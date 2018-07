POPTEL P9000 MAX: un completo smartphone rugged con batteria da 9000mAh

Poptel è un nuovo brand giunto sul mercato solo da pochi mesi; si tratta di un marchio appartenente al gruppo cinese Fortuneship che opera nel settore dell'elettronica già dal 2006, realizzando prodotti per altre note aziende come TCL (Alcatel). Poptel ha deciso di entrare nel mercato degli smartphone partendo da un modello di tipo "rugged", il P9000 Max, device che recensiremo nelle prossime settimane.

Scopriamo, quindi, tutte le caratteristiche di questo nuovo prodotto.

POPTEL P9000 MAX: design massiccio e certificazione IP68

Il P9000 MAX si presenta con il tipico design degli smartphone rugged adottando forme squadrate e generose protezioni in gomma, utili a proteggere il device da urti e cadute.

Il primo smartphone di questa azienda cinese vanta una certificazione IP68, totalmente protetto quindi contro polvere e sabbia ed in grado di resistere ad immersioni fino a 1,2 metri di profondità per 30 minuti.

Poptel ha realizzato tre versioni di questo cellulare con diversi profili colorati sulla scocca in arancione, verde o nero, mentre sul retro si fa apprezzare la presenza del lettore d'impronte e di un flash con funzione di torcia, formato da 4 LED.

Subito sotto il display da 5.5 pollici troviamo i classici pulsanti touch di Android, purtroppo non retroilluminati; a destra è invece presente un comando aggiuntivo per l'accesso rapido alla fotocamera. Non mancano inoltre viti a vista sia sul retro che sui lati, la porta USB Type-C in basso e lo slot in grado di accogliere due nano SIM (una delle quali sostituibile con una MicroSD fino a 64 GB). Concludiamo con le dimensioni pari a 168.8 X 86.5 X 15.9mm, con un peso di ben 333 grammi.

Caratteristiche tecniche: schermo Full HD e batteria da 9000 mAh

L'enorme batteria da 9000 mAh è sicuramente uno dei punti di forza di questo smartphone. Accumulatore in grado di trasformare il P9000 Max in un power bank con la possibilità, quindi, di alimentare anche altri dispositivi.

Interessante anche il display LTPS da 5.5 pollici con risoluzione Full HD e la memoria con 4 GB di Ram e 64 GB di storage, espandibili tramite MicroSD.

Il SoC è un classico Mediatek, un MTK6750V (octa core fino a 1,5 GHz), mentre il comparto fotografico è formato da una camera da 13 MP al posteriore e da un sensore da 5 MP sul frontale. Per quanto riguarda la connettività citiamo il 4G Cat4 con banda 20, il Bluetooth 4.0, l'NFC ed il WiFi b/g/n.

Infine il sistema operativo Android, ancora nella vecchia versione 7, ed il prezzo, di 200 euro circa.