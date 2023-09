Le problematiche delle creme solari: i filtri UV fisici

Nelle scorse settimane vi abbiamo informato sulle criticità delle creme solari con filtri UV di tipo chimico, quali l'ossibenzone, l'octinossato, l'octocrilene e il 4-MBC, molecole che portano a conseguenze a livello di impatto ambientale difficili da ignorare, quali lo sbiancamento delle barriere coralline e il bioaccumulo di sostanze estranee all'interno degli organismi viventi.

Preso nota di ciò, scienziati e imprenditori hanno cominciato a correre ai ripari: nelle Hawaii e nelle isole Vergini la vendita di fotoprotezioni con composizioni di cui sopra è stata vietata, a favore di creme solari con filtri UV inorganici, quali l'ossido di zinco e il diossido di titanio.

Ma è tutto rosa e fiori con queste creme di nuova generazione? Scopriamolo in questa seconda parte!



Ancora una volta: le creme solari sono importanti

È sempre importante rimarcare l'utilità di tali creme solari: nel precedente articolo ci siamo soffermati sull'importanza di utilizzare tale cosmesi come protezione dai raggi solari, unito ad accortezze quali la ricerca di ombra e l'utilizzo di vestiario e cappelli quando possibile, dal momento che il sole è un fattore di rischio per il cancro alla pelle.

D'altro canto, "il troppo stroppia", neanche star tutti i giorni in casa al buio è salutare e prendere il sole è importante: parliamo di vitamina D!

La vitamina D è una classe di molecole liposolubili essenziali per il nostro organismo: il colecalciferolo è la forma di vitamina D maggiormente presente nel nostro organismo e si forma a livello della cute proprio grazie all'esposizione ai raggi solari, che innesca la reazione chimica; in minima parte, la vitamina D già sintetizzata viene introdotta direttamente dall'alimentazione.



Il colecalciferolo viene infine convertito nella sua forma attiva (calcitriolo) nel fegato e nei reni. Agendo come un ormone, il calcitriolo regola il trasporto di calcio e fosforo nel nostro intestino.

La mancanza di questa vitamina è probabile causa di problemi quali senso di debolezza, dolori diffusi e localizzati, possibili sintomi di rachitismo e osteoporosi.



Nanotecnologia nelle creme solari

L'ossido di zinco (ZnO) e il diossido di titanio (TiO2) sono minerali utilizzati come filtri ultravioletto nelle creme solari. Vengono definiti filtri UV fisici per via del differente effetto che hanno sulla radiazione elettromagnetica: se le molecole organiche, quali l'ossibenzone, sono capaci solo di assorbire i raggi del sole, questi ossidi sono in grado anche di riflettere e rifrangere parte dell'ultravioletto.

I due minerali, delle dimensioni di nanoparticelle (tra i 30 e i 150 nm di diametro), sono gli unici due approvati tra i maggiori enti, tra cui l'agenzia europea per i medicinali (EMA). La scelta sulla grandezza del materiale è stata dettata principalmente dalle logiche di mercato: dimensioni maggiori dei filtri fisici porterebbero alla formazione di creme solari biancastre e gessose; il consumatore, e di conseguenza le case farmaceutiche, hanno preferito composizioni con dimensioni minori di questi minerali, ottenendo creme non grasse e trasparenti. Queste ultime proprietà possono essere ottenute anche se si esagera con la quantità degli ossidi, e le pomate risulterebbero bianche e bluastre.

L'ossido di zinco e il diossido di titanio hanno ottime qualità: per via delle dimensioni sono in grado di far riflettere principalmente la radiazione ultravioletta ottimizzando la protezione sui raggi più dannosi. Forniscono la massima protezione se agiscono in coppia coprendo un ampio range di UV-A e UV-B. Come se non bastasse, sono economiche, per l'industria e per l'acquirente.



Sulla salute umana

Per quanto riguarda la salute per l'uomo, i due materiali sono innocui in quanto derivanti da minerali che normalmente si trovano in natura e con cui coesistiamo: ciò che invece è attenzionato sono le ridotte dimensioni delle particelle e come queste interagiscono con il nostro organismo.

Da studi effettuati, per fortuna questo problema non si riscontra con le creme: la quantità di ossido di zinco e diossido di titanio assorbita dalla pelle non è significativa: i livelli di zinco nel sangue, anche se aumentano, sono pari a normali incrementi fisiologici.

Il TiO2 si trova già nelle industrie cosmetiche e alimentari da tempo: è un additivo usato per ottenere il bianco per dolci e gomme. Tali dati positivi risultano veri anche andando ad analizzare l'assorbimento nelle donne in gravidanza e in allattamento.

Discorso diverso per le sostanze spray: le dimensioni ridotte delle nanoparticelle permettono al nostro sistema respiratorio di inalare i filtri UV fisici, senza che i polmoni siano però in grado di assorbirli. Sebbene i dati non siano esemplificativi, confrontando gli studi su cavie, la Agency for Research on Carcinogens ha classificato il diossido di titanio come fattore cancerogeno se inalato, andando soprattutto ad avvertire i lavoratori in queste industrie, che più di tutti ne sono esposti.



Sulla salute ambientale

Il focus di creme con queste composizioni è certamente l'impatto ambientale, per cui si sta passando da molecole sintetiche ai nanominerali: sebbene l'Unione Europea abbia regolamentato la concentrazione di zinco utilizzabile, il rischio è considerato estremamente basso, soprattutto se paragonato ai vecchi filtri chimici; ciò nonostante, ci sono punti su cui è bene soffermarsi.

Un fattore positivo è la difficoltà di distinguere se questi ossidi siano presenti naturalmente o immessi nell'ecosistema a causa dell'uomo: la loro presenza non causa squilibri nel biosistema, perché già ne fanno parte. Studi su falde acquifere mostrano che le particelle più piccole tendono inoltre ad aggregarsi, limitando il rischio di ingestione e bioaccumulo nella fauna. Discorso a parte, invece, merita la quantità di questi minerali che, se eccessiva, può essere lei stessa causa di variazioni negli ecosistemi: quel che si sa adesso è che un aumento è presente nella stagione estiva, anche se leggero.

A differenza dell'uomo, studi in vitro mostrano comunque la dannosità per alcuni animali, come nei pesci zebra (usati spesso come cavie) ma anche nei vermi di terra, negli scarafaggi, nelle pulci d'acqua e in vari embrioni di pesci.

Per le alghe, anche l'ossido di zinco, proprio come l'ossibenzone, non sembra essere un toccasana, andando a innescare sbiancamenti rapidi e seri. Decisamente meno danno causa invece il diossido di titanio: se anche inizialmente attacca questi ambienti marini delicati, le alghe risultano in breve tempo capaci di adattarsi.

Per tirare le somme, possiamo dire che questo è un ottimo esempio di dinamiche di ricerca, produzione e valutazione dei rischi: le creme di precedente composizione facevano e fanno danni all'ambiente.

Per migliorare la situazione, si valutano altre risorse prima in laboratorio e poi anche al di fuori: queste sono spesso di compromessi, perché non usciranno dall'oggi al domani formule magiche e composizioni a zero impatto, ma quest'ultimo sarà sempre costantemente attenzionato e i dati saranno sempre messi in discussione in modo tale da poter ottenere prodotti nuovi, più sani e più efficaci, che siano formulazioni nuove o mix delle precedenti.



