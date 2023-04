La primavera rovente di Apple tra nuovi MacBook e Apple AR

La primavera 2023 di Apple è iniziata con la presentazione del nuovo iPhone 14 giallo, e con il lancio di Apple Music Classical, ma i tre mesi che abbiamo davanti si prospettano quantomai roventi per la casa di Cupertino.

Se negli ultimi anni infatti la Mela ci ha insegnato che è possibile presentare nuovi dispositivi attraverso dei "semplici" comunicati stampa, ricordiamo anche che importanti novità potrebbero arrivare a breve anche dalla cornice dedicata agli sviluppatori, soprattutto dopo l'annuncio della WWDC 2023 da parte di Apple.

A giudicare dalle indiscrezioni trapelate in rete, le prossime mosse di Apple dovrebbero toccare principalmente i MacBook, ma è chiaro che il piatto forte dovrebbe essere rappresentato dal visore per la realtà aumentata.



MacBook Air da 15 pollici e MacPro Apple Silicon

Partiamo proprio dalle mosse che attendono gli utenti Mac.

Secondo le indiscrezioni trapelate negli scorsi mesi, Apple starebbe da tempo lavorando ad un nuovo MacBook Air basato sul processore Apple Silicon. Il laptop dovrebbe avere una diagonale da 15,5 pollici, che lo inserirebbe a metà tra i MacBook Pro da 14 pollici e quello da 16 pollici: non sono previste novità significative in termini di design, che dovrebbe riprendere quello dei modelli Pro.

Le dimensioni più ampie, però, si potrebbero tradurre anche in un trackpad Force Touch più ampio, mentre lo schermo non dovrebbe essere basato sulla tecnologia mini-LED o ProMotion, che evidentemente resteranno confinate ancora ai top di gamma e ai MacBook Pro.

Le incognite principali riguardano il chip su cui sarà basato: il popolare analista Ming-Chi Kuo ritiene che il MacBook Air a 15 pollici sarà configurabile con M2 e M2 Pro. Il chip Apple M2 Silicon è basato su una CPU 8 core e una GPU fino a 10 core, mentre il modello M2 Pro ha a disposizione una CPU fino a 12 core e una GPU fino a 19 core.

Appare al momento difficile la presentazione di un Mac M3, che probabilmente sarà svelato proprio nel corso della WWDC 2023 di Giugno.



Sempre sul fronte Mac, si sono fatti sempre più incessanti i rumor che vogliono Apple finalmente pronta ad aggiornare anche i Mac Pro, i quali dovrebbero accogliere gli Apple Silicon per salutare i chip Intel e completare la transizione iniziata ormai anni fa.

Negli ultimi tempi si è parlato più volte della nuova workstation che presumibilmente dovrebbe utilizzare i chip Apple M2 Pro ed M2 Max.



Alcuni dei rumor emersi nelle passate settimane avevano addirittura parlato di un chip più potente di questi due, soprannominato M2 Extreme, ma a quanto pare Apple avrebbe deciso di accantonare il progetto. Più probabile un Apple Silicon soprannominato "M2 Ultra" con CPU a 24 core, GPU fino a 76 core ed almeno 192GB di RAM. Prepariamoci, tuttavia, a prezzi tutt'altro che accessibili, pur ricordando che siamo di fronte a prodotti estremamente di nicchia e rivolti solo a determinate tipologie di utenza.



Tra gli altri prodotti di cui si parla, alcuni riferiscono anche che Apple starebbe lavorando al successore del Pro Display XDR di fascia alta o al successore di Studio Display. Le indiscrezioni sono state lanciate dall'analista Ross Young, secondo cui il nuovo display avrà una diagonale di 27 pollici e sarà basato su un pannello mini-LED con supporto ProMotion, ma le indiscrezioni sono poche e non siamo nemmeno certi che Apple sia davvero al lavoro su un progetto di questo tipo.



Apple AR e realityOS

È innegabile, però, che il piatto forte di questa primavera-estate di Apple sarà rappresentato dal debutto del visore per la realtà aumentata e virtuale.

Le ultime indicazioni hanno confermato ulteriormente Apple realityOS, il sistema operativo alla base dell'headset che presumibilmente sarà svelato nel corso della WWDC 2023 con tutti i tool del caso dedicati agli sviluppatori.

Interessanti anche i rumor che vogliono Tim Cook desideroso di annunciare Apple AR, sebbene il visore sia ancora etichettato come non pronto per via della necessità di affinare ulteriormente hardware e software.

L'headset a quanto pare supporterà sia funzionalità AR che VR e offrirà esperienze in realtà mista.



A livello di design non dovrebbe discostarsi molto dai dispositivi della famiglia Meta Quest, mentre la scocca sarà in alluminio, vetro e fibra di carbonio, che contribuiranno a mantenere basso il peso e a renderlo più comodo da indossare. I designer avrebbero anche lavorato su un cinturino ad hoc, che si dovrebbe agganciare alla parte posteriore e che potrebbe essere simile ai cinturini di Apple Watch.



Sul versante tecnico, invece, l'esperienza che garantirà è descritta come "ultra immersiva", anche grazie a un sistema di audio spaziale simile ad AirPods Pro, mentre per passare dalla realtà virtuale al mondo fisico gli utenti dovrebbero fare affidamento su una corona simile alla Digital Crown di Apple Watch, senza feedback tattile.



Alla base dell'esperienza ci saranno due-tre display microOLED 4K ad alta risoluzione con massimo 3000ppi e risoluzione totale 8K.

Si parla anche di un display esterno OLED che sarà in grado di mostrare le espressioni facciali di coloro che indossano l'headset, pensato per ridurre il senso d'isolamento. Per questa componente Apple avrebbe scelto dei pannelli con frequenza di aggiornamento estremamente bassa e consumo energetico ridotto, per evitare di impattare in maniera significativa sulla batteria.



Proprio in merito alla batteria, Apple starebbe riflettendo sul da farsi e potrebbe utilizzare un pacchetto esterno che permetterà di ridurre ulteriormente il peso del visore e che si potrebbe collegare attraverso un cavo di alimentazione di tipo MagSafe.

Apple AR - se davvero si chiamerà così - dovrebbe essere anche in grado di tracciare i movimenti delle mani e di mappare l'ambiente, il viso e il corpo attraverso una dozzina di telecamere ottiche: otto moduli fotografici dovrebbero essere destinati alle esperienze di realtà aumentata e sei a un sistema biometrico. I rumor trapelati in questi mesi suggeriscono anche che sarà in grado di mappare le superfici e le stanze con gli scanner LiDAR.



Niente iPad?

Su iPad invece non è trapelato praticamente nulla: i rumor emersi a fine gennaio parlano di una Apple intenzionata a non presentare nessun nuovo iPad nel 2023, dopo gli aggiornamenti dello scorso anno.



Kuo ritiene che la Mela voglia tenersi le novità fino all'esordio sul mercato, nel 2024, di una nuova versione di iPad Mini con processore M3 (o M2), ma soprattutto del primo iPad OLED che porterà alla cancellazione del modello miniLED da 12,9 pollici.

Molti analisti sono d'accordo sul fatto che la transizione alla nuova tecnologia per i pannelli partirà nel 2024, dopo anni di attesa. I prezzi degli iPad Pro OLED, però, dovrebbero essere più elevati rispetto a quelli dei modelli attuali: si parla di 1.500 Dollari per il modello da 11 pollici e 1.800 Dollari per quello da 13 pollici. Con rincari tanto consistenti, alcuni modelli di tablet potrebbero costare anche più di MacBook.