Rabbit R1: il dispositivo IA che vuole rivoluzionare il mondo Tech

La sensazione che il mercato smartphone stia diventando noioso aleggia ormai da tempo ed è stata espressa a più riprese anche da figure chiave del settore. D'altronde, è più o meno dai tempi del primo iPhone che, al netto degli indubbi - ma principalmente iterativi - miglioramenti a livello di componentistica e software, il formato della tecnologia con cui interagiamo nel quotidiano non cambia drasticamente (e l'arrivo dei pieghevoli non sembra aver placato la sete di novità degli appassionati).

Tuttavia, il 2023 è stato l'anno dell'IA ed è chiaro che sia questa la direzione in cui guardare, alla ricerca di novità anche nel mercato smartphone. Non è un caso che proprio in questo contesto sia partita la ricerca di un nuovo formato di tecnologia da integrare nel nostro quotidiano. Ne abbiamo già parlato nel nostro speciale sul progetto Humane Ai Pin, ma al CES 2024 è andata in scena una presentazione che ha di nuovo cambiato le carte in tavola. Dal nulla, infatti, è stato presentato un dispositivo IA chiamato Rabbit R1, che in poche ore ha venduto in preorder decine di migliaia di unità.



Una tecnologia più 'naturale' con l'intelligenza artificiale

In un contesto come quello di Las Vegas, tutti sono da sempre alla ricerca di reale innovazione e non sorprende che, nell'edizione che segue l'anno della consacrazione di ChatGPT, le aspettative fossero ancora più elevate. Ecco dunque che, nel solito marasma di reveal più o meno attesi, finalmente è saltato fuori quel progetto di intelligenza artificiale in grado di mandare l'hype alle stelle: il 9 gennaio 2024, in modo inaspettato per i più, la semisconosciuta startup rabbit inc. ha rubato la scena a tutti con l'annuncio di Rabbit R1, un dispositivo "companion" dotato di display, dal design compatto, dagli angoli arrotondati e dalla vivace colorazione rossa-arancione. La mascotte a schermo non poteva che essere un coniglio.



Poco importano le specifiche, trainate da un pannello touchscreen da 2,88 pollici, da un SoC MediaTek a 2,3 GHz, da 4GB di RAM e da 128GB di spazio di archiviazione, perché Rabbit sembra essersi ricordata di ciò che conta davvero: l'esperienza utente.

Nei circa 25 minuti di durata del keynote di presentazione di Rabbit R1 (qui il link al video della conferenza), i riflettori si sono posati maggiormente sulle funzioni pratiche. L'host dell'evento è stato chiaramente Jesse Lyu, fondatore e CEO di rabbit inc, che è andato subito al sodo. La startup sta lavorando sia a un nuovo foundation model (un modello IA avanzato, per farla breve) che a un consumer mobile device che ne fa largo uso: "La nostra mission è quella di creare il computer più semplice possibile, qualcosa di così intuitivo che non è nemmeno necessario imparare a utilizzarlo".



"Il modo più semplice per farlo", prosegue Lyu, "è sbarazzarsi dei sistemi operativi basati su app che compongono attualmente il panorama smartphone". Al posto di questi ultimi, rabbit inc. vuole dare il via all'era dell'interazione con la tecnologia basata sul linguaggio naturale.

Di primo acchito potrebbe sembrare qualcosa di simile agli assistenti vocali come Google Assistant e Amazon Alexa, ma no: qui si vuole proprio cambiare il modo di interagire con la tecnologia del quotidiano.

Per gli amanti delle coincidenze, sappiate che la storica conferenza di presentazione del primo iPhone da parte di Steve Jobs risale al 9 gennaio 2007, esattamente 17 anni prima del keynote di Rabbit R1, avvenuto il 9 gennaio 2024.

L'idea è concettualmente semplice: Rabbit R1 è un pocket companion, un piccolo assistente hardware che si controlla quasi esclusivamente con la voce. Il prezzo è aggressivo: 199 dollari (al contrario di Humane Ai Pin, non è richiesto alcun abbonamento): le spedizioni al momento in cui scriviamo sono fissate per maggio/giugno 2024, per il terzo lotto. All'utente non viene richiesto di interagire con dei tap a schermo e facendo uso di interfacce grafiche, ma basta semplicemente di formulare le proprie richieste vocalmente a Rabbit R1 e sarà quest'ultimo a occuparsi di svolgere l'attività.



Secondo l'azienda, il problema degli smartphone attuali è che bisogna scaricare parecchie applicazioni, nonché passare per schermate su schermate, per svolgere anche solamente le classiche operazioni del quotidiano.

Questo, sempre secondo rabbit inc. (e sembrerebbe anche per più di qualche appassionato), è un modo di interagire con la tecnologia da ritenere obsoleto, specialmente nell'era dell'intelligenza artificiale, in cui non bastano più i semplici e limitati comandi che si possono dare agli ormai primitivi assistenti vocali. Lo step successivo consiste dunque nel fare uso di LLM (modelli linguistici di grandi dimensioni) per superare una volta per tutte le limitazioni degli smartphone attuali e poter realizzare nuovi form factor, riportando potenzialmente il mondo della tecnologia a un grado di innovazione e competizione ormai perduto da anni. In parole povere, quello che aziende come rabbit inc. e Humane stanno cercando di mettere in atto è il "momento iPhone dell'era IA".

Dopo che nel 2023 i chatbot come ChatGPT hanno insegnato al grande pubblico a dialogare con un'intelligenza artificiale in modo testuale, la loro evoluzione naturale per il 2024 sembra quella di renderle in grado di svolgere compiti concreti per gli utenti.



Durante il keynote di Rabbit R1 è stato spiegato che attualmente ChatGPT non può, ad esempio, prenotare da solo un volo, ma semplicemente consigliare all'utente le opzioni ritenute più valide. Qui entra in gioco l'idea alla base del nuovo dispositivo: basta chiedere vocalmente a Rabbit R1 di prenotare il volo e sarà quest'ultimo a preoccuparsi dei "clic necessari" al completamento dell'operazione, con l'utente che deve solamente dare la conferma finale per svolgere l'azione. Capite bene che, concettualmente, si tratta di un ribaltamento completo del mondo della tecnologia come lo conosciamo oggi.

Forse è ancora troppo presto per rendere questo approccio applicabile a tutte le operazioni che vengono svolte con un computer, ma il concept guarda verso il futuro e risulta sicuramente intrigante: avere un companion che si occupa di interagire in modo autonomo con le interfacce Web o con le applicazioni quando glielo si chiede rappresenta di fatto l'equivalente digitale di un assistente fisico che si occupa di utilizzare da solo un terminale con Windows o Android per prenotare spostamenti con Uber, effettuare acquisti su Amazon, produrre documentazione e così via. Questo senza che l'utente debba eseguire un singolo tap (se non per dare la "conferma finale" di un'operazione).



Qui entra in gioco il concetto di Large Action Model (LAM), un nuovo foundation model che si prefigge l'ambizioso obiettivo di consentire all'intelligenza artificiale di interagire con una qualsivoglia interfaccia software proprio come farebbe un essere umano, ed è alla base del sistema operativo Rabbit OS, in uso su Rabbit R1.

Il design del dispositivo è stato realizzato in collaborazione con teenage engineering, la nota casa di design che collabora più o meno stabilmente anche con Nothing, e dispone solamente di un pulsante fisico laterale per attivare il rilevamento vocale (push-to-talk), di un sensore fotografico che ruota a 360 gradi (chiamato Rabbit Eye) e di una rotella analogica pensata per la navigazione. In alto ci sono due microfoni, mentre l'altoparlante è collocato sul retro. È invece sul lato sinistro che fanno capolino la porta USB Type-C per la ricarica (l'autonomia stimata è di una giornata lavorativa) e il carrellino per la SIM. Non manca la compatibilità con Bluetooth 5,0, Wi-Fi dual-band e 4G LTE (che durante il keynote è stata indicata come "a livello globale").



Le demo mostrate sul palco riguardano innanzitutto la risposta a comuni domande che potrebbero essere fatte anche a un classico assistente vocale, a cui Rabbit R1 risponde sia vocalmente che mediante delle scritte in inglese che compaiono a schermo, appena sotto all'icona della simpatica mascotte del coniglio (o eventualmente alle immagini rilevanti per la risposta).

E se in un determinato momento non si può parlare e si vuole scrivere, basta scuotere il dispositivo per far compare a schermo una tastiera virtuale, utile per quei momenti in cui magari ci si sente a disagio nel dialogare pubblicamente col device.

Il punto focale della proposta, però, è la cosiddetta esperienza rabbit hole: da un'apposita interfaccia, sarà possibile per gli utenti connettere i vari account, ad esempio quelli dei servizi di streaming musicali, così che l'assistente possa accedervi e utilizzarli in autonomia.

Qui entra in gioco la questione privacy, che è già stata trattata da rabbit inc. durante il keynote. A tal proposito, Jesse Lyu ha spiegato che non vengono in alcun modo creati utenti fake o spam, così come non vengono violate le infrastrutture delle aziende che offrono servizi e non vengono salvati dati personali legati a terze parti. Ciò che avviene "dietro le quinte" è un semplice reindirizzamento alle pagine di login ufficiali senza alcun tracciamento dei dati e senza salvare alcuna password: "L'autenticazione avviene nelle rispettive app", ha spiegato Lyu.



Dopo aver eseguito l'associazione ai vari profili, risulta possibile accedere ai servizi a essi legati. A questo punto, sarà possibile riprodurre musica tramite Spotify (con tanto di mascotte del coniglio che si anima a schermo, indossando delle cuffie), e si potrà chiedere a Rabbit R1, nel frattempo, di dirci chi ha scritto il testo della canzone che si sta ascoltando o di riprodurre un altro brano dallo stesso album.



Si tratta insomma di un'integrazione più smart e "naturale" coi servizi che siamo soliti utilizzare tutti i giorni. Tra le altre demo presentate c'è l'integrazione con Uber per prenotare spostamenti, ad esempio, da casa all'ufficio.

Nella rappresentazione mostrata durante il keynote, Rabbit R1 impiega pochi secondi per prenotare tutto, chiedendo semplicemente all'utente di confermare la corsa, cosa che si può fare mediante la pressione touch di un tasto "Confirm" che compare a schermo.



Tra l'altro, è stato mostrato che il pocket companion può eventualmente suggerire e prenotare un altro tipo di corsa, a seconda di quante persone si devono spostare (magari optando, dunque, per un viaggio UberXL).

Un'altra dimostrazione è stata poi quella relativa all'ordinazione di cibo tramite Pizza Hut, con Lyu che ha chiesto semplicemente a Rabbit R1 di ordinare la pizza "più acquistata dall'app". In seguito a queste demo, si è passati alla possibilità di effettuare operazioni ancora più avanzate, che richiederebbero a un utente di dover passare per più applicazioni per raggiungere l'obiettivo.



Ad esempio, sul palco è stato mostrato che l'assistente può rispondere alle esigenze specifiche di un viaggio descritto vocalmente, pianificando autonomamente tutto, dal volo alla prenotazione dell'hotel fino al noleggio di un automobile. In questo caso, l'utente può confermare ogni singola transazione manualmente, mediante un semplice tap, così da approfondire meglio quanto consigliato dal dispositivo.



C'è poi Rabbit Eye, ovvero la fotocamera rotante a 360 gradi, che può essere abilitata con una doppia pressione del pulsante laterale e che può riconoscere tramite IA gli elementi inquadrati, così da avere anche un input visivo per poter aiutare l'utente. Questa può essere usata, ad esempio, per chiedere a Rabbit R1 di attuare modifiche a un documento, facendosi poi inviare il risultato modificato direttamente al proprio indirizzo e-mail (si possono poi richiedere all'IA ulteriori modifiche in modo testuale direttamente via mail).



Se queste possibilità vi sembrano ancora poche, sappiate che ci sarà anche una Teach Mode, che permetterà agli utenti di registrare delle operazioni specifiche così che in futuro Rabbit R1 sia in grado di eseguirle. In parole povere, sarà possibile "istruire" il dispositivo per eseguire una qualsivoglia operazione pratica, più o meno complessa.



Per maggiori dettagli sul progetto, vi rimandiamo al portale ufficiale di Rabbit R1, ma quel che è certo è che si fa riferimento a un prodotto che punta a rivoluzionare il modo di interagire con la tecnologia, per quanto questo progetto rappresenti solamente il primo passo verso un nuovo form factor da usare nel quotidiano.

Non sembra un caso, però, che siano stati piazzati oltre 10.000 ordini di Rabbit R1 in appena 24 ore dall'apertura delle vendite (e al momento in cui scriviamo sono già state superate le 20.000 unità, dato che anche il secondo lotto è andato sold out), e che su piattaforme come YouTube i video di rabbit inc. contino già milioni di visualizzazioni.



Rabbit R1 riuscirà a rispettare le aspettative? Non ci resta che attendere l'arrivo del dispositivo nelle mani dei primi acquirenti per comprenderlo. Nel frattempo, potreste voler dare un'occhiata alla prova di Tom's Guide, una delle poche realtà che ha già avuto modo di effettuare un hands-on col dispositivo.