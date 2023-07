Proviamo le fotocamere del nuovo OPPO Reno 10 Pro: che sfocatura!

OPPO ha appena lanciato sul mercato il suo nuovo OPPO Reno 10 Pro 5G, uno smartphone di fascia media estremamente interessante che abbiamo analizzato in maniera approfondita nella nostra recensione (la prova del nuovo OPPO Reno 10 Pro), oggi però vogliamo fare qualcosa di diverso: focalizzarci sul comparto fotocamere.

Il produttore cinese ha spinto soprattutto su un aspetto, i ritratti, montando a bordo del suo telefono una lente pensata appositamente per questo tipo di fotografia applicata a persone, animali e oggetti. Abbiamo così portato il nuovo OPPO Reno 10 Pro con noi in una normale settimana di lavoro come fosse una macchina fotografica portatile ed ecco com'è andata.



Un potente punta e scatta

Iniziamo con una doverosa premessa. Prima di fare queste prove dobbiamo sempre chiederci: a chi è rivolto il telefono? In che modo la gente lo utilizzerà per scattare fotografie? Con alcuni modelli ha poco senso avventurarsi a fare scatti RAW da lavorare finemente con software tipo Adobe Lightroom e presentare foto finali patinate e irraggiungibili per la maggior parte del pubblico.

OPPO Reno 10 Pro è un punta e scatta, nell'accezione più nobile del termine, la sua stessa fotocamera stock ha funzioni alquanto basilari per fotografie da realizzare al volo, senza pensare troppo, lo abbiamo dunque utilizzato in maniera semplice, scattando in JPG e senza andare a ritoccare gli scatti, tutto ciò che vedrete in questa pagina dunque appare così come uscito dallo smartphone.



Detto questo, partiamo con l'analisi della fotocamera principale con sensore Sony IMX890, apertura f/1.8 e OIS da 50 megapixel. Senza troppi giri di parole, è la fotocamera che regala più soddisfazioni: in condizioni di luce ottimale e in esterna è in grado di regalare fotografie dai colori bilanciati e con un buon livello di dettaglio, soprattutto in modalità Hi-Res (in questa pagina gli scatti sono compressi, sia a livello di risoluzione che di qualità, la loro resa è in ogni caso rimasta immutata).

Pur essendo la più dettagliata, capace di spingere al massimo le fotocamere dell'OPPO Reno 10 Pro, questa modalità non vi permette di usare il supergrandangolo e lo zoom 5x. Potete soltanto scattare a 1x a 50 MP e a 2x in modalità 32 MP, dunque è da utilizzare in maniera assennata e solo quando necessario. Quando l'Hi-Res è disattivato, scattate a 12 MP o a 8 MP a seconda della fotocamera selezionata. (Sopra uno scatto 1x, sotto uno scatto 2x)

Tornando alla fotocamera principale, le fotografie dell'OPPO Reno 10 Pro sono ottime quando la luce è a nostro favore, abbiamo utilizzato qualche scatto ottenuto con il telefono per il nostro articolo Proviamo il nuovo monopattino Navee V40; questo significa che gli scatti ottenuti possono benissimo funzionare sul web e sui social, oltre che a custodire i nostri migliori ricordi.



Ritratti e food photography

Oltre al sensore principale da 50 MP, OPPO ha investito anche nel 2x: abbiamo dunque un sensore Sony IMX709 da 32 MP 50 mm equivalente, uno zoom ottico che mantiene alto il livello di dettaglio anche grazie al nuovo algoritmo OPPO Portrait Expert Engine. Questa fotocamera si può utilizzare nella maggior parte delle situazioni senza grosse perdite a livello qualitativo, inoltre è la prediletta per scattare ritratti e fotografie con uno sfondo parecchio sfocato.

Per capire che livello di bokeh sia capace di offrire il telefono in 1x o 2x basta guardare la foto che abbiamo scattato alla nuova Sony a6700: la profondità di campo è davvero stretta e se l'obiettivo è a fuoco, la scritta Sony appena indietro è già sfocata. Se usata in maniera creativa, questa sfocatura può regalare grandi soddisfazioni in diversi contesti. Nelle foto fatte al nuovo obiettivo Sony 70-200 F4 guardate come il soggetto è ben separato allo sfondo, che gode di una sfocatura progressiva. In generale, dunque, l'OPPO Reno 10 Pro sfoca in maniera soddisfacente sia a 1x che a 2x, è un telefono che consigliamo particolarmente anche per la food photography.

L'ottimo livello di dettaglio e la possibilità di mettere a fuoco con la lente principale anche a distanze molto ravvicinate lo rendono un telefono perfetto per fare fotografie ai vostri piatti preferiti; su questo fronte l'esperienza d'uso è migliore anche di tanti altri telefoni più blasonati, banalmente pensiamo a iPhone 14 Pro, la cui fotocamera principale non sa mettere a fuoco in maniera ravvicinata e deve affidarsi al supergrandangolo, con un calo evidente di qualità. (In basso: due scatti food con il sensore principale in condizioni di luce difficili che il telefono ha gestito con successo)



Abbiamo usato la fotocamera principale dello smartphone cinese anche per fare degli scatti a una vettura in prova per la sezione Auto: in controluce, OPPO Reno 10 Pro è riuscito a gestire bene le ombre senza "bruciare il cielo", mantenendo un ottimo livello di dettaglio sul soggetto principale. Una situazione particolare che avrebbe fatto crollare diversi telefoni.

Per lo shooting alla nostra Renault Austral abbiamo utilizzato anche la modalità 5x e la lente grandangolare 0,6x per alcuni dettagli e per gli interni e in questi casi la differenza qualitativa con la fotocamera principale è saltata all'occhio. Entrambi i livelli di zoom possono essere usati per foto ricordo e social, in entrambi i caso però abbiamo un calo di prestazioni evidente rispetto alle altre due fotocamere che ci spinge a dire: usate 0,6x e 5x solo se davvero necessario. Quando possibile meglio sfruttare i due sensori principali, il vero fiore all'occhiello di OPPO Reno 10 Pro.

Il comparto fotocamere dello smartphone se l'è cavata in maniera discreta anche in condizioni di luce che potremmo definire "estreme". Abbiamo portato il dispositivo a un evento Sony, scattando qualche fotografia all'interno di una sala abbastanza buia con forti ombre. Il risultato è stato sufficiente, del resto parliamo di condizioni che avrebbero messo in crisi anche mirrorless più carrozzate. Abbiamo provato a fare qualche fotografia anche a una mostra, condizione particolare dalla quale siamo comunque usciti soddisfatti con le fotocamere 0,6x e ovviamente 1x.



Le fotocamere dell'OPPO Reno 10 Pro secondo noi

Che gli smartphone attuali siano anche delle macchine fotografiche portatili è fuor di dubbio, è dunque molto importante avere delle fotocamere capaci di regalare grandi soddisfazioni. Su questo fronte per il suo Reno 10 Pro OPPO non è scesa a compromessi per quanto riguarda sensore principale a 50 MP e lente 50 mm equivalente a 32 MP. Solitamente i produttori tendono a montare sensori principali da 50 MP che siano in grado di fare anche buoni scatti 2x.

In questo caso abbiamo invece un sensore dedicato al 2x e la differenza si nota tutta. Lo smartphone si è dimostrato ottimo per le foto grandangolari (1x, 25 mm equivalente) e quelle a focale ravvicinata (2x, 50 mm equivalente), i cui sensori di fattura Sony permettono anche di scattare a 50 MP e 32 MP. Per le nostre foto ricordo, i ritratti e la food photography l'OPPO Reno 10 Pro è un compagno eccezionale, lo abbiamo utilizzato anche per qualche scatto da allegare ai nostri articoli da pubblicare qui su Everyeye e il risultato è stato più che soddisfacente. Ricordiamo inoltre che abbiamo utilizzato il telefono così come si dovrebbe: modalità punta e scatta, fotografie JPG e nessun ritocco in post-produzione.

Le foto che vedete in pagina non sono state ritoccate in alcun modo; chiaramente con Adobe Lightroom alla mano sarebbe possibile migliorare gli scatti nativi, non pensiamo però che il pubblico del Reno 10 Pro sia solito fare questo... Come punta e scatta on-the-go è un telefono che offre sicuramente più della media, con due sensori principali che si difendono coi muscoli e coi denti, supportati dagli algoritmi OPPO. In modalità 0,6x e 5x il calo qualitativo è evidente ma bisogna considerare queste feature come un "di più". Noi utilizzeremmo il telefono soltanto in modalità Hi-Res sfruttando i due sensori principali, OPPO lascia in ogni caso la possibilità di scegliere con che focale scattare - e in caso di bisogno avere uno 0,6x può sicuramente aiutare.