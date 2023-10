Prime Air in Italia: così Amazon vuole rivoluzionare le consegne coi droni

L'Italia è stata scelta da Amazon per Prime Air e sarà uno dei primi Paesi in cui verranno sperimentate le consegne tramite droni.

Se nella fase iniziale si è affinato il servizio coprendo principalmente Texas e California, per compiere i primi passi a livello Global sono stati scelti il nostro Paese e il Regno Unito. Insomma, a partire dalla fine del 2024 alcuni centri logistici del Belpaese e relativi clienti potranno mettere alla prova quest'interessante novità.

Le città saranno abbracciate da Prime Air verranno nominate nei prossimi mesi (per ora si fa riferimento, relativamente a Italia e Regno Unito, a un generico "sito per ogni località", indicando poi una graduale espansione col passare del tempo), ma a questo punto risulta interessante approfondire il funzionamento del nuovo programma di consegna aerea, basandoci anche sull'esempio degli Stati Uniti.



Piccole consegne, anche in condizioni meteorologiche avverse

L'aspetto principale relativo al programma Prime Air risiede nella sua tecnologia e dunque nell'utilizzo del nuovo drone MK30, progettato per trasportare pacchi leggeri, ovvero fino a cinque libbre.

Facendo una rapida conversione, di parla di un massimo di circa 2,26 Kg, cosa che comunque consente di poter arrivare fino alle case dei clienti con migliaia di prodotti. Basti pensare, ad esempio, agli articoli per la casa e ai prodotti per la cura della persona, ma anche forniture per l'ufficio e simili potrebbero beneficiare di questa tipologia di spedizione. Molto interessante, a tal proposito, la possibilità di ricevere in questo modo generi di prima necessità, opportunità che potrebbe rivelarsi particolarmente utile in determinate situazioni.

Pensate che giusto a ottobre 2023 è iniziata una sperimentazione relativa ad Amazon Pharmacy. Essenzialmente, i clienti di College Station (Texas) possono adesso ricevere i loro farmaci in 60 minuti o meno, grazie alla consegna tramite droni.

Tornando al drone MK30, il nuovo velivolo è stato annunciato da poco e indicato come "sicuro e autonomo" da Amazon ed è proprio la soluzione che verrà utilizzata in Italia.

Una sua caratteristica peculiare riguarda la presenza della tecnologia sense-and-avoid, che permette al drone di rilevare, senza bisogno di intervento umano, gli ostacoli che possono frapporsi tra il centro logistico di partenza e la casa del cliente senza bisogno di mappe preimpostate, dato che MK30 può rilevare in autonomia anche eventuali ostacoli futuri, che potrebbero aggiungersi col passare degli anni nelle nostre città.

Amazon afferma che, grazie alle sperimentazioni svolte in passato, questi droni completamente elettrici risultano in grado di consegnare pacchi rapidamente e in modo efficiente e senza problemi, dal momento dell'acquisto fino alla consegna. Questo anche grazie al fatto che, rispetto al precedente modello MK27-2, il rinnovato sistema di eliche dell'MK30 permette al drone di volare con serenità in diverse condizioni meteorologiche.

La promessa è quella di garantire ai clienti una buona velocità di consegna anche in situazioni di pioggia leggera, nonché in un esteso intervallo di temperature.

Oltre a essere più piccolo e leggero, l'MK30 è maggiormente silenzioso rispetto ai droni visti in passato e può volare per una distanza raddoppiata. I droni di Amazon sono definiti come "ibridi", dato che utilizzano il sistema VTOL (decollo e atterraggio verticale) e passano poi al volo orizzontale una volta in quota. L'obiettivo per il lungo periodo è quello di realizzare droni che possano volare migliaia di volte e consegnare milioni di pacchi ogni anno.



"Lavoriamo sulla base di un inedito protocollo di collaborazione che coinvolge, oltre Amazon, anche l'EASA, l'agenzia europea per la sicurezza aerea, in coordinamento con le autorità governative, per favorire uno scenario regolamentare e tecnico per l'avvio delle operazioni commerciali di trasporto merci con droni. L'esperienza maturata dall'Italia sarà ispirazione e supporto per le operazioni in sicurezza nel resto dell'Europa", ha dichiarato Pierluigi Di Palma, Presidente Enac, in occasione dell'annuncio della scelta dell'Italia da parte di Amazon. L'espansione del programma Prime Air in Italia, annunciata a ottobre 2023 nell'ambito dell'evento "Delivering the Future" di Seattle, punta insomma anche ad aprire la strada a livello di regolamentazione e innovazione.

Questo dopo che, perlomeno in alcune località statunitensi, è ormai da quasi un anno che Amazon effettua consegne di pacchi fino a cinque libbre (2,26 Kg) in un'ora o meno.

Si tratta del famoso concetto di Same-Day Delivery, nonché a un modello che viene definito dalla stessa azienda come "sicuro e scalabile". Sul Web sono già presenti alcuni video che mostrano droni Amazon effettuare consegne in Texas e altre località in cui il servizio è già operativo. Molto interessanti, ad esempio, il video YouTube di TheBCS Eagle o lo Short di DoorbellNews, in cui si vedono i droni rimanere a "mezz'aria" e lasciare cadere i pacchi a terra da un'altezza non esagerata. Ci ha pensato poi il canale YouTube di BBC News ad approfondire ulteriormente la novità (cosa che non sorprende più di tanto, visto che insieme all'Italia è stato scelto proprio il Regno Unito).