Portal Prelude RTX alla prova: il futuro passa da RTX IO

Portal Prelude RTX è l'ennesima prova di forza di RTX Remix, potente strumento per la realizzazione di remaster che velocizza la rielaborazione degli asset di gioco tramite l'IA.

Abbiamo avuto la possibilità di testare questa riproposizione della storica mod per Portal per valutare non solo le prestazioni offerte dalle nuove RTX Serie 40 alle prese con il cosiddetto "Full Ray Tracing", ma anche per toccare con mano una delle feature più attese nel mondo PC sin dal lancio delle console current gen.



La novità più importante

Con l'annuncio di Portal Prelude RTX, NVIDIA potrebbe aver inaugurato una nuova pagina nella storia del gaming su PC, anticipando di qualche giorno l'arrivo di un'altra pietra miliare su PC.

La tecnologia RTX IO utilizzata nella mod di Portal, infatti, è la prima concreta proposta per Vulkan in grado di trarre beneficio di quanto offerto da Microsoft con DirectStorage, in arrivo anche su Ratchet & Clank: Rift Apart. Ma prima di tutto, facciamo un passo indietro.

Microsoft ha lanciato DirectStorage con le sue nuove console da gioco, annunciando poi lo sviluppo di questa tecnologia anche per PC, ma solo negli ultimi mesi abbiamo iniziato a sentirne parlare con più insistenza.

La sua peculiarità è quella di mettere in comunicazione diretta la scheda video con le unità di archiviazione (gli SSD) bypassando quasi del tutto il controllo della CPU (comunque ancora deputata al controllo di una parte delle linee PCIe), che finora aveva lo scopo non solo di pescare gli asset di gioco dal disco, ma anche di decomprimerli se necessario, prima di spedirli alla GPU e al suo framebuffer.



Ma se un processore ha solitamente solo una manciata di core a disposizione ed è notoriamente svantaggiato nei calcoli ripetitivi in parallelo (come appunto la decompressione delle texture), indovinate quale hardware ha spiccate capacità da questo punto di vista?

Esattamente: la scheda video, con le sue migliaia di minuscoli core ad altissima frequenza è in grado, se messa nelle condizioni di farlo, di alleggerire enormemente questo carico con un vero e proprio abbattimento dei tempi di caricamento.

Ed è qui che entra in gioco RTX IO, uno strumento pensato per abilitare la decompressione GPU nei giochi che la supportano tramite DirectStorage, appunto, su DirectX, e tramite estensione su Vulkan.

Altro interessante vantaggio di questo metodo riguarda lo spazio richiesto su disco, che si riduce enormemente sfruttando il protocollo di compressione GDeflate (formato open, al cui sviluppo ha contribuito la stessa NVIDIA), che consente l'elaborazione lossless degli asset con tutti i benefici del caso in termini di decompressione rapida.

Quindi, ricapitolando, si parla di giochi meno pesanti in termini di spazio e con texture che possono essere richiamate in maniera molto più rapida, riducendo i tempi di caricamento e il fastidioso effetto pop-in.



La nostra prova

Nel corso della nostra prova abbiamo utilizzato la solita macchina "benchmark", composta da un Ryzen 7 7700X su scheda madre Taichi X670E, affiancata da 32GB di RAM DDR5-5200. La scheda video che abbiamo scelto, invece, è la RTX 4070 FE.

Prima di passare all'analisi di RTX IO, però, diamo un'occhiata alle prestazioni in-game, dove la RTX 4070 si comporta egregiamente in alcuni frangenti, mostrando qualche difficoltà invece nei contesti più estremi.

Portal Prelude RTX è un gioco con Path Tracing in tempo reale (che aveva già messo in seria difficoltà la RTX 4090 in Portal with RTX) e l'utilizzo delle tecnologie RTX è praticamente propedeutico a un'esperienza soddisfacente.

Con questa doverosa premessa, quindi, non c'è da stupirsi se in 4K è possibile eseguirlo solo con DLSS attivo sia per l'upsampling che per la generazione di fotogrammi con DLSS3, ma non risulta comunque giocabile, con una media di 23 FPS.

Diverso il discorso a 1440p, dove a essere tagliata fuori è solo la risoluzione nativa, mentre si può giocare con discreta soddisfazione anche con il solo DLSS 2 senza Frame Generation, se si accetta il compromesso dei 28 FPS di media. Altrimenti, con FG si arriva addirittura alla bellezza di 82 FPS.

Sia a 2160p che a 1440p, giocare a risoluzione nativa è impossibile per saturazione del framebuffer.

In FullHD, invece, si può giocare in qualsiasi modo. A 1080p nativi si arriva a 33 FPS, che diventano 64 attivando il DLSS con preset Quality, mentre con DLSS3 abbiamo registrato un framerate medio di 112.



Questo è solo l'inizio

Passando ai benefici apportati da RTX IO, partiamo con il dato più evidente, ovvero la quantità di spazio richiesto su disco da Portal Prelude RTX.

Scaricando la build senza RTX IO, i file di gioco raggiungono poco più di 31GB. La versione disponibile al pubblico su Steam, invece, sfrutta già il nuovo protocollo di compressione e ciò sarà particolarmente evidente per chi lo ha già scaricato. A ogni modo, nel nostro caso siamo nell'ordine dei 16GB, praticamente la metà.

Nonostante questa compressione apparentemente molto aggressiva, però, le performance di caricamento delle texture sono state a dir poco sbalorditive.

Sfruttando il tool di monitoraggio interno, abbiamo misurato il tempo di caricamento in diverse aree del gioco, sia senza RTX IO che attivandolo.



In entrambi i casi è stato utilizzato un drive NVMe ad alte prestazioni.

Nella build tradizionale senza RTX IO, in media il caricamento completo delle texture ha richiesto 1.6 secondi (1600 ms), mentre utilizzando la versione completa del gioco si scende intorno ai 0.7 secondi (700 ms).

Per quanto la differenza assoluta possa sembrare marginale, soprattutto all'atto pratico, vi invitiamo a una riflessione a più ampio respiro.

Il dato relativo, infatti, ci parla di una diminuzione del 50% del tempo di caricamento delle texture in-game. Di fatto, vengono dimezzate le probabilità di sperimentare pop-in all'interno del gioco perché semplicemente vengono caricate in maniera più rapida.

Se però questo è il caso di un titolo strutturato in maniera tradizionale, con un precaricamento di base e una progressione per quadri, il nostro pensiero va inevitabilmente a Ratchet & Clank: Rift Apart e ai suoi repentini capovolgimenti di fronte. Le dinamiche di questo particolare titolo Sony lo rendono il banco di prova perfetto per tali tecnologie che, probabilmente, sono state dirimenti anche nel rendere possibile il porting stesso.



Portal Prelude RTX è stato un interessante antipasto dell'enorme contributo che RTX IO e DirectStorage potranno dare al gaming su PC, ma è troppo presto per trarre delle conclusioni. Esattamente come per il DLSS e altre tecnologie, tutto dipenderà anche dalla velocità di adozione da parte dell'industria videoludica.

Quanto al resto del mercato, ricordiamo che anche Intel e AMD supporteranno la tecnologia Microsoft su DirectX tramite strumenti dedicati. NVIDIA, invece, continuerà a vantare il primato su Vulkan, in attesa di novità da parte dei suoi competitor.