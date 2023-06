Perché l'IA ci fa paura? Cultura, sociologia e psicologia di ChatGPT

Ormai ChatGPT è sulla bocca di tutti. Sull'IA, dopo il successo esplosivo del Chatbot di OpenAI, se ne sono dette di cotte e di crude, oscillando dai sostenitori del suo utilizzo in ogni settore dell'economia e della vita quotidiana ai più catastrofisti, secondo i quali l'Intelligenza Artificiale diventerà senziente, inizierà a pensare come un essere umano e finirà addirittura per distruggere completamente l'umanità per come oggi lo conosciamo.

La cosa più strana, però, è che ultimamente abbiamo visto Sam Altman tra i grandi "detrattori" dell'Intelligenza Artificiale, specie dopo aver firmato un documento sulla sua auspicabile regolamentazione, ritenendola pericolosa per lo sviluppo stesso del genere umano, ma anche Elon Musk non ci è andato affatto leggero.

Su queste pagine abbiamo già provato a spiegarvi cosa c'è di vero in queste - legittime, a dire il vero - preoccupazioni, così come abbiamo tentato di individuare il punto in cui tendono a cedere il passo all'isteria e all'irrazionalità. Oggi, invece, la nostra domanda è un'altra: perché abbiamo così paura dell'IA?



Da Skynet a Her

La prima ragione è eminentemente culturale e mediatica, e si gioca tutta attorno al grande schermo del cinema e al piccolo schermo delle TV, specie di quelle americane. Nei film la rappresentazione dell'IA è quasi sempre negativa.

Volete qualche esempio? HAL 9000 di Odissea nello Spazio. Ultron nei film degli Avengers. Roy Batty di Blade Runner (sì, lo stesso di "ho visto cose che voi umani..."). E ancora: l'Agente Smith di Matrix, Ava di Ex Machina, persino UTOPIA di Wall-E.

E come dimenticare Skynet, dal franchise di Terminator, una saga ormai - giustamente - giunta al termine dopo la tripletta di Salvation (2009), Genisys (2015) e Destino Oscuro (2019), che però è stata di nuovo risvegliata dal quasi-oblio cinematografico in cui era finita per tentare di dare concretezza agli incubi peggiori dei detrattori dell'IA. Insomma, l'IA ci fa paura perché, in passato, l'industria cinematografica ha fatto dell'IA un nemico formidabile e pressoché impossibile da sconfiggere, talvolta persino più intelligente e "giusto" degli umani che le si opponevano. Si tratta ovviamente di un processo di costruzione della "figura" dell'IA completamente involontario: nessuno, quando nel 1984 Terminator è uscito nelle sale cinematografiche, si sarebbe mai immaginato che Skynet sarebbe stata paragonata ad un chatbot. In primo luogo perché all'epoca i chatbot non erano nemmeno stati teorizzati; in secondo luogo perché la tecnologia dietro l'IA stessa era considerata così avanzata da essere pura fantascienza - e, in parte, lo è ancora.



A questo punto, tra i lettori potrebbero sorgere due critiche. La prima è che la nostra lista ha volutamente messo da parte alcune IA "buone", come Samantha, l'Intelligenza Artificiale di Her.

In effetti è vero, ma ci sono due precisazioni da fare. La prima è che anche Samantha ha infuso nel pubblico un certo terrore - o quantomeno una discreta dose di inquietudine - verso un futuro dove l'IA è senziente: in Her, il "Chatbot" non vuole controllare il mondo, ma provare dei sentimenti.

Resta comunque lo stesso problema di base di Terminator e Odissea nello Spazio: l'IA sta facendo qualcosa che l'Uomo non vuole che faccia: è fuori controllo e questo, nonostante Her sia un film essenzialmente romantico, instilla quella punta di horror nella pellicola tale da metterci in guardia davanti a ChatGPT e Google Bard.

In secondo luogo, Samantha è forse l'unica IA della storia del cinema pensata per non essere un'Intelligenza Artificiale.

Non vogliamo scendere nella metanarrativa, perciò la faremo molto semplice: con Samantha, Spike Jonze non voleva raccontare i pericoli dell'Intelligenza Artificiale, ma quelli delle relazioni con persone che vivono a grandissima distanza in un mondo iperconnesso, che perdono la propria dimensione fisica e si riducono alla semplice parola. Da qui, l'idea di rendere l'interlocutore del protagonista Theodore un'assistente vocale.

Ciò, quindi, non vi tragga in inganno: Her non è un film sull'IA, ma sulle relazioni a distanza.



La seconda critica si riassume nell'eterna domanda: ma davvero il cinema e la televisione riescono a plasmare così profondamente l'opinione pubblica e la cultura popolare? Sì, assolutamente sì, soprattutto nel mondo occidentale.

Soprattutto negli Stati Uniti d'America, dove sono nate le IA di OpenAI, Google e compagnia.

Se volete degli esempi più pratici, potete leggere il nostro approfondimento sulla nuova storia degli UFO, ma i casi sono innumerevoli. Tantissimi studi fioriti negli ultimi anni hanno spiegato che Hollywood ha cementato gli stereotipi negativi nei confronti degli afroamericani (o almeno ha contribuito a farlo) affidando agli attori neri e alle attrici nere, almeno fino all'inizio degli anni Settanta, ruoli perlopiù negativi o "cattivi".

Proprio sulla base di questa stessa teoria, oggi molte major stanno rendendo più inclusivi i propri film e le proprie serie TV, scritturando personaggi con un background etno-culturale diverso da quello WASP (White Anglo-Saxon Protestant) cui il cinema ci ha abituato negli anni.

Non solo: sul grande e sul piccolo schermo sono nati svariati elementi di base delle teorie del complotto in voga soprattutto negli Stati Uniti. Film come Don't Look Up hanno trattato con un certo coraggio il tema - e non sono stati capiti fino in fondo - ma un esempio pratico può essere chiarificatore: tutti ricordiamo quando, il 6 gennaio 2021, una folla di estremisti e complottisti violenti ha preso d'assalto il Campidoglio di Washington per impedire l'insediamento di Joe Biden.

Tra le teorie deviate in cui questa massa credeva ve ne era una che aveva al centro una sostanza nota come adrenocromo (vi risparmiamo i grotteschi dettagli delle modalità di produzione del composto, ci ringrazierete). L'adrenocromo esiste in natura, ma è stato reso famoso con una frase di Paura e Delirio a Las Vegas, film del 1998 diretto da Terry Gilliam in cui la sostanza viene citata solo incidentalmente: poiché le vie della cultura pop sono infinite, essa è finita tra le basi di un fallimentare colpo di Stato nella più grande democrazia mondiale.



Capire l'Intelligenza Artificiale

Insieme a questo fattore squisitamente culturale, però, ce n'è anche uno psicologico: in un mondo in cui la semplificazione è la chiave del successo, quello dell'IA è un concetto ben poco digeribile, che non può essere condensato in un tweet (no, neanche ora che Twitter ha aumentato a 4.000 caratteri la lunghezza massima dei post), in un TikTok o in un video per YouTube.

Per certi versi, quella dell'IA è la prima "rivoluzione complessa" dell'epoca di Internet. O la seconda, se credete che le criptovalute rappresentino ancora una vera e propria "rivoluzione".

Come avviene per ogni cambiamento rapido, imprevisto e possibilmente profondo, capace di modificare a lungo termine i "massimi sistemi" dell'economia e della società globale, la prima reazione è sovente la paura. Il fatto che l'IA e il machine learning siano concetti di difficile comprensione (unitamente alla scarsa propensione all'informatica dei sistemi di istruzione di tutto il pianeta, ma questa è un'altra storia) rende impossibile creare una "base" condivisa di conoscenze su queste ultime, che però potrebbe facilmente disinnescare ogni timore a riguardo.

Al contempo, la mancanza di efficaci guide nell'apprendimento e la necessità, per un approccio ragionato al funzionamento dell'IA, di una serie di preconcetti che in pochi possiedono, rende quest'ultima un tema a cui è pressoché impossibile avvicinarsi da "non addetti ai lavori". La percezione dell'Intelligenza Artificiale è cioè quella di un prodotto ideato e pensato per pochi, le cui briciole computazionali vengono messe a disposizione di tutti come un Chatbot o un generatore di immagini.

Ma chi ci dice che quei pochi ingegneri in grado di capire davvero l'IA siano in grado di tenerla sotto controllo, evitando che essa diventi "senziente"?



Rassicurazioni in tal senso, in realtà, ce ne sono tantissime, ma è difficile farle comprendere a un pubblico "medio" perché, di nuovo, mancano le basi per approcciarsi all'IA da un punto di vista "didattico" e informativo.

A ciò aggiungiamo che ChatGPT, così come Google Bard e Bing AI di Microsoft, sono stati resi disponibili al grande pubblico con una mossa quasi di getto, nel desiderio di arrivare prima della concorrenza sul mercato e, magari, di riuscire a monopolizzarlo.

Niente guide, niente tutorial, niente UI semplici: i Chatbot sono stati inizialmente pensati come dei tool per "smanettoni", ma sono rapidamente finiti nelle mani di tutti.

Il problema è che in molti li hanno utilizzati (e li utilizzano ancora) senza capirne bene il funzionamento e, giustamente, hanno paura della loro "intelligenza".

Al posto di lanciare allarmi e mentre si prodiga nel suo contributo alla regolamentazione dell'IA, insomma, OpenAI potrebbe iniziare a partire dalla consapevolezza, creando tutorial, materiali didattici, progetti per le scuole e per le aziende, volti a una maggiore comprensione dei suoi prodotti.

Così facendo, l'azienda eviterebbe tanto le critiche dell'opinione pubblica quanto l'eccessivo scrutinio delle autorità politiche che, oltre a prevenire delle improbabili derive distruttive dell'IA, finirebbe anche per rallentare lo sviluppo di tecnologie rilevantissime in svariati settori, a partire da quello farmaceutico.



Le macchine ci sostituiranno?

Infine, c'è un importante fattore sociologico: nessuno vuole essere sostituito da una macchina e l'IA si candida a essere il sostituto per eccellenza degli esseri umani in troppe professioni - fidatevi: chi scrive queste righe si guadagna da vivere digitando su una tastiera e al primo utilizzo di ChatGPT ha avuto un sussulto e tanta incertezza per il futuro.

Anche in questo caso, però, la questione non è tanto l'IA in sé, quanto più l'adeguatezza del sistema economico mondiale di fronte a un cambiamento epocale come quello che quest'ultima potrebbe rappresentare.

In altre parole, l'IA farebbe certamente meno paura se esistessero dei sistemi volti all'assicurazione dei lavoratori che perdono il proprio impiego per via dell'avanzamento tecnologico, come dei sussidi di disoccupazione dedicati, dei piani di ricollocamento della manodopera nazionale, una politica scolastica basata sul future-proofing e, magari, un salario minimo universale garantito, basato sui profitti generati dall'Intelligenza artificiale e dall'automazione. Posta in questi termini, l'oggetto a cui vengono rivolte le paure dell'opinione pubblica (l'IA), non è quello giusto: esse, infatti, dovrebbero più che altro rivolgersi al sistema economico e previdenziale globale, che nell'opinione comune potrebbe rivelarsi incapace di stare al passo con il cambiamento tecnologico, oltre che con quello demografico.



La questione diventa ancora più importante se ricordiamo che i processi di sostituzione della manodopera nei principali settori lavorativi non riguardano solo l'IA, ma anche i robot e i macchinari in generale: processi di automazione e robotizzazione sono in corso ormai da anni e sono destinati a un'ulteriore accelerazione grazie all'Intelligenza Artificiale.

Il boom di ChatGPT e Google Bard ha posto con più urgenza un problema che avremmo già dovuto affrontare in un contesto di sempre maggiore sostituzione da apparecchiature meccaniche, robotiche o comunque automatiche alla manodopera umana.

Resta comunque il fatto che sia scorretto riporre i propri timori in tal senso nell'IA, nei robot o nella tecnologia in generale, che hanno agito da semplici catalizzatori di processi già in atto, quando le legittime paure dei lavoratori andrebbero rivolte alla struttura stessa del sistema globale del lavoro.

D'altro canto, l'idea di un mondo in cui è l'Intelligenza Artificiale a svolgere il lavoro "pesante", permettendo agli esseri umani di dedicarsi ad altre mansioni più creative e intellettuali, ha più il sapore di un'utopia che di una distopia.