rispetto a quella che fino ad ora è stata la sua filosofia di fondo. PayPal sarà molto di più che un sistema di pagamento. A cosa porterà questo cambiamento? Quale sarà il futuro dell'app e di chi la utilizza?

Un'app per fare tutto

Le ambizioni dei vertici dell'azienda sono smisurate e i lavori in tal senso vanno avanti ormai da anni. Il cambiamento era nell'aria e nei prossimi mesi sarà tangibile per tutti. L'obiettivo è quello di ampliare il margine di manovra, trasformandolo in un servizio a tutto tondo, molto simile a realtà cinesi come WeChat o Alipay, applicazioni che, oltre ai pagamenti, offrono tante altre possibilità ai loro iscritti.

Per costruire il suo futuro PayPal cambierà radicalmente la sua interfaccia utente, che riceverà via via tutte le nuove funzionalità, e verrà implementato un sistema di intelligenza artificiale che imparerà le abitudini degli utenti per fornire a ognuno le possibilità che meglio si adattano alle proprie esigenze.



Il fine è quello di creare un luogo in cui gli utenti possano sentirsi a casa, un'app che venga utilizzata anche oltre la sua funzione economica di base. Per questo, verranno aggiunti servizi che permetteranno di restare dentro PayPal per fare molte più cose. Si vuole tramutare il tutto in un servizio fondamentale a 360 gradi, che attiri gli utenti e che li porti a restare al suo interno più tempo possibile.

Servizi bancari

Ma quali saranno nello specifico le nuove funzioni? I vertici dell'azienda hanno parlato di circa venticinque nuove funzionalità in rampa di lancio. Non verranno implementate tutte insieme ma saranno aggiunte gradualmente nei prossimi mesi e passeranno, naturalmente, anche da un restyling totale dell'app principale, che sarà studiata per raccogliere tutte queste novità nel modo più organico e coerente possibile.

Si partirà prima di tutto dagli aspetti economici e finanziari, quelli in cui PayPal è da sempre maestra. Si potrà dunque introdurre un deposito diretto avanzato del proprio denaro, si potranno incassare assegni, utilizzare strumenti di organizzazione del proprio denaro, pagare le bollette e gestire i propri abbonamenti.

Il supporto alle criptovalute, inoltre, e la possibilità di usare funzionalità di pagamento immediato o di posticipo dei pagamenti renderanno PayPal molto più simile a un vero e proprio servizio bancario tradizionale, che offrirà anche alcune funzionalità finora ad appannaggio esclusivo delle app bancarie.

Servizi a tutto tondo

Non solo un'app economica completa e un servizio bancario avanzato. Quello che promette PayPal per il futuro comprende anche l'aggiunta di un vero e proprio sistema di e-commerce, implementando al suo interno le funzionalità di Honey, servizio acquisito nel 2019 che permette di risparmiare sugli acquisti online. La novità più sorprendente riguarda però l'implementazione di un vero e proprio sistema di messaggistica istantanea interno.

PayPal darà la possibilità di chattare con i propri contatti senza lasciare l'app, affidandosi a una vera e propria sezione in pieno stile WhatsApp o Telegram per creare una rete di contatti con cui sarà possibile anche ricevere o inviare denaro, oppure dei gruppi familiari per la condivisione di conti o per scambiare informazioni tramite sistemi peer-to-peer.

L'app si prepara così a diventare molto più che un portafoglio virtuale ma attenzione, perché questa resterà sempre la sua funzione principale, quella che magari attirerà la maggior parte degli utenti, i quali però si ritroveranno davanti un enorme e ricchissimo servizio di gestione finanziaria.

Crescita inarrestabile

La strategia è frutto di una crescita esponenziale del servizio negli ultimi anni, ulteriormente impennatasi nel periodo di pandemia, con conseguente aumento delle interazioni e degli acquisti online. Solo nell'ultimo trimestre, infatti, PayPal ha visto l'attivazione di ben 11,4 milioni di account, con un conseguente aumento degli utili, ben 6,24 miliardi di entrate, e un volume di pagamenti tramite il servizio cresciuto di oltre il 40%.

Sono stati oltre 311 miliardi i dollari mossi dai clienti tramite PayPal, per un totale di 403 milioni di conti attivi, capaci di rendere la piattaforma uno dei sistemi bancari più importanti al mondo. Tutto questo nonostante eBay abbia da poco creato un suo sistema interno di gestione dei pagamenti. Quella che poteva essere una mazzata per l'intero sistema PayPal è stata gestita nel migliore dei modi, segno che la forza dell'app ormai si estende senza problemi a tutto il sistema e-commerce mondiale.

Sono ben lontani i tempi in cui PayPal veniva utilizzato esclusivamente per garantire la massima sicurezza agli scambi all'interno i eBay. Se oggi l'app può fare a meno di quello che una volta era il suo partner principale abbiamo a che fare con una crescita ben oltre le più rosee aspettative.

Cosa ci aspetta

Occorrerà aspettare comunque qualche mese per avere tra le mani e testare il nuovo PayPal. In queste settimane stanno andando avanti dei test serrati per verificare il corretto funzionamento del nuovo sistema. Se le cose dovessero andare per il verso giusto ci ritroveremo tra le mani molto presto, certamente entro il 2021, un'app radicalmente diversa rispetto a quella a cui siamo abituati.

I primi a beneficiare delle novità saranno certamente gli statunitensi, salvo poi estendere le nuove funzionalità anche agli altri Paesi con il passare dei mesi e dopo il riscontro del reale successo delle nuove funzionalità. Quel che è certo è che dovremo presto fare i conti con un nuovo modo di intendere la gestione finanziaria, che si appoggerà sempre meno alle banche e sempre più a grandi servizi come questo, capaci di comprendere tante funzioni e di offrire molte più possibilità e con un potenzialmente maggiore grado di libertà.



Ancora da verificare il modo in cui tutto questo influenzerà il sistema bancario ed economico mondiale, in che modo reagiranno gli istituti tradizionali e quali saranno le scelte degli utenti in merito. Si fa comunque sempre più vicino il momento in cui il nostro denaro sarà sempre meno cartaceo e sempre più elettronico, gestito da una moltitudine di piattaforme diverse a portata di smartphone.

PayPal si prepara ufficialmente al grande salto , un salto nel buio forse, ma che cambierà per sempre il nostro modo di intendere la gestione delle finanze, del denaro e dei pagamenti online.