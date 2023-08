Il Programma Apollo: un grande passo per l'umanità

La millenaria storia del genere umano è costellata da numerose tappe che ne hanno caratterizzato l'evoluzione, anche sociale e tecnologica. Eventi la cui importanza ha lasciato il segno nelle generazioni successive, cambiandone la vita o guidandole nelle loro scelte. E poi ci sono eventi la cui impronta difficilmente verrà dimenticata.



Nel caso specifico della storia che stiamo per raccontarvi, fu proprio un'impronta a costituire un momento di orgoglio per il genere umano come raramente ne aveva provati prima. Il momento esatto in cui uno spesso stivale bianco scese lentamente l'ultimo gradino di una sottile scaletta per posarsi per la prima volta su un suolo estraneo da quello terrestre.

Era il 20 luglio 1969 e, mentre tutto il mondo osservava attonito alla tv o ascoltava con apprensione la radio, Neil Armstrong posava il suo piede sul suolo lunare. Il culmine di un viaggio iniziato anni prima alla Rice University di Houston da John F. Kennedy, che ad una folla radunata di fronte a lui promise che gli Stati Uniti avrebbero vinto la competizione per la conquista dello spazio.



Una sfida coraggiosa

La corsa allo spazio non iniziò con i migliori presupposti per gli Stati Uniti e questo grazie ai notevoli progressi raggiunti dai sovietici nello stesso campo. Nel 1957 l'URSS riuscì a mandare nell'orbita terrestre il suo primo satellite, lo Sputnik 1, mentre 4 anni più tardi fu Yuri Gagarin ad essere il primo uomo a volare in orbita intorno al nostro Pianeta per la prima volta. La percezione del popolo americano era quella di essere anni luce indietro ai sovietici e di essere destinati ad arrivare secondi in un momento storico in cui il non primeggiare era una condizione da evitare a qualsiasi costo.

Dopo la sua proclamazione come Presidente, J. F. Kennedy si mise immediatamente al lavoro per cercare di radunare le migliori menti del Paese e capire quanto fosse realizzabile l'obiettivo di portare un uomo sulla Luna.

In caso di successo, l'America avrebbe dato una spallata decisiva alla corsa allo spazio imponendosi come assoluta vincitrice della competizione. A turno vennero consultati James Webb, l'allora amministratore delegato della NASA, Wernher Von Braun, con la sua controversa storia, e diverse altre personalità di spicco in ambito civile e militare in grado di dare una loro opinione sulla fattibilità della missione.



Raccolti i pareri necessari, il Presidente Kennedy si recò presso il Rice Stadium di Houston per pronunciare un discorso che passerà alla storia: "Salpiamo su questo nuovo mare perché c'è nuova conoscenza da acquisire e nuovi diritti da conquistare, che devono essere conquistati e utilizzati per il progresso di tutte le persone.

Perché la scienza spaziale, come la scienza nucleare e tutta la tecnologia, non ha una coscienza propria. Se diventerà una forza positiva o negativa dipende dall'uomo, e solo se gli Stati Uniti occuperanno una posizione di preminenza possiamo aiutare a decidere se questo nuovo oceano sarà un mare di pace o un nuovo terrificante teatro di guerra.

Non dico che dovremmo o andremo senza protezione contro l'abuso ostile dello spazio più di quanto non ci proteggiamo contro l'uso ostile della terra o del mare, ma dico che lo spazio può essere esplorato e dominato senza alimentare i fuochi della guerra, senza ripetere gli errori che l'uomo ha commesso estendendo il suo scritto intorno a questo nostro globo.

Non ci sono ancora conflitti, pregiudizi, conflitti nazionali nello spazio. I suoi rischi sono ostili a tutti noi. La sua conquista merita il meglio di tutta l'umanità e la sua opportunità di cooperazione pacifica potrebbe non presentarsi mai più. Ma perché, dicono alcuni, la Luna? Perché scegliere questo come nostro obiettivo? E potrebbero chiedersi, perché scalare la montagna più alta? Perché 35 anni fa si volava sull'Atlantico? Perché il Rice gioca contro il Texas?

Scegliamo di andare sulla Luna. Scegliamo di andare sulla Luna... Scegliamo di andare sulla Luna in questo decennio e fare le altre cose, non perché sono facili, ma perché sono difficili; perché quell'obiettivo servirà a organizzare e misurare il meglio delle nostre energie e capacità, perché quella sfida è una sfida che siamo disposti ad accettare, una che non siamo disposti a rimandare e una che intendiamo vincere, e anche le altre."



La lunga strada verso la Luna

Il programma Apollo non fu la prima scelta del Governo americano, in realtà. Inizialmente la missione di vincere la corsa allo spazio fu affidata al programma Vanguard, preferito ad Apollo dal Presidente Eisenhower in quanto estraneo alle ingerenze militari. Ma mentre il programma Vanguard continuava a collezionare fallimenti, dall'altro lato dell'Oceano i sovietici invece raccoglievano altrettanti successi.

L'elezione di Kennedy cambiò le carte in tavola. Inizialmente non così convinto che spendere ingenti cifre per la progettazione di missioni spaziali, si rese presto conto di quanto fosse importante in un contesto come quello della Guerra Fredda essere i vincitori di una competizione come quella per la conquista dello spazio, o almeno quanto fosse fondamentale non arrivare secondi. Inizialmente Kennedy contattò il suo rivale Nikita Kruscëv con l'intento di proporgli di raggiungere insieme il nostro satellite, ma la proposta cadde nel vuoto e fu così che il Presidente americano decise che gli USA avrebbero messo piede sulla Luna con le loro sole forze.



Uno dei primi, fondamentali passi che gli ingegneri e tecnici cui venne affidato il compito di progettare l'allunaggio dovettero compiere fu proprio la pianificazione delle fasi della missione; era ben chiaro a tutti quanto fosse importante ridurre per quanto possibile i rischi per la vita degli astronauti coinvolti: un fallimento davanti a tutto il mondo sarebbe stato intollerabile e, in caso di perdita di vite umane, le ripercussioni sarebbero state inimmaginabili.



Vennero presentate diverse proposte. Quelle che vennero valutate con maggiore attenzione furono tre: nel primo caso si parlò della discesa della navicella partita dalla Terra, che una volta terminati i test e le passeggiate lunari sarebbe ripartita dalla superficie per fare ritorno a casa. Il secondo piano prevedeva il lancio di due razzi, uno dei quali sarebbe stato il mezzo con cui atterrare sul suolo lunare e l'altro invece da utilizzare per il rifornimento in orbita del precedente. Ma fu la terza idea a riscuotere il maggiore successo nonostante lo scetticismo iniziale: venne denominata LOR, acronimo di Lunar Orbit Rendezvous e consisteva nel lancio di un veicolo suddiviso in due sezioni.

La prima, il CSM (Modulo di Comando-Servizio) serviva a fornire agli astronauti il necessario a sopravvivere durante il viaggio, mentre il secondo, denominato LM (Lunar Module) o LEM (Lunar Excursion Module), si sarebbe sganciato per permettere a due astronauti di atterrare sulla Luna per poi riportarli al CSM per un rientro alla base sicuro e protetto da uno scudo termico.



Al di là della scelta della missione, subito un altro problema si presentò davanti agli ingegneri: il primo volo nello spazio di un astronauta, Alan Shepard, fu reso possibile da un razzo suborbitale in grado di trasportare non più del peso di una tonnellata, mentre la richiesta per la missione Apollo era di una capacità di trasporto di circa 120 tonnellate. Era necessaria una completa riprogettazione dei veicoli spaziali fino a quel momento utilizzati e il compito di vincere questa sfida fu affidato proprio a Wernher Von Braun.



Uno sforzo collettivo immane

A supporto di una simile impresa era necessario creare una struttura in grado di sviluppare le tecnologie necessarie, di coordinare le decine di migliaia di persone coinvolte e fornire il supporto logistico per il lancio dei razzi. Proprio in questa fase nacquero le tre strutture che diventeranno iconiche per gli appassionati di storie legate allo spazio: il Manned Space Center, sito vicino a Houston, nato con lo scopo di svolgere il ruolo di controllo missione e centro per lo sviluppo del LEM e del CSM, oltre che ad ospitare diversi simulatori di volo utilizzati dagli astronauti.

Il Marshall Space Flight Center, situato in Alabama, era il centro deputato allo sviluppo dei razzi Saturn e al loro collaudo.

Infine il Kennedy Space Center, costruito a Cape Canaveral era il luogo nel quale avvenivano le fasi di assemblaggio e di lancio dei razzi.

Ovviamente non era solo una questione di logistica e progettazione, un ruolo a dir poco fondamentale in questa missione era costituito dagli astronauti.

Gli ingenti fondi, le nuove tecnologie, le menti al servizio di questa grande impresa, tutto si sarebbe rivelato vano se la scelta degli uomini che avrebbero effettuato i test e volato attorno alla Luna si fosse rivelata fallimentare.



Si trattava di scegliere persone che non fossero semplicemente preparate, ma anche ben consapevoli di quale fosse la missione per cui si stavano preparando. Era necessario che fossero in grado di comprendere come stessero per affrontare un viaggio che nessuno prima di loro aveva mai affrontato, e che pochi avevano avuto l'ardire di immaginare.

Furono effettuate delle selezioni estremamente rigorose: i requisiti cui dovevano rispondere i selezionati erano rigidi e molto specifici e riguardavano anche l'aspetto psicologico oltre a quello puramente tecnico.

Le competenze richieste variarono nel tempo, dal numero minimo di ore di volo alla specializzazione in ambito tecnico e di progettazione. L'addestramento fu decisamente impegnativo sotto ogni punto di vista: gli astronauti passarono un numero elevato di ore nei simulatori, ad imparare il funzionamento dei veicoli e contribuendo anche al loro sviluppo, a testare le loro capacità su velivoli d'addestramento speciali e ad imparare nozioni di astronomia, geologia e fotografia.



Proprio attorno agli equipaggi ruotava quella che probabilmente era la questione più importante: la loro sopravvivenza. Sfortunatamente durante i test di addestramento alcuni dei piloti persero la vita, e purtroppo non saranno gli unici.

La NASA calcolò che la missione doveva essere studiata in modo da garantire una possibilità di sopravvivenza degli astronauti che fosse del 99%, anche se questo avrebbe potuto sancire il non raggiungimento dell'obiettivo promesso da Kennedy al mondo intero.

Prima dell'avvio ufficiale del programma Apollo, ci furono altri due programmi che ebbero un ruolo di rilievo per permettere a tecnici ed ingegneri di ottenere dati ed informazioni vitali per lo sviluppo delle future tecnologie necessarie: Mercury e Gemini.



Il primo ebbe come obiettivo quello di portare a termine il primo volo orbitale compiuto da un astronauta senza la possibilità di manovrare il veicolo. Il secondo ebbe incarichi più specifici, propedeutici alle missioni Apollo: uno studio delle reazioni del corpo umano alla permanenza nello spazio, le modalità di effettuazione dei rendezvous spaziali e l'esecuzione di attività extraveicolari da parte degli astronauti coinvolti.

Successivamente fu il turno di diverse sonde cui venne affidato il compito di ottenere immagini ad alta risoluzione del suolo lunare, oltre ad altri dati utili a studiare le traiettorie ottimali per i veicoli che avrebbero viaggiato verso il nostro satellite. Sarà il programma Orbiter a concludere la mappatura della Luna in via definitiva nel 1967.

I dati raccolti, i successi ottenuti e le importanti indicazioni tecniche ed ingegneristiche ricavate da queste missioni portarono ad un avanzamento in termini tecnologici e non solo che per la NASA si rivelò fondamentale per il vero e proprio avvio del programma Apollo, anche se l'inizio fu tutt'altro che trionfale.



Un tragico inizio

27 gennaio 1967. Sulla rampa di lancio di Cape Canaveral, l'equipaggio composto da Virgil "Gus" Grissom, il pilota Edward White e il pilota Roger Chaffee si apprestava ad effettuare gli ultimi controlli dopo il posizionamento all'interno del CSM. La missione consisteva in alcuni test di volo in orbita bassa attorno alla terra con a bordo un equipaggio.

Improvvisamente, mentre dal controllo missione si effettuavano le ultime verifiche, un urlo disperato invase i canali audio: "Fuoco! C'è fuoco in cabina!" All'interno della cabina scoppiò improvvisamente un incendio. Il portello non poté aprirsi a causa della pressurizzazione della cabina nonostante gli sforzi dei tecnici intervenuti per tentare di salvare gli uomini intrappolati. "Stiamo bruciando!" ed un successivo grido di dolore furono le ultime comunicazioni tra l'equipaggio ed il centro di comando.



Quando finalmente i soccorritori riuscirono ad aprire il portello la scena che si trovarono davanti fu agghiacciante. Le fiamme avevano parzialmente sciolto le tute degli astronauti, rendendo difficile la rimozione dei corpi.

Si scoprì successivamente durante le indagini che fu una scintilla a scatenare l'incendio, rapidamente alimentato dall'atmosfera della cabina composta da ossigeno puro. L'incidente portò ad una riprogettazione dell'intero modulo affinché non potessero più avvenire simili tragedie.

In onore dei caduti la missione fu ribattezzata Apollo 1.



Una difficile ripresa

Quanto accaduto all'equipaggio dell'Apollo 1 fu uno shock per l'intera nazione e non solo. Le indagini evidenziarono, come abbiamo detto in precedenza, la causa scatenante dell'incidente e in seguito l'intero modulo fu completamente riprogettato per fugare ogni dubbio restante sulla sua affidabilità e sicurezza. La NASA subì un contraccolpo notevole e in diversi momenti si percepì il rischio che le operazioni potessero interrompersi in modo definitivo.

Nonostante tutto il programma proseguì nella sua strada, anche se i piani vennero modificati in modo significativo: le successive tre missioni non videro nessun equipaggio a bordo. In particolare Apollo 4 servì come collaudo del nuovo Saturn V, progettato da Von Braun ed il suo team per poter avere sufficiente spinta per la missione. Apollo 5 fu l'occasione per il test orbitale del modulo lunare, mentre Apollo 6 fu la missione in cui venne testato nuovamente il Saturn V e l'immissione del veicolo in traiettoria trans-lunare.

Al netto di alcuni guasti riscontrati (nell'ultima missione vi furono problemi con tre diversi motori), le missioni si rivelarono un successo, soprattutto per quanto riguardava i test condotti sul Saturn V, il nuovo razzo progettato dal team comandato da Von Braun che ebbe un ruolo fondamentale per lo svolgimento delle missioni.

Sulla scia degli ottimi risultati ottenuti, la NASA organizzò una nuova missione con a bordo un equipaggio. Venne nominata Apollo 7, gli astronauti Walter Schirra, Donn Eisele e Walter Cunningham rimasero nello spazio per undici giorni per testare il CSM.



Successivamente fu il turno dell'Apollo 8, una missione che vide l'equipaggio composto da Frank Borman, James Lovell e William Anders compiere 10 orbite lunari complete nell'arco di circa 20 ore. Fu una missione dal significato particolare. Per ragioni tecniche, il piano originale di test del modulo lunare non potè essere effettuato, e quindi si decise di tentare un obiettivo decisamente più importante, che avrebbe anche dato un po' di sollievo all'opinione pubblica duramente colpita dai tragici fatti di quell'anno, il 1968, nel quale gli Stati Uniti entrarono in guerra in Vietnam e vennero assassinati martin Luther King e Robert Kennedy. La missione fu un successo e la trasmissione fu seguita da un numero elevatissimo di persone, tanto che all'epoca venne definita la trasmissione televisiva più seguita della storia.

Sarà l'Apollo 9 a svolgere il piano missione originariamente destinato ad Apollo 8, e lo fece con grande successo.

Venne testato il funzionamento e la manovrabilità del modulo lunare, vennero effettuate delle prove sulle manovre di rendez-vous che sarebbero state fondamentali nella missione che avrebbe portato l'equipaggio sulla superficie lunare. La missione successiva, Apollo 10, completerà con ulteriori approfondimenti i test sulla strumentazione dei veicoli e sulle attrezzature destinate all'equipaggio, come ad esempio le tute spaziali.

Tutto era pronto, ogni dettaglio era stato studiato e testato nei minimi dettagli, ogni procedura era stata accuratamente studiata e collaudata, le tecnologie necessarie si erano rivelate pienamente efficienti. Il mondo intero era pronto per il primo passo di un uomo sulla Luna.



Apollo 11

Erano le 4:56 del 21 luglio 1969 in Italia mentre gli occhi di milioni di persone nel mondo erano fisse su quello spesso stivale appoggiato sulla superficie lunare.

La missione, partita il 16 luglio 1969 da Cape Canaveral con Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin e Michael Collins a comporre l'equipaggio aveva raggiunto il suo apice, al termine di un viaggio che era stato studiato e preparato nei minimi dettagli e che al netto di un'anomalia che fu oggetto di analisi per lungo tempo, un codice errore comparso sui display del modulo lunare durante la discesa, funzionò perfettamente.

L'unico elemento che non andò come programmato fu il punto di atterraggio, che venne mancato di alcune miglia a causa, probabilmente, di una spinta non prevista che il modulo ricevette dopo il distacco dal CSM.

Dal momento del contatto con il suolo, avvenuto nell'area denominata Mare della Tranquillità, da parte dei piedi del modulo lunare a quello della discesa di Armstrong passarono alcune ore e finalmente, grazie ad una trasmissione radio lievemente disturbata, poté udirsi la storica frase da lui pronunciata: "That's one small step for a man, one giant leap for mankind".



Una frase che, alla stregua di "I have a dream" e molte altre, è entrata nella millenaria storia della razza umana e difficilmente ne uscirà finché essa esisterà. Poche parole per celebrare uno dei momenti più elevati ed emozionanti mai raggiunti dall'uomo, al culmine di uno sforzo immane compiuto da un gruppo di tecnici, scienziati, fisici, matematici, persone estremamente competenti nel loro campo, che permisero la realizzazione del sogno del Presidente Kennedy di vincere la corsa allo spazio.



Vennero scattate diverse foto, sia al modulo lunare per ragioni di successive ispezioni che al paesaggio circostante, oltre che naturalmente al nostro Pianeta per la prima volta osservato da una così diversa posizione.

Vennero raccolti alcuni campioni di suolo lunare destinati a successive analisi e dopo l'effettuazione della procedura di rendez-vous con il modulo pilotato da Michael Collins la missione si concluse con un ritorno a casa, il 24 luglio, ed un totale successo.



Le successive esplorazioni

Vi furono altre missioni successive ad Apollo 11 che come obiettivo ebbero la Luna: Apollo 12 compì il suo viaggio centrando tutti gli obiettivi, compreso il punto di allunaggio che questa volta venne rispettato con precisione, mentre per Apollo 13, la cui storia è stata raccontata in un celebre film con Tom Hanks, il sogno dell'equipaggio di effettuare una passeggiata lunare si infranse a causa di un'esplosione di un serbatoio di ossigeno che pregiudicò il funzionamento del modulo lunare, facendo diventare il salvataggio degli astronauti a bordo l'obiettivo unico della missione. La NASA definì Apollo 13 un "fallimento di grande successo" per il modo in cui vennero affrontate le molte criticità, nonostante le quali l'equipaggio potè fare ritorno a casa.

Apollo 14, partito con alcune difficoltà riscontrate nelle manovre iniziali, fu l'occasione per effettuare nuove analisi sul nostro satellite, e di testare un nuovo veicolo che avrebbe dovuto supportare gli astronauti durante lo spostamento delle attrezzature. Questo, tuttavia, affondava nel suolo lunare con troppa facilità, e per questo venne accantonato.

La successiva missione introdusse l'uso di un rover lunare, il quale permise di prolungare la durata delle passeggiate lunari ed ampliare gli spostamenti sulla superficie, opzione largamente utilizzata anche da Apollo 16 e Apollo 17.



La fine del programma Apollo ed il suo lascito

Furono programmate 3 ulteriori missioni, Apollo 18, 19 e 20, ma che di fatto non videro mai la luce. Il calo dell'interesse dell'opinione pubblica verso l'esplorazione lunare, i costi esorbitanti del mantenimento del programma spaziale e il rifiuto a investire nuove ingenti somme di denaro nella produzione di nuove attrezzature e veicoli portò alla chiusura definitiva.

Cosa resta a noi del programma Apollo? Molto più di quanto immaginiamo. Pensiamo ad esempio ai risvolti tecnologici, a come le sfide ingegneristiche che i tecnici furono costretti ad affrontare portarono allo sviluppo di nuove tecnologie in ambito meccanico, nel settore della saldatura, nell'informatica, dove vennero sviluppati nuovi linguaggi di programmazione dal team comandato da Margaret Hamilton che ebbero una forte influenza negli anni a venire.

Il programma poi ebbe risvolti sociali di enorme importanza, basti pensare al seguito che le missioni ebbero, soprattutto per quanto riguarda l'Apollo 11 e 13, ed al loro significato in un contesto come quello della Guerra Fredda.

Ma l'emozione suscitata da quell'evento è comunque destinata a non esaurirsi mai, ed anzi verrà ulteriormente amplificata quando finalmente torneremo nuovamente ad esplorare il nostro satellite ma stavolta con un intento diverso, più ambizioso: tornare per restarci, ed aprire nuove strade verso nuove esplorazioni che ancora una volta ci terranno incollati ai nostri schermi con il fiato sospeso in attesa di vedere nuovi "Grandi passi per il genere umano".