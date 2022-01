Ecco i nuovi portali ROG, nel segno di Alder Lake, Ryzen 6000 e 3080 Ti

Nel corso di un esplosivo evento digitale nel contesto del CES 2022 di Las Vegas, Asus ha svelato le nuove soluzioni da gaming in mobilità della linea ROG, con migliorie che trascendono dal semplice aggiornamento hardware, tra Alder Lake, Ryzen con architettura Zen3+ e schede video di ultima generazione.



Una diretta conseguenza, per certi versi, dopo la già importante prestazione dello scorso anno, in cui abbiamo avuto modo di testare alcuni dei migliori laptop da gaming del 2021, incluso l'ultimo Asus ROG Zephyrus S17 con la sua stupefacente tastiera telescopica.

Novità a tutto tondo

Nel corso del 2022 scopriremo una gamma rinnovata sotto tanti punti di vista. In un CES che ha subito l'abbandono in corsa da parte di alcuni big del settore, non sono certamente mancati annunci di spessore.

Nelle ultime ore, infatti, abbiamo avuto modo di scoprire la gamma Alder Lake-P, adattamento mobile della dodicesima generazione di processori Intel, ma anche i processori AMD Ryzen Series 6000 con la nuova frontiera di APU pensate per offrire prestazioni senza compromessi. Non potevano mancare neanche gli annunci di NVIDIA, con le sue nuove soluzioni grafiche RTX 3080 Ti e 3070 Ti, tra le più potenti schede video in circolazione.

I nuovi notebook Asus ROG pescheranno a piene mani da questo ricchissimo calderone, beneficiando di una piattaforma completamente rinnovata in entrambi i casi. Per la prima volta, questo consentirà il supporto alle RAM DDR5-4800, ma non mancheranno la tecnologia Thunderbolt 4 e il WiFi 6E, oltre all'ottima ricarica rapida a 100W su Type-C e in alcuni casi al doppio slot PCIe Gen4 per SSD M.2 NVMe.

Confermato anche quest'anno il metallo liquido, con una clamorosa partnership con thermal grizzly. Sempre con un occhio alla dissipazione, alle ottimizzazioni lato software corrisponderanno nuove soluzioni di design e progettazione, tra la modalità 0dB al controllo ottimale delle temperature grazie a lamelle ridisegnate ultrasottili, vapor chamber e delle ventole tangenziali di nuova generazione, denominate Arc Flow, con condotti di prevenzione degli accumuli di polvere.

Infine, tra i nuovi innesti si annovera la presenza della nuova tecnologia di display ROG Nebula che consentirà un maggiore spazio di manovra nella scelta delle caratteristiche ideali del pannello, oltre a una più estesa adozione del rapporto 16:10, pensato per massimizzare la produttività. I display Nebula si suddividono nelle soluzioni standard e le varianti HDR. In entrambi i casi si parla di una copertura dello spazio DCI-P3 del 100% mentre i Nebula HDR saranno dotati di modulazione a 10-bit, avranno una luminosità di picco di 1100 nit e 512 zone di local dimming, con supporto codifica VESA HDR 1000 e Dolby Vision HDR.

ROG STRIX G e STRIX Scar

Si parte a gamba tesa con l'apprezzata gamma Strix. A bordo dei nuovi Asus ROG Strix G15 e G17 troviamo processori fino al Ryzen 9 6900HX e grafica fino alla RTX 3080 Ti da 150W. Il taglio massimo di RAM è di 32GB di tipo DDR5.

Quanto all'archiviazione, invece, troviamo un SSD da 1TB con uno slot Gen4 libero per futuri upgrade. AURA Sync, attraverso la suite Armoury Crate, consentirà di regolare in maniera fine la retroilluminazione dei tasti, la scocca sarà personalizzabile con tre accenti di colore e ci sarà il pieno supporto alla ricarica rapida.

Il display, in questo caso e in entrambe le diagonali, potrà essere scelto tra un pannello FullHD a 360Hz e una variante QHD a 240Hz, con tempi di risposta fino a 3ms e Adaptive Sync. La serie Scar si arricchisce di due nuovi innesti, a 15 e 17 pollici. Dissipazione garantita con metallo liquido Conductonaut, per temperature inferiori di 15 °C, Dolby Atmos e Thunderbolt 4.

Questi sono solo alcuni dei tratti distintivi delle nuove opzioni, che possono contare su hardware di livello elevatissimo, con configurazioni fino all'Intel Core i9-12900H, RTX 3080 Ti a 150W e 64GB di RAM DDR5-4800. A bordo, in questo caso, è possibile arrivare fino a 2TB su Gen4 con slot di espansione che rimane libero anche qui. Come per i modelli Strix G, anche le soluzioni Scar consentono di scegliere tra un display QHD a 240Hz e uno FullHD a 360Hz per il gaming competitivo.

ROG Zephyrus Duo 17

"Due schermi, nessun Confine". Questa volta è proprio il caso di dirlo, perché il nuovo Zephyrus Duo conferma ciò che andava confermato e aggiunge il meglio delle nuove tecnologie.Il display Nebula HDR QHD a 165Hz rappresenta la soluzione perfetta per chi vuole il massimo della fedeltà. È possibile, però, scegliere una soluzione con sistema ROG Dual Spec con l'innovativo sistema di accelerazione pixel che consente di scegliere a seconda dello scenario d'utilizzo, tra la risoluzione UHD a 120Hz e un profilo competitivo con risoluzione FullHD a 240Hz.

Per farlo, Asus integrerà un pannello 4K con una particolare tecnologia in grado di fondere quattro pixel in uno per effettuare lo scaling verso il FullHD senza risultare nella tradizionale sfocatura tipica delle risoluzioni inferiori a quella nativa. Massimo delle prestazioni con Ryzen 9 6980HX e RTX 3080 Ti, metallo liquido e 4TB di archiviazione su PCIe Gen4. Massimo anche in termini di sicurezza, grazie alla camera IR per l'accesso con riconoscimento compatibile con Windows Hello.

ROG Zephyrus G14

Il nuovo ROG Zephyrus G14 si rinnova dentro e fuori, a partire dal pannello, ora con rapporto 16:10, e dalla scocca posteriore con LED AniMe Matrix, ora a maggior risoluzione, con oltre 14000 fori contro i poco meno di 7000 della scorsa generazione. In questo modo potranno essere rappresentate figure ancora più complesse, per una personalizzazione estrema.

All'interno, l'accoppiata Ryzen - Radeon consentirà di rinunciare ai compromessi del gaming in mobilità, grazie a una grafica fino alla RX 6800S. Il Nebula display a bordo dello Zephyrus G14 avrà risoluzione QHD a 120Hz con tempi di risposta fino a 3ms e 500 nit.

Asus ROG Flow Z13

Naturalmente, non poteva mancare la chicca anche quest'anno. Abbiamo saggiato le potenzialità di questo tipo di soluzione anche nella nostra recensione di Asus ROG Flow X13: un dispositivo ultraportatile di nuova generazione, questa volta ancora più compatto.

Un vero e proprio tablet con tastiera soft e processore Alder Lake, con supporto a GPU esterna attraverso il sistema Asus ROG XG Mobile Interface che consente di portare con sé una RTX 3080 Ti per tutte le occasioni che lo richiedono, lasciandola a casa quando desideriamo la massima portabilità. All'interno, invece, prende posto una grafica dedicata opzionale fino alla RTX 3050 Ti, il tutto all'interno di un monoscocca metallico ottenuto con lavorazione CNC.

Asus TUF

Non potevamo concludere senza dedicare qualche riga ai nuovi, altrettanto incredibili, notebook della linea TUF. Resistenti e potenti, i TUF Gaming con certificazione MIL-STD-810H sono progettati all'interno di una scocca metallica, ben quattro ventole e un hardware di nuova generazione. Doppia scelta qui, tra processori Intel di dodicesima generazione fino all'i7-12700H nei TUF Gaming F15 e F17, oppure Ryzen 7 6800H per gli A15 e A17.

TUF Gaming TUF Dash

In entrambi i casi è garantito il supporto alle RAM DDR5-4800 e SSD su PCIe Gen4. Il comparto grafico, allo stesso modo, è coperto dalle NVIDIA GeForce RTX Serie 30 fino a 140W. Lo schermo avrà caratteristiche opzionali: a scelta, un pannello QHD a 165Hz oppure uno FullHD a 300Hz.

TUF Dash F15 unisce invece la robustezza della serie in uno chassis spesso meno di 2cm. A bordo, processori Intel fino all'i7-12650H con RAM DDR5-4800 e GPU RTX Serie 30. Anche il Dash offrirà doppia possibilità di scelta in termini di display, tra una variante QHD a 165Hz e una FullHD a 300Hz.