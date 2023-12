PCI Express 5.0, il 2024 sarà l'anno degli SSD da gaming ultraveloci?

Mentre le prime unità a stato solido caratterizzate dal nuovo standard iniziano ad affacciarsi sui primi store in anticipo rispetto alle premesse iniziali, l'accoglienza sembra ancora piuttosto tiepida e si sente parlare ancora molto poco delle novità e delle potenzialità offerte dalle PCI Express 5.0.

Cosa cambierà esattamente? Rappresenta davvero lo stato dell'arte? Ecco cosa serve sapere in vista della "rivoluzione" annunciata per il 2024.



Cosa bolle in pentola

Presentato pubblicamente ormai quasi quattro anni fa, il nuovo standard PCIe Gen5 è già approdato sul mercato consumer grazie alle più recenti piattaforme di Intel, 600 e 700 rispettivamente per Raptor Lake e Raptor Lake Refresh, e di AMD, per i suoi Ryzen Serie 7000.

Sulla carta, le linee di nuova generazione possono offrire un'ampiezza di banda di gran lunga superiore rispetto alle già ottime specifiche dello standard di quarta generazione. Si passa così da 16GT/s (che erano il doppio rispetto alle Gen3) con velocità massima su 16 linee di quasi 32GB/s fino ai nuovi 32GT/s con velocità massima di 63GB/s.

Un salto mostruoso, che però per l'appunto sulla carta, come dicevamo poco sopra, poiché per sfruttare appieno queste autostrade servirà anche una mole adeguata di "traffico". Di questo si è già parlato ampiamente confrontando all'atto pratico le migliorie messe sul piatto dalle PCIe Gen4 rispetto alle Gen3 nel contesto della medesima GPU, notando come le differenze, con il miglior hardware attualmente in circolazione, fossero tutto sommato marginali.

Sulle unità di archiviazione, però, questo balzo prestazionale è riuscito a fare la differenza. I produttori sono riusciti a sfruttare quasi del tutto la portata 8GB/s su 4 linee PCIe Gen4, con risultati più che evidenti nel gaming, innanzitutto.

Porting come Ratchet & Clank: Rift Apart su PC sarebbero rimasti mera immaginazione senza le possibilità offerte dagli SSD ultraveloci di ultima generazione, perlomeno a livello di piacevolezza di gameplay e assenza di soluzioni di continuità dovute all'abbattimento quasi totale dei tempi di caricamento tra un piano dimensionale e l'altro.

Possiamo solo immaginare, a oggi, cosa accadrebbe sfruttando completamente i quasi 16GB delle PCIe Gen5 x4, ma è difficile che riusciranno a trovare una reale applicazione pratica in questo segmento in tempi brevi, per diverse ragioni.

Tutti dipende dal punto di partenza: per le Gen4 era tutto sommato "facile" riuscire a imporsi, dato che in termini anagrafici (le specifiche delle Gen3 risalgono al 2010, mentre tra Gen4 e Gen5 passano appena due anni) lo standard precedente iniziava a mostrare i suoi limiti.



Le Gen4, invece, sono ancora "di ultima generazione" e non sarà così semplice convincere il pubblico a rimpiazzarle, a meno che non si venga a creare una reale esigenza.

Anche la seconda ragione, tutto sommato, è connaturata nelle sue specifiche, tanto elevate da trovare resistenza anche in termini di costi di produzione e, di conseguenza, di prezzo al dettaglio.

Se di base sarà difficile per il discorso che facevamo prima, figuriamoci convincere un utente a cambiare un dispositivo discretamente nuovo con uno che non gli serve e che costa di più: è evidente che per il segmento consumer sia ancora molto presto per parlare di rivoluzione con riferimento alle PCIe Gen5.

In termini di compatibilità, chi si trova per le mani una scheda madre con pieno supporto alle PCIe Gen5 non dovrà preoccuparsi della retrocompatibilità, poiché il supporto alle precedenti generazioni continua a essere garantito e si potranno continuare a utilizzare "vecchie" unità di quarta o terza generazione ancora funzionanti nei medesimi slot M.2.



Diametralmente opposto il discorso se scoperchiamo il vaso di Pandora dell'alimentazione.

Lo standard PCI Express si occupa di definire anche le specifiche a cui devono rispondere gli alimentatori di nuova generazione. Con la decisiva spinta di Intel verso lo standard ATX 3.0 e i proseliti di NVIDIA con i connettori a 16-pin, gli alimentatori "nativi" PCI Express 5.0 hanno iniziato a scavarsi un percorso verso la luce: sono ancora pochi e la loro diffusione cammina chiaramente di pari passo con quella delle schede video che ne sposano lo standard 12VHPWR, ma è chiaro che in termini di sicurezza e di comodità si tratta di un capitolo a parte per il mondo dell'hardware PC.

La portata massima di 600W su singolo cavo, del resto, fa non poca gola agli appassionati, soprattutto per ridurre ai minimi termini l'ingombro nella camera del proprio PC, garantendo al contempo un controllo più intelligente sull'erogazione rispetto agli ormai vecchi connettori PCIe da 6+2 pin.

Anche in questo caso c'è poco da temere in termini di compatibilità, dato che si tratta solo di un connettore aggiuntivo in più sul retro dell'alimentatore. Chi non ha a disposizione schede video dotate di connettore 12VHPWR, quindi, potrà continuare a usare i vecchi connettori senza bisogno di adattatori di sorta.



Ma quindi, a chi conviene passare alle PCIe Gen5?

Se siete arrivati fin qui, vi starete chiedendo perché è stato sviluppato uno standard ottimo in termini di specifiche ma apparentemente poco utile all'atto pratico. Dipende tutto da come intendete sfruttare la vostra macchina. Se i campi d'uso comprendono anche applicazioni che necessitano di tutta la banda possibile, anche e principalmente in termini di velocità di archiviazione, allora è chiaro che le nuove unità faranno al caso vostro, tenendo conto però del fatto che non siamo ancora arrivati al massimo della banda utilizzabile, del costo superiore e di altri aspetti da considerare, tra cui consumi maggiori e temperature più elevate.

A ogni modo, sposare una nuova piattaforma solo per l'archiviazione su PCI Express 5.0 potrebbe essere ancora troppo poco: per gli appassionati, sarà sicuramente meglio continuare a godersi le attuali, ottime prestazioni delle Gen4, in attesa che l'industria dell'hardware possa continuare a sviluppare opzioni sempre più prestanti anche in termini di processori grafici.