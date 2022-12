ProArt OLED e Z790: come un bundle ASUS ProArt può migliorare la creatività

Le festività natalizie sono ormai a un passo e dopo aver tirato le somme su questo 2022 in salsa tech, abbiamo anche fatto il bilancio sulle più papabili configurazioni Intel con ASUS ROG, Prime e ProArt, cercando di fornire spunti per build non necessariamente di stampo Enthusiast ma anche con un occhio di riguardo al portafogli.

Tra queste, abbiamo pensato anche ai content creator, ai professionisti dell'imaging e alle loro necessità, a cui ASUS ha da tempo risposto con la sua linea ProArt, progettata pensando proprio a questo tipo di utenza.

Oggi andremo alla scoperta di due elementi essenziali per la creazione di contenuti, il montaggio e l'editing, ovvero la piattaforma su cui ruoterà tutta la macchina e il terminale che ci consentirà di liberare la creatività. Ecco, quindi, la next-gen di ASUS per i professionisti, la scheda madre ASUS ProArt Z790 per processori Intel di dodicesima e tredicesima generazione, al fianco di un terminale a dir poco maestoso, il bellissimo ProArt Display OLED da 32 pollici.



ProArt Z790-Creator WiFi

Un PC da lavoro potente, affidabile e longevo non può prescindere dal cuore pulsante del sistema, vale a dire una scheda madre studiata per lo scopo e possibilmente adeguata anche alle nostre necessità.

La linea ProArt di ASUS elimina il superfluo e si concentra su ciò che veramente serve a un professionista e creator digitale.

Parte tutto dall'affidabilità, con le sue 16+1 fasi di alimentazioni fino a 70A, che garantiscono un flusso d'energia stabile ai più recenti processori Intel Raptor Lake che sceglieremo di affiancarle (ma c'è anche la retrocompatibilità con Alder Lake e i processori di dodicesima generazione). L'alimentazione a 12V della scheda madre passa da un connettore standard a 24-pin affiancato dal solito 6-pin PCIe. Per la CPU, invece, è previsto il classico connettore 4+4-pin affiancato da un altro ingresso 4-pin singolo.

Con il modello Z790, finalmente, anche per il pubblico creativo è arrivato il momento di scoprire le potenzialità delle memorie DDR5 fino a 6800 MHz (OC), che possono cambiare radicalmente l'esperienza lavorativa grazie a performance decisamente superiori.

La livrea della ProArt Z790 segue il medesimo codice estetico delle sue sorelle e già declinato in diverse proposte e soluzioni utili a soddisfare preferenze ed esigenze differenti, tra cui anche quella che abbiamo osservato nel nostro approfondimento sulla ASUS ProArt X670E per Ryzen 7000.



Dettagli fumé trasparenti per il blocco I/O affiancati da robuste piastre di dissipazione metalliche con finitura nera spazzolata fanno da contorno a una scheda minimale ma piena di identità.

Una scheda madre per professionisti che si rispetti non può trascurare le possibilità di espansione: su questa ProArt troviamo tutto il necessario per portare a casa il risultato, tra cui quattro slot PCIe Gen4 per unità M.2 NVMe con pieno supporto a configurazioni RAID. Al loro fianco, entrambe le porte PCIe a 16 linee supportano lo standard PCIe Gen5 (la prima x16 e la seconda x8 oppure Gen4 x16) per prestazioni superiori e velocità fino a 64 GB/s.

Sul retro, due DisplayPort compatibili Thunderbolt 4, due porte USB-C Thunderbolt 4 e una HDMI (4K/60). Doppio anche l'ingresso Gigabit, con una porta 2.5G e una 10G, mentre la connettività wireless sfrutta lo standard WiFi 6E. Le porte USB-A 3.2 Gen2 sono sei, di cui una collegata alla funzionalità BIOS Flashback.



A queste si aggiunge un connettore QuickCharge 4+ per il front panel, con supporto USB fino a 3.2 Gen 2x2 Type-C, per la ricarica rapida fino a 60W.

Bella e anche intelligente, sfrutta le potenzialità di apprendimento e adattamento automatiche per comprendere al meglio le nostre abitudini.

In maniera autonoma verranno quindi gestiti performance e raffreddamento, con AI Overclocking e AI Cooling II, ma altrettanto smart e di qualità è anche la gestione del sonoro, coperta dal CODEC Realtek SS1220A 7.1 con cancellazione del rumore tramite tecnologia Two-Way AI Noise Cancelation.

La gestione integrale di ogni aspetto della vita della nostra macchina sarà affidata al software ProArt Creator Hub, tra monitoraggio, personalizzazione, aggiornamenti e utility per facilitare l'accesso alle nostre suite produttive preferite.



ProArt Display OLED PA32DC

Uno degli aspetti più importanti per un flusso di lavoro produttivo e creativo che sia preciso e appagante è sicuramente il pannello scelto per la propria postazione. La fedeltà cromatica, la corretta gestione dei grigi e dei contrasti, oltre a un occhio di riguardo per il comfort visivo sono aspetti cruciali per i task più impegnativi.

Il ProArt OLED PA32DC è stato a lungo atteso dagli appassionati ed è finalmente pronto per sbarcare sulle nostre scrivanie. Si tratta di un monitor unico nel suo genere, dotato di un pannello OLED 4K HDR da 31,5 pollici. La copertura dello spazio colore è del 99% sia su DCI-P3 che Adobe RGB con profondità a 10-bit e delta E inferiore a 1, con una luminosità di picco di 500 nit, neri naturalmente infiniti grazie ai pixel autoilluminanti e contrasti fino a 100.000.000:1.

Il supporto HDR è completo, con HDR10, HLG e Dolby Vision, la frequenza di aggiornamento in 4K è di 60Hz e i tempi di risposta GTG dichiarati sono di 0,1 ms.

Il vero game changer di questa nuova proposta di ASUS, nonché sua caratteristica esclusiva, è la calibrazione automatica tramite colorimetro motorizzato integrato nel pannello, il primo al mondo a offrire questa caratteristica, che consente di mantenere un'accuratezza superiore senza la necessità di acquistare costose soluzioni esterne e di avere un know-how specifico per portare a termine l'operazione.

In maniera automatica e intelligente, il ProArt OLED PA32DC saprà sempre regolarsi per restituire la migliore fedeltà cromatica possibile.



Passando agli aspetti più pratici della nuova proposta, sul retro sono presenti tre input HDMI 2.0 e una DisplayPort 1.4, oltre a un ricco hub per la connessione di periferiche e memorie, composto da quattro USB-A 3.2 Gen2 e da una USB-C con DisplayPort.

Tutto il design è curato ed attentamente studiato per garantire comfort e versatilità di utilizzo, integrando anche una pratica maniglia in metallo, utile per eventuali spostamenti. Il posizionamento, invece, avviene tramite doppia soluzione: si potrà scegliere tra un piedistallo centrale tradizionale, con escursione in altezza e regolazione fine, oppure due piedini laterali. Inoltre, è prevista anche una palpebra rimovibile per proteggere dall'inquinamento luminoso circostante.

Ciliegina sulla torta, tre mesi di sottoscrizione ad Adobe Creative Cloud in omaggio per scoprire tutte le potenzialità della suite completa per gli artisti digitali.

Senza dimenticare neppure la estensione della garanzia a ben 5 anni offerta su schede madri e display ProArt, una ottima argomentazione in più per ogni professionista e quanti affidano il proprio lavoro creativo a strumenti tanto raffinati quanto cruciali come questi.