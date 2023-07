Da Quantum Matrix a Q-Symphony, le tecnologie dei televisori Samsung 2023

Nel corso degli ultimi anni è divenuto sempre più chiaro come a fare la differenza nel settore dell'intrattenimento domestico non siano soltanto i pannelli e le loro caratteristiche tecniche. Per quanto leader anche in questo campo, Samsung ci ha abituati, generazione dopo generazione, ad apprezzarne anche il lato Smart e le tecnologie esclusive votate al miglioramento dell'immagine e dell'esperienza in generale.

In questo speciale andremo alla scoperta delle caratteristiche messe sul piatto da Samsung per le sue Smart TV del 2023, a partire dai processori e dalle tecnologie Quantum, passando per le interessanti funzioni dedicate all'audio, Q-Symphony fra tutte.



Un mondo di novità, con un cuore intelligente

Per alimentare i nuovi televisori Samsung ha scelto i suoi chip intelligenti della serie Neural Quantum, che sui modelli QN800C e QN900C, entrambi 8K, possono sfruttare fino a 64 reti neurali per migliorare ascolto e visione.

I chip di nuova generazione, oltre a supportare tutte le tecnologie già introdotte in passato, tra cui Shape Adaptive Light e Real Depth Enhancer ormai a piena maturazione, possono mostrare i muscoli nell'upscaling dei contenuti video a risoluzione standard in maniera ancora più convincente e applicare novità sbalorditive all'immagine come Auto HDR Remastering, feature esclusiva che può applicare effetti HDR anche a materiale video SDR.

In altre parole, Samsung, grazie ai suoi chip, consentirà agli utenti di convertire in HDR i segnali video provenienti da contenuti standard sfruttando un algoritmo che interviene in tempo reale e in maniera convincente per migliorare l'impatto visivo.



Quantum Matrix Technology: squadra che vince... si migliora!

Oltre alle novità lato hardware e processazione d'immagine, Samsung ha ovviamente migliorato anche i suoi stessi pannelli (potete scoprire tutte le novità nel nostro speciale sulla gamma Samsung Neo QLED 2023 o sull'approfondimento dedicato ai Samsung QD-OLED 2023) introducendo migliorie potenzialmente a elevato impatto sulla qualità dell'immagine.

In particolare, ci riferiamo proprio alla tecnologia Quantum Matrix Pro, ulteriormente migliorata con un numero maggiore di zone di controllo della retroilluminazione e la già menzionata tecnologia Shape Adaptive Light, che agiscono in sinergia con un minuzioso sistema di zone di controllo con precisione a 14-bit per arrivare a oltre 16mila livelli di luminosità, per l'esattezza 16.384.

Chiaramente, tutto ciò viene ulteriormente messo in risalto grazie all'AI Upscaling e all'Auto HDR Remastering, che riescono a migliorare anche materiale video non propriamente all'altezza rendendolo godibile anche sui Neo QLED 8K più grandi.

Tutto questo si traduce non solo in un light blooming ridotto all'osso nelle scene altamente contrastate, ma anche in un'esperienza complessivamente più appagante lato colori (i pannelli Samsung del 2023 sono infatti certificati Pantone per resa cromatica) e luminosità: tutti questi aspetti migliorano l'esperienza di visione, che si tratti di cinema o serie TV, in streaming o tramite supporto ottico, ma anche quella videoludica che beneficia a piene mani del corposo upgrade visivo di quest'anno.

A proposito di gaming ci sono importanti novità, tra cui il Refresh Rate, con pannelli che ora possono spingersi fino a 144 Hz con Motion Xcelerator Turbo Pro o 120 Hz con Motion Xcelerator Turbo+, con tempi di risposta anche sotto la soglia dei 5 millisecondi, risultati tutt'altro che scontati per il settore delle Smart TV.

Oltre alla frequenza di aggiornamento migliorata, nel gaming si potrà trarre vantaggio dal supporto all'HDR 10+ Gaming, per migliorare in tempo reale i contenuti HDR da console o PC, ad HGiG, VRR e FreeSync Premium Pro.

Gli amanti del Cloud Gaming, poi, si troveranno a casa con il nuovo Gaming Hub e la possibilità di giocare direttamente da TV su Xbox Cloud Gaming o GeForce NOW, mentre la nuova evoluzione della Game Bar consente di ottenere feature aggiuntive come il crop della visuale fino al formato 16:9, la solita comodissima modalità Super Ultrawide (per impostare le risoluzioni ultrawide come native nel gaming da PC allargando così la visione periferica) e una nuova modalità dual screen per giocare mentre si utilizzano app come YouTube per seguire i propri streamer preferiti.



Al cinema o allo stadio, la scelta è nostra

Poter contare su un buon sonoro integrato non è affatto facile su una Smart TV. Ancora meno se cerchiamo un discreto grado di spazialità.

Samsung propone, praticamente per tutta la sua gamma TV, le funzionalità avanzate di Object Tracking Sound, con vari livelli di performance a seconda della fascia di prezzo. Si parte da OTS Lite per arrivare fino a OTS Pro, passando per l'intermedio OTS+.

Si tratta di algoritmi che in tempo reale riescono a creare un audio spaziale virtuale che segue l'azione sullo schermo, proponendo un'esperienza d'ascolto ancora più immersiva.

Per migliorare ulteriormente le potenzialità sonore dei già buoni sistemi audio integrati di Samsung è possibile sfruttare la tecnologia Q-Symphony, che consente di sincronizzare una soundbar Samsung compatibile con la TV, una sinergia che utilizza gli speaker del televisore in coppia con quelli della soundbar per ampliare il fronte sonoro.



I pannelli compatibili, infine, potranno sfruttare anche la tecnologia Adaptive Sound Pro che migliora l'audio dei contenuti in riproduzione enfatizzandone i caratteri principali e migliorandone la qualità, un po' come avviene con l'upscaling dell'immagine video.

