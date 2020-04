Quibi: luci e ombre del nuovo servizio streaming per smartphone

Quasi a sorpresa, forse per la portata poco altisonante del nome, un nuovo servizio streaming si è recentemente affacciato nella già folta galassia mondiale di piattaforme: si chiama Quibi e parte da una filosofia di base ben diversa da quella di quasi tutti i suoi competitor. La piattaforma è stata studiata espressamente per gli smartphone, sarà fruibile solo in mobilità e proporrà una serie di contenuti "mordi e fuggi" con puntate della durata di non più di dieci minuti e serie studiate espressamente per adattarsi al formato degli schermi dei nostri smartphone, sia che questi siano messi in orizzontale che in verticale.

Il costo non proprio abbordabile di 8,99 euro viene bilanciato da 90 giorni di prova gratuita, dall'originalità del formato e da alcuni contenuti da non sottovalutare per nomi coinvolti e sforzo produttivo. Riuscirà Quibi a trovare una posizione in un intrattenimento online sempre più ricco e selettivo?

Mordi e fuggi

La regola dei contenuti di Quibi è chiara: gli episodi delle serie tv disponibili non superano mai i dieci minuti e non possono essere visti in nessun altro dispositivo se non uno smartphone. Contenuti veloci, pensati per non annoiare e fornire un intrattenimento lampo, con bassa soglia di attenzione e diretto a tutti, soprattutto i più giovani o quelli che non hanno il tempo di seguire episodi dalla durata più lunga. Un intrattenimento pensato per chi è in mobilità, magari per i pendolari o chi viaggia, per le pause pranzo o caffè, ben diverso da quella filosofia "da divano" e intrattenimento casalingo che è da sempre alla base di tutte le altre piattaforme, da Netflix in poi.

Da qui la scelta di un formato che sia fruibile con i nostri cellulari, sia che questi siano posizionati in orizzontale che in verticale. Tutti i contenuti sono stati concepiti, girati e prodotti in modo che siano ugualmente apprezzabili in entrambi i modi, senza perdersi nulla di ciò che gli autori hanno pensato. L'investimento fatto è di oltre 1 miliardo di dollari e, vista la natura del prodotto, al suo interno sono e saranno disponibili solo serie e contenuti pensati appositamente per la piattaforma stessa.

I contenuti

Al lancio sono stati resi disponibili circa 30 serie tv, con la pubblicazione di episodi nuovi ogni settimana. Nel suo primo anno di vita Quibi dovrebbe arrivare ad un totale di 175 produzioni originali da 8500 micropuntate in totale: una buona dose di intrattenimento per tutti. I contenuti sono tra i più vari, da una serie su un disastro aereo con Sophie Turner, Survive, passando per una docuserie sugli spettacoli drag queen di Sasha Velour, sino ad arrivare al remake delle famose candid camera di MTV, Punk'd.

Anche i film, o presunti tali, sono divisi in capitoli, con nomi di un certo peso come Liam Hemsworth e Christoph Waltz, protagonisti di Most Dangerous Man. Studiati appositamente per la piattaforma sono anche specifici programmi di approfondimento realizzati con veri colossi della stampa e del web come BBC, CBS, ESPN, Entertaiment Weekly e Rotten Tomatoes. Qualità e promesse di espansione che non mancheranno di rimpolpare un nuovo concetto di intrattenimento, originale senza dubbio e anche molto coraggioso.

Scelte discutibili

Il lancio è stato piuttosto aggressivo, con la possibilità di sottoscrivere un periodo di prova di ben 90 giorni, dopo i quali si potrà sottoscrivere un abbonamento mensile di 8,99 euro. La piattaforma è stata lanciata anche in Italia ma purtroppo, scelta incomprensibile e scellerata, con interfaccia solo in inglese e contenuti e sottotitoli tutti nella stessa lingua, con alcuni inserti di sottotitoli in spagnolo solo per determinati contenuti.

In Italia, inoltre, non è per ora disponibile nemmeno la possibilità di sottoscrivere l'abbonamento "smart" a 4,99 euro con annunci pubblicitari di due minuti ogni 60 minuti di visione. Una scelta che alza un muro altissimo di fruizione per molti spettatori italiani, sia quelli che non conoscono bene l'inglese, sia quelli che non amano vedere le serie in lingua originale.



Si può comprendere come il doppiaggio per una piattaforma così fresca fosse un miraggio, ma almeno uno sforzo per localizzazione e sottotitolazione dei contenuti più importanti sarebbe stato gradito. Al massimo si poteva pensare di lanciare il servizio a lavori ultimati, in un secondo momento. Così difficilmente un utente italiano potrebbe decidere di abbonarsi, creando già dal lancio difficoltà di diffusione che potrebbero allontanare ancora di più una possibile localizzazione italiana di interfaccia e contenuti.

Una buona idea

Senza volerci esprimere sulla qualità dei contenuti, che i media statunitensi descrivono comunque come altalenante, tra prodotti di alta qualità e altri poco convincenti, a colpire è soprattutto l'idea che sta alla base di Quibi, un'idea che cerca di correre al passo coi tempi e che si distingue in maniera netta da tutte le piattaforme ad oggi presenti sul mercato. Un'idea che in qualche modo tematizza e ingrandisce un concetto già da tempo portato avanti da Snapchat o IGTV, contenitori di un intrattenimento veloce che ha molto seguito tra i giovani e che, tra l'altro, oltre alle produzioni di influencer e creatori di contenuti ha già visto la nascita di alcune produzioni originali.

Quibi sembra rivolgersi soprattutto ai giovani e a chi ha voglia di un attimo di svago senza doversi per forza concentrare per troppo tempo, a chi riesce a ritagliarsi pochi minuti e ha bisogno di un intrattenimento veloce ma di qualità, con un buon valore produttivo e contenuti che siano pensati appositamente per questo formato. In questo senso Quibi vuole cercare di ritagliarsi un posto importante in questa nicchia, regalando ad una fetta di utenza qualcosa che non esiste ancora a pieno: contenuti e serie di qualità da scorrere in rapida successione come delle brevi storie in diretta di Instagram.

Pubblico giovane

Anche l'interfaccia stessa dell'app fa pensare ad un prodotto concepito e creato per i giovani, con l'homepage molto più simile a quella di un social network che all'interfaccia cui ci hanno abituato servizi come Netflix o Disney+. Per questo i creatori hanno più volte specificato quanto i loro diretti concorrenti non siano le piattaforme streaming e non possiamo che essere d'accordo. Va detto che questa cultura di visione usa e getta ben si adatta ai tempi che stiamo vivendo e al modo in cui molti giovani si approcciano alla visione o fruizione dei contenuti.

Bombardati da stimoli sempre diversi e con una soglia di attenzione mai troppo alta sulla lunga durata, in tanti si sono abituati a navigare con rapidità tra un contenuto e l'altro, tra un video e l'altro, tra una storia su Instagram e l'altra. Pensare a una piattaforma basata proprio su questo non ci sembra un'idea tanto sbagliata, a maggior ragione se si cerca di produrre contenuti di rilievo, non dominati dal caso ma con una linea produttiva e una qualità ben più alta, magari pensati per accogliere diversi generi e per convogliare diversi gusti.

Contraddizioni di fondo

Di contro emergono molti dubbi sulla tenuta che un concetto come questo passa avere nel lungo periodo, a maggior ragione se per poterlo utilizzare è necessario un abbonamento mensile, concetto che, a 8,99 euro al mese, si distanzia di parecchio dalle esigenze del pubblico più giovane. Una contraddizione di termini che potrebbe non aiutare troppo la diffusione di Quibi verso il suo pubblico di riferimento, per avvicinarsi di più a chi ha bisogno di intrattenimento lampo nei rari momenti di pausa della sua giornata, come pendolari e lavoratori.



Brevi periodi di visione che sulla carta si adattano a tutti quelli che passano gran parte del tempo davanti allo smartphone e non hanno troppe occasioni per accendere la tv e usufruire di servizi dal consumo più "lento e ragionato", offrendo in teoria numerosi momenti di visione e in qualsiasi attimo libero che a conti fatti si vanno però a scontrare con l'alto prezzo dell'abbonamento e con la fino ad ora esigua presenza di contenuti.

Cosa succederà?

La lunga prova gratuita darà comunque modo di comprendere la portata di questo servizio e i suoi reali margini di crescita. Purtroppo, ci duole dirlo, la mancata presenza di una versione nella nostra lingua sarà un handicap quasi invalicabile per una sua anche minima diffusione tra gli utenti italiani e anche il periodo che stiamo vivendo a livello globale, con molte persone costrette a casa, non favorisce certo l'utilizzo di un'app pensata appositamente per un utilizzo in mobilità.

In ogni caso non si può non lodare il coraggio degli sviluppatori, nonché l'originalità di una proposta di intrattenimento perfettamente calata nei tempi che stiamo vivendo e che per la prima volta cerca di avvicinare il concetto di qualità ad una fruizione usa e getta che quasi mai è stata capace di offrire contenuti degni di essere definiti tali e con sforzi produttivi e di immagine come questi.



Solo il tempo saprà dirci se tutto questo saprà catalizzare le attenzioni del pubblico o se si trasformerà nell'ennesimo fenomeno di passaggio, arrivato e consumato velocemente come i contenuti che propone al suo interno. Sarebbe uno scherzo del destino piuttosto crudele.