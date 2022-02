Peacock arriva in Italia: tanti nuovi contenuti per gli abbonati Sky e Now

A seguito dell'accordo tra Sky ed NBC Universal, Peacock è arrivato ufficialmente in Italia, la nuova piattaforma d'intrattenimento che va a rimpolpare il già ricco catalogo di Sky On Demand e Now.

Disponibile per coloro che hanno sottoscritto il pacchetto Sky TV ed il Pass Entertainment di Now, Peacock porta con sé serie TV, film ed i suoi Originals che, soprattutto negli Stati Uniti, sono molto apprezzati.

Accesso facile ovunque, anche su Sky Go

L'accesso ai contenuti di Peacock è molto semplice, indipendentemente dalla piattaforma.

Se volete sfogliare il catalogo da Now, sulla homepage vi troverete di fronte ad una nuova sezione battezzata "Il Meglio di Peacock": selezionandola, si aprirà immediatamente la lista delle produzioni presenti al suo interno, tra cui figurano serie tv cult come The Office e Mr. Robot, ma anche alcuni film dell'universo Dreamworks e ovviamente Universal. La libreria, almeno inizialmente, non è ancora ricchissima, ma si espanderà nel corso dei prossimi giorni e settimane.

Su Sky Q invece potrete accedere al catalogo direttamente dalla sezione App, dov'è stato inserito il collegamento a Peacock al fianco di Netflix e Disney Plus. Meno immediato, invece, l'accesso su Sky Go. In questo caso bisogna spostarsi nelle sezioni Serie TV o Film e quindi cliccare sulla voce "Peacock".

Nel comunicato stampa diffuso in occasione del lancio, però, Sky ha anche spiegato che la ricerca dei contenuti può avvenire anche tramite il comando vocale per coloro che dispongono del telecomando compatibile: basterà pronunciare semplicemente "Peacock" e il gioco è fatto.

Nel caso di Sky Go viene garantita anche la possibilità di effettuare il download dei contenuti per vederli in modalità offline in un secondo momento quando non si è provvisti di connessone. Questo aspetto è molto importante in quanto permette di accedere ad intere stagioni di serie TV o film in viaggio.

Un catalogo in continua espansione

Sky ha spiegato che il catalogo di Peacock si arricchirà con i migliori contenuti a marchio NBCUniversal e non solo nei prossimi mesi. A tal riguardo, Sky ha già precisato che è sua intenzione portare anche in Italia i Peacock Originals come Bayside School, Girls5eva - La rivincita delle pop star, Rutherford Falls - Amici per la vita e Bel-Air.

Per quanto riguarda le Serie TV, invece, si punterà su grandi cult amati dal pubblico come The Office, 30 Rock, Parks and Recreation, Colombo, Superstore, The Mindy Project, Difficult People e Will & Grace, ma anche su serie drammatiche apprezzate come Bates Motel, Mr. Robot, Grimm, High School Team, Five Bedrooms e The Bold Type. A conferma di come Peacock voglia guardare a 360 gradi all'intrattenimento, è stato già annunciato che gli utenti avranno la possibilità di vedere reality show come Al passo con i Kardashian, Real Housewives di New York, Real Housewives di Beverly Hills e Sotto Coperta: Mediterraneo.

Sul fronte dei film, invece, sarà possibile trovare nella collezione cult storici come Apollo 13, saghe apprezzate dal pubblico come quella di Jason Bourne, ma anche titoli per tutti i gusti, tra cui Cattivissimo Me, Cinquanta sfumature di nero, Il gladiatore, Minions, Pets - Vita da animali, Blues Brothers - Il mito continua, Beethoven, Ted ed Il Grinch.