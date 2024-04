Progetto Polis: sarà questo il vero volano per digitalizzare l'Italia?

La digitalizzazione del nostro Paese è un tema che ciclicamente salta agli onori della cronaca. Al di fuori delle polemiche politiche, è innegabile che tutti gli esecutivi che si sono alternati negli ultimi governi si siano attirati critiche da parte di esperti e dei più giovani per lo scarso grado di digitalizzazione italiano.

E se lo SPID ha dato un boost importante per l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione da casa, complice anche la pandemia e le iniziative come il cashback e i vari bonus disponibili attraverso l'app Io, il Governo attualmente in carica ha dovuto fare i conti con un problema che già da qualche anno sta attanagliando milioni di persone: l'impossibilità a richiedere il Passaporto. Si tratta di un punto nevralgico e fondamentale, non solo perché il Passaporto è ad oggi il documento più sicuro in quanto rilasciato direttamente dalla Prefettura, ma anche perché la scadenza e l'impossibilità a prenotare a stretto giro un appuntamento per il rilascio di quello nuovo provoca un danno importante a livello turistico. A ciò si aggiungono anche i problemi riscontrati di recente con gli appuntamenti per il rilascio ed il rinnovo della Carta d'Identità Elettronica.



Un problema non nuovo

Nello specificare che questo articolo non ha alcun interesse a puntare il dito verso alcun politico o Governo, ci teniamo a sottolineare che il problema con il rilascio dei Passaporti non è nuovo.

Già dai primi mesi successivi al primo lockdown legato alla Pandemia di Coronavirus e all'apertura delle frontiere, erano segnalati tempi d'attesa elevati non tanto per la spedizione del nuovo documento, quanto più per fissare un appuntamento in Questura per presentare la documentazione necessaria affinché potesse partire la pratica.

A confermare una situazione in peggioramento negli ultimi mesi ci ha pensato uno studio effettuato da Il Sole 24 Ore, che ha abbracciato i 21 capoluoghi di regione e provincia italiani. Nel caso di Bari, prendere un appuntamento risulta praticamente impossibile, e lo stesso vale anche per Spoleto, Assisi, Perugia e Torino. Tempi relativamente più brevi a Milano, dove il primo appuntamento utile risulta essere disponibile a 90 giorni, mentre a Roma si va a due mesi e mezzo. Migliorata la situazione a Genova, dove si può prendere un appuntamento a 15-20 giorni.



Ma quali sono i fattori che influiscono su tempi così lunghi? Come dicevamo poco sopra, il principale protagonista è stato l'ingorgo che si è venuto a creare a seguito della pandemia.

Nel periodo in cui era impossibile effettuare spostamenti, infatti, le persone probabilmente non si sono accorte della scadenza dei loro passaporti e questo alla riapertura ha provocato un aumento della domanda nelle Prefetture, che è stato difficile da smaltire.

A ciò si è aggiunta anche la Brexit, che come noto ha imposto anche l'obbligo di munirsi di passaporto per coloro che vogliono recarsi nel Regno Unito. Dal momento che le capitali di Sua Maestà sono molto battute (Londra in primis), molte persone che viaggiano per lavoro e che si recano frequentemente nella City si sono trovate costrette a presentare una domanda per il Passaporto, che prima non era necessario.

Infine, hanno influito anche le nuove cittadinanze che portano alla richiesta di passaporto e all'inserimento delle impronte digitali, pratiche che possono essere gestite solo dalle Questure e dai Commissariati di Polizia e non più dai Comuni.

Sempre la pandemia ha portato anche al pensionamento di personale e al mancato turnover a causa dell'impossibilità allo svolgimento di concorsi pubblici: di conseguenza, le persone addette ai passaporti sono diminuite e ciò ha rallentato ulteriormente il tutto.



Il soccorso di Progetto Polis

Per far fronte a quella che è diventata una vera e propria emergenza, il Governo italiano nel 2021 ha siglato un accordo con Poste Italiane per il "Progetto Polis", che viene finanziato con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e che è rivolto ai Comuni con popolazione inferiore ai 15mila abitanti, per cui è prevista la creazione di veri e propri "sportelli unici" ed evoluti che possano consentire alle persone di accedere a una platea più ampia di servizi al di fuori di quelli economici e finanziari, che oggi rappresentano il core business di Poste. L'accesso a tali servizi avviene tramite una piattaforma multicanale che sarà a disposizione degli impiegati di 6.910 uffici postali ubicati nei piccoli comuni, per cui è prevista la dotazione di un'infrastruttura digitale e tecnologica.

Tuttavia, Progetto Polis prevede anche alte due linee d'intervento: la seconda è caratterizzata dalla creazione dei così detti "Spazi per l'Italia" , vale a dire una rete composta da 250 spazi per lo smart working, ma anche la formazione ed erogazione di servizi avanzati per professionisti, imprese, associazioni e singoli cittadini. L'ultima invece mira a sviluppare 5mila stazioni di ricarica per veicoli elettrici in 2100 piccoli comuni italiani.



I Passaporti si richiedono in Poste

È però innegabile che - al netto delle novità sicuramente molto interessanti portate da Progetto Polis - la spinta importante deve arrivare dal servizio per i Passaporti. Come spiegato da Poste Italiane, infatti, è partito lo scorso marzo in provincia di Bologna (a San Pietro in Casale e Toscanella) il servizio di richiesta e rinnovo passaporti negli uffici postali.

La convenzione firmata tra Poste Italiane, Ministero dell'Interno e Ministero delle Imprese e Made in Italy permetterà ai cittadini residenti o domiciliati nei Comuni che rientrano nel Progetto Polis di aprire la pratica di richiesta o rinnovo del Passaporto, presentandone la documentazione allo sportello senza dover passare in Questura. La consegna del documento, conseguentemente, avverrà al proprio domicilio.

Ma come funzionerà la richiesta del Passaporto? Una volta recati allo sportello, bisognerà semplicemente presentare un documento d'identità valido (la CIE o Patente, quindi), il codice fiscale, due fotografie seguendo le indicazioni del Ministero in termini di sfondo e dimensioni, e quindi procedere il pagamento del bollettino da 42,50 Euro e la marca da bollo da 73,50 Euro.

In caso di rinnovo, sarà necessario ovviamente consegnare anche il vecchio Passaporto o una copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento.



In virtù di tale convenzione, gli impiegati degli Uffici Postali avranno la possibilità di raccogliere anche i dati biometrici del cittadino (come le impronte digitali) per inviarli agli uffici della Questura di riferimento.

"Grazie alla collaborazione con Poste Italiane, e alla sua capillare rete di uffici sul territorio, stiamo progressivamente spostando il baricentro delle attività del Viminale per renderlo sempre più vicino alle esigenze dei cittadini. Oggi prende avvio la sperimentazione di un progetto che, a regime, renderà possibile, nei piccoli Comuni, richiedere o rinnovare il passaporto direttamente negli uffici postali: una importante novità sulla strada della semplificazione dei canali di accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione.

Un segnale di attenzione verso le comunità di quei piccoli centri abitati che rappresentano la spina dorsale del nostro Paese" ha affermato il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.

È chiaro, però, che per vedere i frutti i questa collaborazione bisognerà attendere qualche mese e, soprattutto, capire cosa accadrà quando Progetto Polis sarà esteso a tutto il territorio italiano e quale sarà il suo impatto reale per la popolazione.