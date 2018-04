Play2Live: il gaming del futuro passa dalla blockchain

La piattaforma di streaming del futuro per molti ha un nome e si chiama Play2Live. Si tratta di un servizio studiato apposta per spettatori e videogiocatori, un vero e proprio agglomerato di possibilità che supera in funzionalità e potenzialità tutte le altre piattaforme ad oggi presenti sul mercato e che promette di cambiare per sempre il mondo del gaming e degli esport. La prima fase del percorso voluto dai suoi creatori è ufficialmente finita con ben 30 milioni di finanziamenti raccolti, cifra che servirà per rendere reali tutte le promesse fatte in questi mesi. La piattaforma sta attirando l'attenzione di tanti e presto potrebbe diventare la più efficace e conosciuta al mondo. La fiducia degli utenti e alle stelle: tutte le promesse saranno mantenute?

Gli obiettivi

"Siamo più che felici per i risultati della vendita - queste le parole del fondatore Alexey Burdyko - Questa è la prova del successo dell'attenta strategia del nostro team internazionale. Ora vogliamo sviluppare una soluzione che sia superiore a quelle delle piattaforme esistenti in termini di usabilità, e costruire un solido ecosistema che vinca tutte le eccitanti sfide che si aprono oggi di fronte all'industria degli esports in streaming". Un successo che, si spera, permetterà ai vertici di raggiungere gli obiettivi prefissati, ovvero quelli di creare una serie di servizi streaming, basati sulla tecnologia blockchain, che permettano agli utenti di monetizzare i contenuti in maniera molto più semplice rispetto a quanto visto fino ad ora sulle altre piattaforme. Il tutto grazie ad un innovativo sistema di monetizzazione interno, chiamato LUC (Level Up Coin). Questo denaro virtuale, che gli utenti potranno in ogni momento riconvertire, rappresenta il vero motore di tutta l'operazione, il vero bacino di fondi cui attingere per rendere sempre più grande e perfetto questo particolare sistema per il gaming online.

I principi della Blockchain

Per capire meglio il funzionamento di Play2Live occorre fare un passo indietro per capire il concetto di blockchain, filosofia alla base della nascita della piattaforma e del suo funzionamento stesso. Il tutto si fonda su un concetto piuttosto ampio di fiducia e di community, che basa la sua forza sulla trasparenza e la condivisione. Nella blockchain un insieme di soggetti condivide risorse informatiche come memoria, CPU o banda internet, per rendere disponibile all'intera comunità un database o registro virtuale in cui ogni partecipante ha una copia dei dati in esso contenuti. La presenza della crittografia per rendere sicuri i dati genera in automatico fiducia tra gli stessi partecipanti alla catena, dando forte autorevolezza ai dati contenuti all'interno del database. Una volta entrati nella catena si capisce che i dati non possono essere alterati e modificati con azioni unilaterali ma, soprattutto a livello tecnico, solo con azioni congiunte della maggior parte degli utenti. Fino ad ora la blockchain è stata utilizzata prevalentemente nello sviluppo di criptovalute come i Bitcoin, ma le sue caratteristiche possono essere base perfetta per tanti altri contesti in cui vi sono relazioni tra gruppi di persone.

Un sistema innovativo

Ciò che differenzia Play2Live dalle altre piattaforme streaming è proprio la natura stessa di un prodotto che è più che un sito in cui seguire i propri giocatori preferiti o in cui far vedere le proprie partite. L'idea di base è quella di creare un vero e proprio ecosistema che viva e si autosostenga da solo. L'obiettivo è quello di combinare le funzionalità base dei servizi streaming con le possibilità fornite dalla Blockchain per offrire a tutti la possibilità di monetizzare i proprio contenuti in modo molto più semplice e innovativo, proprio quello che molti gamer e utenti stavano cercando all'interno di un mondo che sta diventando sempre più importante e universalmente riconosciuto. Il primo passo della rivoluzione Play2Live è stato il primo torneo tra videogiocatori pagato proprio con la criptovaluta del gioco, per un equivalente di circa 100 mila dollari, il tutto con la possibilità di riconvertire il premio in denaro "reale" o di reinvestirlo all'interno nella piattaforma stessa, in una sorta di circolo virtuoso che è proprio quello su cui puntano i creatori per rendere forte il loro prodotto.

Spazio all'utente

I vantaggi offerti all'utente da Play2Live sono numerosi e piuttosto particolari sono anche le novità implementate rispetto ai servizi analoghi ad oggi presenti sul mercato, tutto grazie alla libertà che permette l'utilizzo dei LUC come moneta di scambio con cui poter fare praticamente tutto. Si vuole dare in mano agli utenti uno strumento che gli permetta di essere molto più che spettatori passivi, ma anche definitori stessi di tendenze o creatori di contenuti. Per questo si darà la possibilità agli spettatori di interagire attivamente e guadagnare dagli spettacoli e dalle sessioni di gioco a cui assistono. La blockchain darà a utenti e streamer molte più possibilità di guadagno e personalizzazione dei propri servizi, il tutto in un sistema che promette totale trasparenza, velocità, comodità e accessibilità, con un guadagno continuo, rapido e istantaneo per tutti e sempre incentrato sulle esigenze e i desideri dell'utente.

Più guadagni per tutti

Guadagnare gettoni di gioco sarà il fulcro portante di Play2Live. Lo spettatore potrà visualizzare senza pubblicità i proprio contenuti e, stando alle promesse, avrà oltre cinquanta modi diversi per guadagnare gettoni tramite la visione della partite e ben quindici modi diversi per interagire con il proprio streamer preferito. Il tutto si baserà su una serie di obiettivi e compiti diversi, personalizzabili dallo streamer stesso e che daranno accesso a delle ricompense. Tra questi, la possibilità di guadagnare gettoni condividendo il canale o guardando delle pubblicità, oppure quello di scommettere in tempo reale e durante la visione i propri gettoni. Gli streamer, dal canto loro, avranno infinite possibilità per interagire con gli utenti e per creare esperienze e canali differenti a seconda delle esigenze. Gli organizzazioni di tornei di esport potranno autofinanziarsi all'interno della piattaforma stessa grazie al crowdfunding, possibilità che verrà estesa anche agli stessi sviluppatori o creatori di giochi, offrendo a tutti l'opportunità di avere un impatto diretto sul processo di creazione di un evento o del contenuto stesso che poi andranno a vedere o giocare.

Ecosistema perfetto

Lo sfruttamento della tecnologia blockchain permetterà a Play2Live di offrire funzioni e possibilità che nessun altro servizio può ad oggi garantire e che, per la stessa natura della piattaforme cui siamo abituati, non potranno offrire nemmeno in futuro, salvo ripensare totalmente le proprie filosofie e i propri asset di base. Quello che si vuole offrire ad aziende, utenti e produttori è un ecosistema capace di autogestirsi e autoregolarsi al suo interno, aumentando giorno dopo giorno le proprie funzioni e le proprie possibilità. Tutto si muoverà grazie alla presenza della criptovaluta ufficiale e interna della piattaforma, vero motore che darà il giro giusto a tutti gli ingranaggi, dando la possibilità a sponsor di farsi conoscere, a organizzatori di tornei di offrire premi, a streamer di promuovere i propri contenuti. Il tutto con meccanismi perfettamente funzionanti di promozione e marketing, avendo in mano un sistema e un prodotto che offre all'utente fin da subito, a patto che questi si abitui ad un sistema ben diverso, la massima trasparenza possibile.