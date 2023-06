Abbiamo provato Temu, il nuovo store cinese che è arrivato in Italia

Spinti dal passaparola, dalle pubblicità e anche da non pochi video pubblicati su YouTube, anche noi siamo caduti in tentazione e abbiamo deciso di provare Temu.

Per chi non avesse seguito, Temu è il nuovo store cinese che è arrivato da qualche settimana anche in Italia e che propone un approccio molto simile a quello di Aliexpress, seppur con qualche vantaggio in più e delle novità a livello di utilizzo dell'app e del portale che abbiamo apprezzato non poco.



Nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, Temu propone la spedizione gratuita per tutti gli ordini, resi gratuiti entro 90 giorni e un credito di 5 euro qualora la consegna dovesse arrivare in ritardo rispetto alle stime indicate al momento della conferma dell'ordine, cosa che nel nostro caso non è successa visto che il pacchetto ci è arrivato addirittura con un giorno di anticipo rispetto a quanto previsto.

A questi vantaggi si aggiungono anche sconti fino al 90% su migliaia di prodotti: si va dagli accessori per la casa ai prodotti di bellezza, passando ovviamente per l'abbigliamento, i prodotti hi-tech, ma anche il giardinaggio.



Prima di procedere con il racconto della nostra esperienza, precisiamo che questo articolo non è sponsorizzato e non contiene alcun link di affiliazione: i prodotti di cui parleremo sono stati regolarmente comprati e non abbiamo ricevuto alcun sample da Temu o da altri partner o venditori che si affidano allo store.



L'approccio di Temu: pagamenti sicuri e spedizioni veloci

Fondato a Boston, nel Massachussetts, Temu si pone come obiettivo quello di mettere in contatto venditori, produttori, marchi e partner di logistica di tutto il mondo.



La spedizione standard è gratuita sulla quasi totalità degli ordini. Temu si affida a corrieri come Poste Italiane, GLS, BMD, DPD e Luxembourg Post: al momento della spedizione, verrà fornito un codice di tracking che permette di seguire il pacco in qualsiasi momento. Ma non è tutto, perché nella pagina di conferma dell'ordine vengono forniti in tempo reale gli aggiornamenti su tutto ciò che sta accadendo ai nostri oggetti: da quando sono stati inscatolati a quando hanno lasciato il magazzino, fino a quando hanno raggiunto l'aeroporto e preso il volo.

Un altro aspetto importante e doveroso da sottolineare è che Temu offre varie opzioni di pagamento: oltre alle varie carte Visa, Mastercard ed American Express, è possibile finalizzare l'ordine tramite PayPal, Apple Pay, Gogle Pay e Klarna.

Lo store dà anche la possibilità di effettuare il reso, gratuito, entro 90 giorni a patto che il prodotto sia nelle condizioni originali e non sia danneggiato.



La nostra esperienza

Nel nostro caso abbiamo effettuato un ordine il 12 Giugno 2023. Spinti dalla curiosità (e dai prezzi davvero esigui) abbiamo ordinato qualche cinturino compatibile con Apple Watch, una cover per gli AirPods Pro 2, dei cacciaviti, delle fascine per i cavi elettrici, un supporto per cellulare per l'auto e altri prodotti per la casa.



Una funzionalità particolarmente interessante di Temu è rappresentata dalla possibilità di modificare, nelle 7 ore successive alla conferma, l'ordine tramite la funzionalità 1-Click. Ciò vuol dire che è possibile aggiungere o eliminare prodotti dall'ordine per pagarli velocemente o ricevere un rimborso direttamente sul metodo di pagamento utilizzato o sul saldo Temu da utilizzare successivamente. Manna dal cielo per chi dimentica sempre qualcosa o chi ci ripensa.



Insomma, abbiamo composto il nostro carrello, confermato l'ordine e dopo qualche ora abbiamo rimosso un cinturino e ne abbiamo aggiunto un altro. Totale dell'ordine: 19,96 Euro. Trascorse le sette ore, ci è arrivata tramite mail la conferma che l'ordine era stato finalizzato e siamo stati informati della possibilità di poter impostare un numero di telefono dove ricevere in tempo reale tutti gli aggiornamenti. Nei giorni successivi abbiamo ricevuto vari SMS: troppi? Forse si, però non sono stati in alcun modo fastidiosi.



La spedizione è avvenuta con il corriere Poste Italiane: al momento dell'evasione dell'ordine ci è stato fornito regolare codice di tracking che ovviamente si è attivato solo nel momento in cui il pacco è giunto in Italia.

Le stime di consegna puntavano a una data tra il 20 e il 27 Giugno 2023, ma con nostro stupore il postino ce l'ha consegnato un giorno prima: il 19 Giugno 2023.

Anche a livello estetico, il pacco è differente rispetto ai classici imballi di Aliexpress: la confezione è arancione e su di essa campeggia il logo Temu con tanto di codice QR che, se inquadrato, rimanda al download dell'app mobile. Sull'etichetta leggiamo che la spedizione è partita da Hong Kong.



Per quanto riguarda la qualità dei prodotti, ovviamente i cinturini non sono minimamente paragonabili a quelli originali di Apple, ma per 2-3 Euro non ci aspettavamo nulla di più. I cacciavite invece sono di buona fattura così come gli altri prodotti per la casa che abbiamo ricevuto.

La nostra prima esperienza non può quindi che essere positiva. La speranza è che Temu mantenga i prezzi e la velocità proposta all'inizio e che questa non sia solo una pratica per accaparrarsi clienti: per determinate categorie di prodotti, oggi può davvero rivelarsi un'ottima scelta.