Proviamo le fotocamere del nuovo ASUS Zenfone 11 Ultra: 50 MP a firma Sony

Gli smartphone di ultima generazione sono di fatto delle piccole fotocamere compatte in grado di scattare fotografie di buona qualità, motivo per cui reflex e mirrorless sono diventate appannaggio di professionisti e amatori avanzati. Certo non tutti gli smartphone producono fotografie uguali, oggi infatti abbiamo voluto analizzare il nuovo ASUS Zenfone 11 Ultra, un terminale che pur non essendo un camera-phone "puro" promette in ogni caso di scattare fotografie di buon livello, anche grazie all'aiuto dell'intelligenza artificiale. Il cuore dell'offerta è una fotocamera principale da 50 MP con sensore Sony IMX890 con dimensioni da 1/1.56" e stabilizzazione ottica OIS.

Non vogliamo annoiarvi con dettagli tecnici pomposi, è necessario sapere - però - che si tratta di un sensore che sfrutta la tecnologia Quad Bayer e concentra tutte le sue potenzialità in scatti da 12,5 MP, generalmente molto luminosi grazie a un'apertura ampia da f/1.9. La focale equivalente su una fotocamera 35 mm è pari a 23,8 mm, abbiamo dunque a che fare con un grandangolo abbastanza comodo, ideale per la maggior parte delle situazioni.

In totale il nuovo ASUS Zenfone 11 Ultra offre tre fotocamere posteriori, con la seconda che è una ultra-wide da 13 MP e 12,7 mm equivalenti, ovvero ha un'apertura di 120 gradi, e la terza che invece mette a disposizione uno zoom ottico 3x da 65,3 mm equivalenti e stabilizzazione OIS. Digitale, invece, il 2x.



Fotografie fino a 50 MP

Come detto in apertura, il nuovo ASUS Zenfone 11 Ultra non nasce come camera-phone a tutti gli effetti, i suoi punti di forza sono decisamente altri come abbiamo raccontato nella nostra prova generale (per saperne di più: la recensione del nuovo ASUS Zenfone 11 Ultra). Che il comparto fotocamere dello smartphone sia pensato per un pubblico generalista lo si capisce sin dall'app fotocamera stock, che fornisce tutte le funzioni base in primo piano; per utilizzare la modalità manuale a 50 MP bisogna un attimo navigare tra le opzioni, è comunque una possibilità che ASUS vi mette a disposizione.

Attenzione però: con i 50 MP è possibile sfruttare solo la fotocamera principale 1x, i vari livelli di zoom vengono disattivati (come spesso accade nel mondo Android). Per la nostra prova abbiamo deciso di utilizzare il classico metodo punta-e-scatta e i motivi sono chiari: lo Zenfone 11 Ultra è stato creato appositamente per questo uso, inoltre non tutti acquistano gli smartphone per usare modalità manuali e funzioni avanzate.

La maggior parte del pubblico vuole telefoni che siano in grado di produrre ottime foto in pochi tap, si inquadra e si scatta, senza troppi pensieri, abbiamo dunque voluto analizzare il terminale con una metodologia ormai standard per le nostre prove, scattando fotografie come chiunque là fuori potrebbe fare.

Per lo stesso motivo abbiamo appositamente evitato di modificare le foto su app di post-produzione come Adobe Lightroom e simili, tutte le foto che trovate in pagina sono dunque "al naturale", così come uscite dal telefono, solo un tantino compresse per motivi editoriali, il look & feel degli scatti però è rimasto identico ai file originali.



Lo Zenfone 11 Ultra tra i tulipani

Abbiamo portato il nuovo ASUS Zenfone 11 Ultra in un campo di tulipani per testare esposizione, dettaglio, messa a fuoco e relativa sfocatura e dobbiamo dire che siamo rimasti soddisfatti dalle fotografie che ci siamo riportati a casa. Generalmente, i colori sono molto vividi e leggermente "pompati" rispetto alla realtà, un trattamento che rende gli scatti più ricchi e accattivanti (anche se un pizzico meno realistici). Siamo rimasti sorpresi dalla sfocatura che il telefono - anche aiutato dall'IA - è riuscito a creare, dettaglio che rende lo Zenfone 11 Ultra perfetto per ritratti, foto a oggetti ravvicinati e Food Photography.

Il livello di dettaglio è buono, bisogna però stare attenti a quale fotocamera si utilizza: con la 3x abbiamo spesso ottenuto un messaggio di allerta che ci invitava ad allontanarci per ottenere una messa a fuoco ottimale. Lo zoom ottico 3x, dunque, non è consigliato per Macro particolarmente spinti, per scatti più ravvicinati vi consigliamo di utilizzare lo zoom digitale 2x, che ha una messa a fuoco più versatile. Per la fascia di prezzo di riferimento, gli scatti delle tre fotocamere principali sono di buona qualità, soprattutto all'aperto e con buona luce.

Talvolta è possibile che il telefono, per massimizzare le ombre, sovraesponga leggermente lo scatto, portando al limite le porzioni più luminose, questo però può essere corretto facilmente "tappando" la parte di schermo su cui volete bilanciare l'esposizione prima di scattare, un'operazione più difficile da raccontare che da fare nella realtà.

Modalità Manuale e Ritratto

Abbiamo usato lo Zenfone 11 Ultra anche per scattare qualche foto a una Tesla Model 3 2024 Long Range, con le foto all'aperto che sono venute ben bilanciate anche se un tantino "smorzate" dall'HDR che ha esaltato un po' troppo le ombre, appiattendo parzialmente il look generale.

Siamo invece rimasti piacevolmente sorpresi da ciò che il telefono è riuscito a fare all'interno della vettura, bilanciando in maniera ottimale lo schermo dell'auto e lo sfondo posteriore, rendendo tutto ben leggibile con tanto di sfocatura naturale e credibile. Abbiamo usato alcuni di questi scatti (leggermente modificati per l'occasione ma non stravolti) per arricchire il nostro articolo sulla Tesla Model 3 2024, cosa che certifica ulteriormente la nostra soddisfazione.



Abbiamo poi riportato il telefono all'aperto, scattando qualche foto attorno a Piazza Gae Aulenti a Milano. Con gli alberi in fiore abbiamo ottenuto un ottimo livello di dettaglio e sfocature naturali per lo sfondo sia con la 1x che con la 3x. La ultra-wide da 0,7x è francamente la fotocamera più debole del comparto, quella che va maggiormente in difficoltà quando i contrasti di luci e ombre iniziano a farsi marcati nell'inquadratura, può in ogni caso darvi soddisfazioni se avete bisogno di inquadrare porzioni più ampie della 1x. Aspettatevi però un dettaglio inferiore alla fotocamera principale, colori leggermente meno fedeli e scatti più "impastati". Come potete vedere in basso, le differenze tra 1x e 0,7x sono lampanti.

Il nostro consiglio è di utilizzare il più possibile la 1x, la fotocamera che restituisce scatti migliori su Zenfone 11 Ultra. Il suo versatile sensore Sony è perfetto per la maggior parte delle situazioni, soprattutto se avete un soggetto ravvicinato e uno sfondo da sfocare naturalmente. A voler sfruttare il telefono al suo massimo potenziale, si potrebbe scattare sempre e comunque a 50 MP con il sensore principale, sacrificando le altre fotocamere in nome della migliore qualità possibile.

Per gli utenti più esigenti, l'app fotocamera stock offre anche una modalità Manuale abbastanza completa, che mostra su schermo un istogramma dinamico e mette a disposizione diversi controlli manuali.

Per gli amanti dei ritratti, invece, la modalità apposita vi permette - grazie all'aiuto dell'intelligenza artificiale - di simulare un'apertura di diaframma da f/0,95 a f/22; lo scontorno del soggetto e l'applicazione della sfocatura permettono di ottenere degli scatti davvero buoni.



Il sensore Sony che fa la differenza

Cosa pensiamo, in chiusura, del comparto fotocamere del nuovo ASUS Zenfone 11 Ultra? Non siamo di fronte a un top camera-phone del mercato, titolo a cui neppure ASUS - del resto - ambisce, in linea col prezzo di vendita però il telefono restituisce scatti "onesti", anche se l'attenzione è stata rivolta soprattutto sul sensore principale a marchio Sony. L'IMX890 da 50 MP è il vero fiore all'occhiello dell'offerta, fosse per noi utilizzeremmo il telefono solo in modalità manuale alla massima risoluzione.

Con la fotocamera principale lo Zenfone 11 Ultra produce scatti che potremo conservare per sempre; per foto "Macro" è sempre possibile sfruttare la 2x, uno zoom digitale del sensore principale che però svolge alla perfezione il suo compito. Con l'ultra-wide, infine, è possibile scattare fotografie "d'emergenza", si tratta però della lente meno fedele dell'offerta, che risulta comunque molto completa e appagante.