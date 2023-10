MA QUANDO i videogiochi raggiungeranno questa grafica?

Quella delle tech demo è una pratica molto utile per farci affacciare sul domani dei videogiochi, per dare uno sguardo concreto a come potrebbero essere i videogiochi a distanza di qualche anno da quando le osserviamo.

Nel corso degli anni, le tech demo si sono evolute passando dallo storico T-Rex di PS1 a prodotti sempre più complessi e anche registicamente più avanzati, ma quali sono state le promesse più ambiziose e le scommesse più esagerate dal 2021 a oggi?

Abbiamo setacciato ogni angolo della rete per scovare le migliori tech demo basate su Unreal Engine e Unity. Se come noi amate il graficone, non vi resta che seguirci in questo viaggio alla scoperta delle migliori tech demo degli ultimi anni.



Lumen in the Land of Nanite

In questa generazione, a farci sognare è stato principalmente Unreal Engine. Tra le demo ufficiali, spicca senza dubbio quella realizzata per presentare al mondo il motore di gioco, eseguita direttamente su PlayStation 5 nel 2020.

Il titolo, Lumen in the land of Nanite, spiega in maniera tutt'altro che velata quali sono i suoi punti di forza. La primissima dimostrazione per PS5, infatti, è stata interamente costruita per mostrare all'opera sia Lumen, la tecnologia proprietaria di Epic per la gestione dell'illuminazione globale in tempo reale, che Nanite, che già nella sua prima iterazione mostrava i muscoli elaborando milioni di poligoni, alcuni dei quali tanto piccoli da sembrare in realtà dei punti.

Inoltre, la demo ha contribuito non poco a mostrare i "muscoli" e le possibilità di PS5.

Le spettacolari acrobazie grafiche di Lumen in the land of Nanite rappresentano di fatto una delle più importanti promesse di Epic, soprattutto sul fronte prestazionale, scommettendo sul suo motore di gioco ottimizzato e sulla possibilità che i giochi in Unreal Engine 5 sarebbero stati in grado di girare anche sulle console dell'attuale generazione.



Unreal Engine 5: la demo di Hellblade 2

Cambiamo casacca e lasciamo da parte per un attimo Sony. Il nuovo motore di gioco di Epic Games conta già tonnellate di titoli in corso di sviluppo e in alcuni casi abbiamo anche potuto saggiarne le potenzialità, come in Immortals of Aveum e Lords of the Fallen.

Più che delle dimostrazioni ufficiali, nel caso di Unreal Engine 5 a farci sognare sono state le tech demo dei cantieri aperti più popolari, come nel caso degli splendidi trailer realizzati completamente in-game di Hellblade 2.

Partiamo quindi proprio dall'attesissimo titolo di Ninja Theory, che nelle sue prime apparizioni ci ha travolto con una qualità ancora mai vista in un gioco completo, in cui a spiccare sono stati principalmente il fuoco, l'illuminazione in tempo reale e le animazioni dei personaggi, più credibili che mai.

L'effetto wow del trailer ufficiale è stato amplificato dalla conferma che si trattasse di un video interamente realizzato in-game: non c'è trucco e non c'è inganno.

Certamente interessante anche la fisica, il cui apporto è particolarmente visibile nell'animazione dei capelli nei movimenti più frenetici del personaggio. Di sicuro impatto è anche l'impianto volumetrico, come appunto le fiamme e il relativo fumo, estremamente accurati nel loro sviluppo.

Protagonista assoluto durante i primi piani è sempre uno, la tecnologia Metahuman, probabilmente il più grande salto in avanti in termini di realismo per quel che riguarda l'intensità e il realismo delle animazioni facciali, toccando livelli di espressività che diventano ogni giorno più difficili da distinguere dalla realtà.



Unreal Engine 5: Matrix Awakens

Un'altra vigorosa prova di forza degli ultimi due anni è stata senza dubbio quella sfornata per celebrare Matrix Resurrections. Sviluppato da un collettivo in cui figuravano, tra gli altri, anche gli artisti della stessa Epic e aziende come SideFX e The Coalition, Matrix Awakens è un caso a parte. Rilasciata e giocabile su PC, Xbox Series X e PS5, questa demo è stata, di fatto, un mastodontico showcase sullo stato dell'arte delle tecnologie esclusive del motore di gioco, a partire dalle strabilianti capacità di Nanite di renderizzare, gestire e scalare in maniera ottimizzata milioni di poligoni contemporaneamente.

Anche in questo caso il colpo d'occhio se l'è portato a casa Metahuman, soprattutto nelle prime fasi della demo in cui il ping pong tra il vero Keanu Reeves e la sua trasposizione digitale ha già fatto scuola.

Tuttavia, Matrix Awakens non si è limitato a un paio di mezzi cosmetici per portare a casa il risultato. La demo non vantava soltanto una città vasta e viva, ma anche centinaia di automobili in libera circolazione e pedoni in giro per le strade, senza dimenticare un'illuminazione dinamica mozzafiato e soprattutto le performance, con i 30 fps stabili anche su console, seppur non granitici. Il risultato complessivo, di fatto, rappresenta una delle vette più elevate mai viste finora in questo settore e probabilmente ancora nessun gioco finito è riuscito a replicarne lo spessore tecnico.



Unreal Engine 5.2

In occasione del lancio di Unreal Engine 5.2, Epic ha stupito tutti realizzando una demo con protagonista il SUV Rivian R1T intento ad attraversare una giungla, modellato impiegando oltre 70 milioni di poligoni, parti meccaniche incluse, come le sospensioni e le loro deformazioni in presenza di sassi, buche o altre sollecitazioni.

Nella stessa demo, Epic ha voluto promuovere la nuova funzione di gestione degli shader su più strati che, nel caso specifico, consentiva di mostrare fango e sporcizia accumulati sulla fiancata dell'auto.

Terzo elemento della demo riguardava la nuova tecnologia di generazione di interi ambienti in maniera procedurale. Si tratta di una feature molto utile in termini di level design, perché consente di creare mondi di gioco e di apportare modifiche dell'ultimo minuto, anche di quelle che potrebbero stravolgere completamente un ambiente, adattando al volo tutti gli elementi che lo compongono. L'esempio più lampante è quello, ad esempio, di una foresta in cui il designer decide di inserire una strada, oppure l'apposizione di un ponte dal nulla. Grazie a questo tool, l'ambiente risponderà alle modifiche modellandosi sulla base dei nuovi elementi, consentendo di snellire in maniera estremamente efficace il processo di creazione e modifica di un gioco.



Tra i centinaia di lavori più o meno amatoriali raccolti in giro per la rete, abbiamo scelto per voi questo contenuto "bonus", che potrete osservare nel player qui in alto: le immagini parlano da sole.



Le armi affilate di Unity

Osservato speciale degli ultimi anni, sicuramente in termini di promesse, è stato anche Unity, in grado di farci sognare con l'incredibile realismo di Enemies, la tech demo fotorealistica realizzata per mostrare le capacità del motore di gioco ed erede spirituale della tech demo The Heretic del 2019.

In questo caso, trattandosi di un'opera prima, l'intento della software house era quello di mostrare al mondo la nuova pipeline di rendering ad alta risoluzione con illuminazione globale arricchita tramite la tecnologia proprietaria SSGI e Ray Tracing attivo.

Oltre al realismo della cute e dei capelli e alla credibilità delle luci, a stupire è stata certamente la profondità dello sguardo della protagonista, grazie agli occhi realizzati in altissima risoluzione per arrivare a livello di dettaglio cinematografico.



Negli ultimi mesi del 2022, dopo una lunga attesa, è arrivata anche una nuova demo, molto interessante sia per soggetto che per realizzazione. Stiamo parlando di Lion, un filmato di una manciata di secondi realizzato nel motore di gioco che mostra protagonisti un leone adulto con il suo cucciolo intento ad aggrapparsi sulla criniera del padre. Oltre all'ottima fattura dei due adorabili protagonisti, a brillare di luce propria sono stati certamente le animazioni, i peli della criniera e la loro fisica, oltre alle dichiarazioni tecniche di Unity, secondo cui questo lavoro è in grado di girare in 4K a 30 FPS anche su PlayStation 5.

Di esempi ancora più affascinanti negli ultimi anni ne abbiamo visti tanti, anche amatoriali, la maggior parte dei quali facevano largo uso degli strumenti messi a disposizione da Unreal Engine 5 e della fotogrammetria per ricreare ambienti reali al limite del fotorealismo con tecnologie sempre più avanzate.

Le tech demo sono fatte per stupire e difficilmente vediamo riproporre questi livelli nei giochi che arrivano sul mercato, spesso anche in quelli oggetto delle stesse demo. Eppure di queste demo, alcune sono state anche troppo concrete, come nel caso di Matrix.

È il momento che la next gen prenda davvero il volo e, da amanti della grafica, speriamo che il 2024 possa essere l'anno buono per vedere davvero all'opera almeno alcune di queste incredibili dimostrazioni di forza!