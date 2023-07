Le problematiche delle creme solari: i filtri UV chimici

La crema solare è ormai un compagno immancabile delle nostre uscite, soprattutto estive. Che sia al mare, in montagna o una semplice passeggiata all'aperto, è buona norma applicarla su tutta la pelle che è in contatto con i raggi ultravioletti (UV) del sole.

Le creme solari, tuttavia, sono anche causa di danni ambientali e tra questi citiamo il famoso sbiancamento dei coralli; per tale motivo si è iniziato a prendere delle contromisure e una tra tutte è la vendita di creme solari che non causano inquinamento, fatte con un altro tipo di composizione.



Premessa: le creme solari sono importanti

Una "predica" sull'importanza delle creme per iniziare è fondamentale, perché anche se andremo a parlare di fattori negativi, è bene tenere a mente una cosa: l'applicazione può prevenire danni ingenti alla pelle, quali il melanoma e vari tipi di carcinomi.

Per quanto la nostra stella sia un oggetto del cosmo bellissimo (qui trovate dei magnifici scatti ravvicinati del Sole), la sua radiazione ultravioletta è il principale fattore di rischio per lo sviluppo del tumore alla pelle perché, a causa dell'elevata frequenza e quindi di una bassa lunghezza d'onda, la capacità di penetrazione e la pericolosità della radiazione elettromagnetica al di là del violetto sono maggiori rispetto ad altri range. In particolare, le radiazioni di interesse che arrivano alla nostra pelle sono i raggi UV-A (315-400 nm) e gli UV-B (280-315 nm); almeno i raggi UV-C (100-280 nm), che sono particolarmente dannosi, vengono efficacemente schermati dall'atmosfera terrestre.

Piccoli accorgimenti possono fare una grande differenza e di seguito ne elenchiamo i più importanti: cercare l'ombra e l'utilizzare vestiti e costumi quando possibile; evitare l'uso di lettini abbronzanti; possibilmente esporsi ai raggi del sole gradualmente e limitare le uscite nelle ore più calde, tra le 10:00 e le 14:00, in cui i livelli di UV sono massimi; e, come è ovvio, utilizzare una crema solare con un livello di protezione di almeno 15+. E no, nemmeno chi ha una carnagione più scura dovrebbe evitare di mettere la crema: trovate qui cinque falsi miti sull'estate.



Filtri UV organici: quali sono e quanto sono diffusi

Le creme solari di vecchia generazione, ancora largamente in uso nel mondo e in Italia, sfruttano filtri chimici che si basano su molecole organiche con lo scopo di filtrare gli UV per assorbire le radiazioni UV-A e/o UV-B. Le molecole più utilizzate in questo ambito sono il 4-MBC, l'octinossato, l'octocrilene e l'ossibenzone (quest'ultimo ingrediente, anche grazie alla sua grande quantità riscontrata nell'ambiente, risulta il filtro più studiato).



La problematica principale di queste molecole sta nel fatto che si riscontrano nel corso degli anni nelle sorgenti d'acqua di tutto il mondo, arrivando a essere analizzate fin nel Mar Glaciale Artico. Ma come è possibile?

I meccanismi sono molteplici: il motivo principale avviene lavando via la crema solare, tramite doccia o semplice balneazione, raggiungendo quindi il sistema idrico e le fonti naturali; un secondo motivo è tramite l'assorbimento sottocutaneo di tali molecole, che verranno espulse tramite urina, aggiungendo quindi un ulteriore passaggio ma con fine vita identico (si stima che di tutta la crema solare che ci si spalma addosso, il 4% passa attraverso il nostro corpo).



Ultimo e non meno importante, è il ruolo delle fuoriuscite e dei rifiuti delle industrie e, per tale motivo, i filtri UV sono maggiormente presenti nelle aree metropolitane invece che nei siti di balneazione, al contrario di ciò che ci si aspetterebbe.

Considerando la questione della salute diretta, il problema non si pone poiché questi filtri UV sono approvati dall'EMA in quanto, per oltre 50 anni di studi, non si sono mai riscontrate problematiche sull'essere umano. Sebbene in vitro e su cavie la tossicità non sia trascurabile, si stima che tali livelli possano essere raggiunti sull'uomo solo applicando la crema solare per tutto il giorno, tutti i giorni, in un tempo medio di 150 anni.

Con tutta questa quantità di molecole, non dovrebbe stupire che la stima degli statunitensi che ne sono esposti arrivi al 97% della popolazione (con stili di vita simili e grandi quantità di fonti d'acqua, potremmo tranquillamente prendere il dato per buono anche per gli europei).

Il trattamento delle acque reflue è divenuto un punto cardine della questione in quanto l'acqua, prima di tornare nei corsi, passa attraverso questo impianto di riciclo; il problema dei trattamenti è intrinseco nella loro natura: essi sono ingegnerizzati per lavorare con particolato solubile in acqua e, al contrario, i filtri UV sono altamente lipofili e quindi poco solubili nelle acque.



Osservazioni nella penisola coreana mostrano che i livelli di ossibenzone nelle acque è stagionale. Come era intuibile, l'estate è la stagione in cui vi è più concentrazione, con un aumento del 25%.

Meno intuitivo è trovare queste molecole nelle acque clorurate, come possono essere quelle delle piscine, dimostrando enorme resistenza.

In aggiunta, se il trattamento con il cloro si effettua sull'acqua marina, tale mix può risultare dannoso: Il bromuro (ione Br), naturalmente contenuto nell'acqua di mare, e i composti organici delle creme solari, catalizzati dal cloro (Cl), producono prodotti bromurati quali il bromoformio e il bromalio idrato, considerati tossici.



Effetti nell'ambiente: danni ai coralli e catena alimentare

Il problema principale del contenuto delle creme solari riversato negli oceani riguarda lo sbiancamento dei coralli. Sebbene la causa principale risieda nell'aumento delle temperature dei mari, anche gli inquinanti giocano un ruolo cardine a causa dell'aumento della salinità marina che essi provocano. In particolare, i filtri UV riescono ad attivare dei virus dei coralli, inducendo stress ossidativo e successiva espulsione delle alghe simbiotiche che ne causa lo sbiancamento.

A diversi effetti corrispondono differenti varietà di specie di coralli e differenti molecole organiche in gioco. La regola generale ci comunica che i coralli che crescono più lentamente sono meno soggetti allo sbiancamento, in quanto vi è meno accumulo di sostanze estranee.



Oltre che nelle cavie, anche in determinati tipi di pesce i filtri UV molecolari creano scompensi ormonali e riproduttivi. Se comunque tali valori risultano bassi, sono i concetti di bioaccumulo e di biomagnificazione su cui bisogna puntare l'attenzione.

Il primo termine sta ad indicare la facilità con cui tali prodotti chimici si osservano dentro degli organismi (quali i pesci) rispetto all'ambiente.

La biomagnificazione, invece, sta a indicare l'aumento della concentrazione di molecole negli organismi salendo nella catena alimentare: se in un pesce piccolo tali molecole si trovano a basse concentrazioni, il predatore che mangia più pesci piccoli, se ne troverà in corpo un numero maggiore, e così all'aumentare della dimensione del predatore. Essendo l'essere umano spesso all'apice della catena alimentare, tale discorso ha importanza per la nostra salute e, sebbene non si notino evidenze negative sulla salute e danni indiretti dalle creme solari, tali accumuli necessitano di ulteriori studi.

Con una tale panoramica, le soluzioni messe in atto sono molteplici.

Prima di tutto, si raccomanda di seguire le linee guida già discusse, quali ricerca dell'ombra e vestirsi quando è possibile, limitando così l'uso della crema. Altro di cui si è già accennato riguarda il miglioramento di sistemi di pulizia e filtraggio delle acque reflue.



Interessante è il caso della Cyperus alternifolius L., una pianta che vive in ambienti acquitrinosi; questa pianta simile al papiro è capace di assorbire l'ossibenzone, catturandolo tramite le proprie radici, accumulandolo nei propri tessuti e convertendolo in prodotti chimici di minore tossicità.



Le Hawaii e le Isole Vergini risultano tra i luoghi più contaminati e danneggiati e non sorprenderà sapere che sono le prime nazioni ad aver vietato l'uso di creme solari con queste composizioni.

Come per gli effetti sulla pelle, informazione e comunicazione sono importanti: a questo scopo la Hawaiin Airlines distribuisce depliant e mostra documentari durante i suoi voli per informare i passeggeri.

Iniziative simili arrivano anche nel Xel-Há in Messico e nel US National Park Service.

Ultimo e forse più importante, bisogna cambiare le carte in tavola; un'alternativa arriva dalle creme solari con filtri fisici, per l'esattezza con l'ossido di zinco o il diossido di titanio, modelli di nuova generazione, già in vendita, non dannosi per l'ambiente, i quali però necessitano di ulteriori studi nel merito, soprattutto per la loro efficacia.



