Philips EVNIA e AOC AGON nel 2023: ecco i nuovi monitor da gaming

A ottobre 2022, Philips ha lanciato la lineup EVNIA: un enorme passo per la compagnia, che così è entrata nel mondo dei monitor, degli accessori e delle periferiche da gaming con una proposta di display, mouse, tastiere e cuffie da far invidia anche ai brand più consolidati del settore.

Qualche mese fa, infatti, un clamoroso evento Philips allo Stade de France di Parigi prometteva una rivoluzione nel gaming, tanto in termini di design quanto di funzionalità e specifiche dei prodotti: oggi, la lineup EVNIA si espande con due nuove proposte delle serie 5000 e 3000, pensate per chi desidera unire eleganza e ottime prestazioni a un prezzo abbordabile.



In parallelo, però, nel gruppo TPV troviamo anche AOC, che ha recentemente rinnovato le sue proposte AGON e AGON PRO con una serie di quattro monitor del tutto nuovi, pensati tanto per giocatori professionisti e player eSport quanto per chi desidera la massima immersione nel gioco, passando ovviamente anche per chi vuole comprare un nuovo monitor senza spendere troppo.

Philips e AOC ci hanno invitati a Maiorca, dove si è tenuto il lancio dei display EVNIA e AGON del 2023: ecco tutta la lineup di nuova generazione delle due compagnie!



La lineup EVNIA, tra qualità e prezzo

Partiamo proprio dalla gamma EVNIA di inizio 2023. Visto che quello legato a Philips è un brand molto giovane, un ripasso è d'obbligo: la linea di prodotti da gaming dell'azienda olandese è composta essenzialmente da tre serie di device, ovvero la 3000, la 5000 e la 8000.

Come suggerisce la progressione numerica, la serie 8000 comprende i monitor high-end di EVNIA, mentre la serie 3000 è quella che racchiude le proposte entry-level dell'azienda; infine, la serie 5000 si colloca a metà, coniugando un price point ottimale per molti utenti a una serie di caratteristiche tecniche davvero interessanti.

Philips EVNIA 25M2N5200P Philips EVNIA 25M2N3200W

A ottobre, Philips ha presentato due monitor EVNIA 8000, l'EVNIA 42M2N8900 e l'EVNIA 32M2C8600: oggi, invece, la compagnia si è concentrata sugli EVNIA 5000 e 3000, con due new entry chiamate rispettivamente EVNIA 25M2N5200P e EVNIA 25M2N3200W.

Prima di addentrarci nelle specifiche tecniche, vi sveliamo il prezzo dei due device, che è forse una delle maggiori attrattive delle proposte EVNIA appena annunciate: l'EVNIA 25M2N5200P costerà 299 euro quando verrà lanciato, nel mese di maggio 2023; l'EVNIA 25M2N3200W, invece, si fermerà a soli 219 euro e sarà lanciato anch'esso a maggio.



Parliamo dunque di due monitor tutto sommato "con i piedi per terra" e dal prezzo contenuto.

L'EVNIA 25M2N5200P sfoggia un display Fast IPS con refresh rate a ben 280 Hz e risoluzione FHD a 1920 x 1080 pixel.

Come avrete capito, il punto forte del monitor è sicuramente l'elevatissimo refresh rate, che lo rende perfetto per i giocatori che cercano le prestazioni più elevate possibili e, soprattutto, per i professionisti degli eSport: non stupisce dunque che EVNIA abbia lavorato con il Team Vitality, specializzato in giochi come League of Legends, Valorant, Rocket League e CS:GO, per la progettazione del prodotto.

Accanto all'elevato refresh rate, il pannello Fast IPS garantisce un input lag a 1 ms Grey-to-Grey e a 0,5 ms MPRT, promettendo tempi di risposta rapidi senza ghosting.

Concludono la scheda tecnica il supporto per l'HDR10, il contrasto 1.000:1 e il Wide Color Gamut (WCG) 100% sRGB, assicurando un'esperienza cinematografica sia durante le sessioni di gaming che in caso di fruizione di altri media. Come per gli altri monitor EVNIA, inoltre, anche la nuova proposta della serie 5.000 punta molto sul design, che anche questa volta appare estremamente minimale, con tanto di sistema di cable management sul retro del pannello, alloggio per le cuffie integrato e attacco VESA per i bracci da scrivania o da muro.

Design molto simile per l'EVNIA 25M2N3200W, che in un pacchetto da 219 propone un formato davvero sobrio, ben lontano dagli standard sgargianti e basati sulle luci RGB della concorrenza e perfetto per gli utenti alla ricerca di una maggiore essenzialità.

Accanto ad un design ricercato, però, il monitor ha anche tanta sostanza, grazie a un refresh rate fino a 240 Hz e ad un pannello Fast VA con risoluzione FHD a 1920 x 1080 pixel. Anche in questo caso l'input lag è pari a 1 ms GtG e a 0,5 MPRT: in altre parole, l'EVNIA 25M2N3200W vanta quasi le stesse caratteristiche del "fratello maggiore" della serie 5000 in una fascia di prezzo più bassa.

Abbiamo inoltre il supporto per l'Adaptive Sync e un rapporto di contrasto 3.000:1, nonché una copertura completa nello spazio sRGB, che chiudono la scheda tecnica del prodotto.

Entrambe le periferiche EVNIA, infine, offrono un Hub USB da quattro porte, pensato per rendere tanto le sessioni di gaming più confortevoli quanto per facilitare la produttività e il lavoro per i professionisti e per chi si trova in smart working.



Sua Maestà l'AGON PRO AG276QZD

La vera star dell'evento, però, è stato l'AGON PRO AG276QZD, un monitor OLED della linea AGON di AOC.

Ma perché, dopo avervi parlato di EVNIA passiamo al mondo AGON? Semplice: le due aziende rientrano entrambe sotto l'ombrello di TPV, che comprende, tra le altre, anche vari sub-brand di Philips, come MMD e PPDS. Ciò, tuttavia, non significa che AGON e AOC siano uguali a EVNIA e Philips. Anzi, la verità sta proprio nel contrario, come ci dimostra chiaramente il design dell'AG276QZD, più "tradizionale" per quanto riguarda il settore del gaming.

AGON PRO AG276QZD

Abbiamo infatti un grande pentagono LED RGB personalizzabile sul retro del monitor, che l'azienda chiama "Origami Concept" e che funge da luce ambientale per rendere più immersiva ogni partita. Il monitor, inoltre, adotta un design frameless, l'attacco VESA e un alloggiamento posteriore per i cavi, ma soprattutto ha una base progettata per i giocatori di eSport, realizzata in collaborazione con il Team G2 e che punta a occupare la quantità minima possibile di spazio sulla scrivania, in modo da permettere ai gamer di dedicare un'ampia porzione della propria postazione a mouse e tastiera.



In termini tecnici, l'AGON PRO AG276QZD è un vero e proprio gioiellino: stiamo infatti parlando di un pannello OLED da 27" con risoluzione QHD a 2.560 x 1.440 pixel, con tanto di refresh rate a 240 Hz.

Da AOC ci assicurano che il salto ai monitor OLED si sente e la nostra breve prova del monitor ne è una conferma, con neri veramente profondi, bianchi intensi e colori incredibilmente sgargianti, che fanno sfigurare molti dei pannelli più tradizionali. Anche in questo caso abbiamo poi la compatibilità con G-Sync e Adaptive Sync, nonché un WCG 100% sRGB e 98,5% DCI-P3. Il monitor supporta 1,07 miliardi di colori in modo nativo, insieme all'HDR10, il tutto con un ridottissimo input lag, pari a 0,03 ms GtG, che di nuovo fa della proposta di AOC una delle più indicate per i giocatori professionisti (o aspiranti tali).

Quello di AGON è un display perfetto per ogni utilizzo, sia nel gaming che nella produttività: un monitor "per tutte le stagioni", insomma, che però arriva ad un prezzo consigliato di 999 euro, dunque non proprio per tutti: la sua uscita, infine, è prevista per il mese di giugno 2023.



Prima di passare al grosso della lineup AGON e AOC Gaming, ci vogliamo soffermare su un altro dei nuovi lanci di Maiorca, l'unico che non riguarda uno schermo. Stiamo infatti parlando delle cuffie AOC Gaming GH501, un headset progettato pensando espressamente ai trend più in voga tra i giocatori su PC.

Tra questi ultimi, secondo AOC, abbiamo la transizione da cuffie cablate a cuffie wireless con bassa latenza, il passaggio all'audio surround e quello da device con microfono integrato a quelli con microfono staccabile. Tutte feature che le AOC Gaming GH501 possiedono, cercando di anticipare i tempi e la domanda del mercato. Non solo: la doppia connessione Wireless 2,4G e Bluetooth rendono l'headset compatibile sia con PC e Mac che con le principali console.

Inoltre, AOC promette una durata della batteria fino a 70 ore di utilizzo, che dovrebbe essere sufficiente per ogni sessione di gaming, anche la più intensa. Nel pacchetto, infine, troveremo due paia di padiglioni in materiali diversi, per accontentare i gusti di tutti i giocatori: le cuffie da gaming di AOC arriveranno nel mese di luglio, con un MSRP pari a 99 Euro.



La carica di AGON e AOC Gaming

Concludiamo infine con le lineup AGON e AOC Gaming, che insieme compongono la porzione più corposa dei nuovi annunci di AGON e Philips per la prima parte del 2023, ma non per questo la meno interessante.

Due sono i monitor targati AGON lanciati a Maiorca. Il primo è l'AG405UXC, un pannello IPS ultrawide da ben 40" con risoluzione da 3.440 x 1.440 pixel: una proposta che vuole andare incontro a un altro trend di mercato, ovvero quello verso le diagonali superiori ai 27 pollici. Anche in questo caso, AOC supera la barriera dei 120 Hz di refresh rate, toccando i 144 Hz.

Concludono la scheda tecnica il tempo di risposta di 1 ms MPRT e, sopratutto, una chicca non da poco: il monitor può infatti diventare un vero e proprio centro di gestione della scrivania e dei device collegati con il suo hub USB 3.2 Gen1, dotato di una porta con power delivery fino a 90W, perfetto per la ricarica di dispositivi mobili.

In più, l'AG405UXC ha uno switch KVM integrato, che permette all'utente di collegare due o più device al medesimo monitor e controllare entrambi con lo stesso set di periferiche: una feature che potrebbe passare inosservata, ma che si rivelerà certamente utilissima per tutti i professionisti e, soprattutto, per gli streamer!



Seconda proposta di AGON by AOC è il monitor Fast VA AGON AG325QZN, che si propone come il display perfetto per gli amanti degli sparatutto in prima persona: il pannello arriva a un refresh rate fino a 240 Hz, mentre i tempi di risposta sono estremamente ridotti, pari a 1 ms GtG e 0,5 ms MPRT. Ottima anche la resa dei colori, con un contrast ratio di 3.000:1, la certificazione DisplayHDR 400 e, ovviamente, una risoluzione QHD a 2.560 x 1.440 pixel su uno schermo di dimensioni pari a 31,5".

Confermato il supporto per l'Adaptive Sync e, come per tutti gli altri monitor AGON, per l'app G-Menu, che permette una piena personalizzazione dei LED RGB posizionati sul retro del monitor. Le possibilità di gestione dei LED vanno di pari passo con un design dai bordi estremamente sottili e con uno stand metallico ergonomico, che può essere facilmente riposizionato dall'utente a seconda delle proprie esigenze. Per quanto riguarda i due monitor AGON, infine, i prezzi sono pari a 699 euro per l'AOC AGON AG405UXC e a 529 euro per l'AOC AGON AG325QZN.



Concludiamo la nostra carrellata con l'ultima proposta, questa volta della lineup AOC Gaming. L'AOC Gaming Q24G2A-BK è un monitor IPS da 23,8" con risoluzione QHD da 1440p e densità pari a 123 PPI.

Anche su questa proposta con fascia di prezzo relativamente bassa abbiamo poi un pannello ad alto refresh rate, fino a 165 Hz, mentre l'input lag si alza leggermente, arrivando a 4 ms GtG e a 1 ms MPRT. Si tratta comunque di specifiche perfette per il gaming, soprattutto considerando il prezzo di partenza del prodotto, pari a 249 euro in Europa.



Concludono la scheda tecnica del display la presenza del G-Menu di AOC, la compatibilità con il G-Sync di NVIDIA e con l'Adaptive Sync e, infine, un connettore HDMI 2.0 e una DisplayPort 1.2.

Lato design, il Q24G2A-BK è forse il monitor più conservativo di tutta la proposta del 2023 di AOC, simile a ciò a cui AGON ci ha già abituati abituati negli ultimi anni: non possiamo non segnalare, però, l'attenzione dell'azienda al comfort dei giocatori, che si manifesta in uno stand completamente aggiustabile a seconda delle preferenze dell'utente.