Perché ci piacciono i film horror? La spiegazione cela un oscuro segreto

A tutti noi è capitato in età più o meno giovane, ma non c'è da vergognarsi nell'ammettere che sia successo anche in età più adulta, di aver passato qualche notte insonne a seguito della visione di un film horror o della lettura di un libro del medesimo genere. O magari di aver controllato più frequentemente le porte e finestre di casa dopo la visione di una serie crime o di un documentario sulla vita di un serial killer.

Alla base di tutto questo? La paura. Quel sentimento in grado di innescare reazioni inaspettate in noi, che ci fa sentire così a disagio ma che, in un certo senso, può generare anche un senso di benessere, di soddisfazione, addirittura di eccitazione.

E proprio in queste ultime sensazioni risiede probabilmente la miglior risposta alla domanda: perché ci piace guardare film horror?



Il distacco dalla realtà

Uno degli elementi forse più importanti, e che maggiormente ci attirano verso un mondo in grado di stimolare le nostre paure più profonde, è la capacità di coinvolgerci in una storia, di farci vestire i panni del protagonista, riuscendo però a farci percepire comunque un distacco da quella realtà. Per quanto possiamo sentirci vicini ad Arnold Schwarzenegger che dà la caccia a Predator nella giungla, difficilmente potremo pensare ad una simile situazione vissuta o alla possibilità di trovarci ad affrontare un simile mostro.

Ed è proprio questa sensazione a farci sentire al sicuro mentre ci immergiamo in un'atmosfera terrificante popolata da orrende creature. La consapevolezza di potersi addentrare in quei reami oscuri con la consapevolezza di non essere realmente parte di quelle storie orripilanti e spaventose, è un elemento senza il quale godersi un film horror potrebbe diventare impossibile.



Tutto sotto controllo

Un altro punto fondamentale è il controllo. Per quanto possa essere terrificante ciò che si para davanti ai nostri occhi, la presenza di limiti, di regole, della possibilità di interrompere il tutto in qualsiasi momento comunque ci rassicura.

Pensiamo, ad esempio, alle montagne russe: magari tendiamo ad osservare il tragitto per un po' prima di salirci, studiando il ogni singola curva e discesa quasi a volerci preparare a quando toccherà a noi affrontare quelle acrobazie, e soprattutto per arrivare con un'espressione dignitosa al momento della classica foto da ritirare all'uscita. Chiaramente una volta che i vagoni avranno iniziato a muoversi non sarà più possibile scendere a piacimento, ci mancherebbe, ma comunque sappiamo che in un modo o nell'altro arriveremo alla fine della corsa, che non saremo costretti a rivivere quell'esperienza se davvero ci avrà traumatizzati e che fino all'ultimo potremo chiedere di uscire dalla fila se non ce la sentiremo di affrontare la sfida.

Ecco, questo è il genere di sensazione che ci fa affrontare con uno spirito diverso la visione di un film horror. Immaginiamo invece di vivere una sensazione di forte stress, di paura completamente fuori dal nostro controllo. Immaginiamo di essere rapinati ad esempio, o di trovarci intrappolati in una stanza circondati dalle fiamme.

Messi di fronte a situazioni come queste difficilmente possiamo esercitare un reale controllo su quanto ci sta accadendo. Quel tipo di percezione, che nella visione di un film o durante la lettura di un libro del genere horror non potremmo mai avere, risulterebbe estremamente negativa e renderebbe la nostra esperienza tutt'altro che divertente.



Uno sfogo alle proprie fantasie

Questo punto potrà sembrare piuttosto inquietante, ma in realtà anche in questo caso parliamo di un elemento che può rendere più piacevole la nostra esperienza con il genere horror.

Ovviamente non stiamo attribuendo soltanto a questa tipologia di intrattenimento la capacità di farci immedesimare in un personaggio: tutti noi nel corso della nostra vita abbiamo sognato di vestire i panni di un cavaliere, di una principessa, di un astronauta o di un vigile del fuoco.

Ebbene, anche i film horror possono costituire una sorta di valvola di sfogo per quelle fantasie più oscure che albergano nelle profondità della nostra mente. Il tutto in un ambiente controllato, dal quale potersi distaccare e che si può osservare da lontano. Cosa che nella vita reale difficilmente si potrebbe fare, alla luce della presenza di leggi e convenzioni sociali che, fortunatamente, ci aiutano a regolare i nostri istinti.



Una curiosità morbosa

"Nella più stringente contemporaneità abbiamo tante proposte di audiovisivo dell'orrore, questo perché oggi siamo in grado di digerire questo genere di narrazione. Non è che non ci fosse in passato, ma non era una proposta fattibile per un canale tv o per una piattaforma, non venivano scritti degli articoli a riguardo, oggi invece sì". Con queste parole la Prof.ssa Sara Martin, docente di Teorie del cinema e Storia e critica del cinema all'Università di Parma, parla di come la possibilità di documentarsi su un fatto di cronaca nera più o meno recente sia incredibilmente più alta grazie all'accesso sempre più semplice a grandi quantità di informazioni di ogni genere, il che contribuisce ad alimentare quella curiosità morbosa che sentiamo quando ci appassioniamo alle vicende di un serial killer, o del protagonista di un fatto di cronaca nera.

Pensiamo al successo di serie tv come Dahmer (qui potete trovare la nostra recensione di Dahmer) o Mindhunters, in grado di tenerci attaccati allo schermo sebbene i fatti narrati siano crudi e violenti.



La scienza ha identificato in queste cause le motivazioni per le quali siamo così invogliati a cercare trame oscure e spaventose per occupare il nostro tempo libero. Quanto raccontato è frutto di analisi, ricerche, indagini che hanno portato a stilare classifiche che ovviamente non fanno altro che mettere tutti in disaccordo, tramite le quali si è cercato di raccontare il rapporto tra l'uomo e ciò che è in grado di scatenare in lui la paura.



E voi, vi rivedete in questa analisi? Quali sono i film che vi hanno costretto a tenere la luce accesa di notte o quali sono le storie che vi hanno fatto correre un brivido lungo la schiena difficile da eliminare? Aspettiamo le vostre risposte nei commenti! E buon Halloween!