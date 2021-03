Radeon RX 6700 XT: AMD lancia la sfida alle RTX 3070 e 3060 Ti

AMD ha annunciato la nuova Radeon 6700 XT, chiudendo un ciclo di presentazioni iniziato alla fine del 2020 con le RTX 3000 e le Radeon della serie 6000, che ha portato all'arrivo della nuova generazione di schede video. La 6700 XT sarà catapultata in un periodo terribile per il mondo delle GPU, caratterizzato da prezzi elevati e da scarsa disponibilità, elementi che certamente avranno il loro peso nella sua diffusione.

AMD promette prestazioni che possano competere con quelle della RTX 3060 Ti e della RTX 3070, due avversari difficili da superare, soprattutto se si entra nel campo del Ray Tracing, ma che dai benchmark mostrati durante l'evento sembrano alla portata, almeno nel rendering tradizionale. La disponibilità della Radeon 6700 XT è prevista per la metà del mese di marzo, con un prezzo consigliato di 479 dollari tasse escluse.

Una scheda video pensata per il 1440p

AMD ha pensato la nuova Radeon RX 6700 XT per il 1440p, i benchmark mostrati durante la conferenza parlano chiaro, visto che mettono a confronto la nuova arrivata con la RTX 3060 Ti e la RTX 3070 proprio a questa risoluzione. Per raggiungere un frame rate elevato in 1440p AMD ha impiegato l'architettura RDNA 2, con la GPU Navi 22, realizzata a 7 nanometri. In tutto sono disponibili 40 Compute Unit per un totale di 2560 Stream Processor. Sulla Radeon RX 6800, il modello appena superiore, ne sono disponibili 3840, la Radeon 5700 XT di precedente generazione aveva lo stesso numero di unità di calcolo, ma basate su architettura RDNA, per cui un paragone non è fattibile, il nuovo modello è nettamente più performante a parità di Stream Processor.

Il dato sulle frequenze di clock è molto interessante, perché AMD ha affermato che la 6700 XT lavora con un Boost Clock di 2581 MHz, contro i 2250 dichiarati per la 6800 XT, un valore molto elevato e che avrà un impatto importante sulle prestazioni.

Sono poi presenti 40 Ray Accelerator, unità di calcolo dedicate al rendering con Ray Tracing attivo, mentre la memoria è di 12 GB di RAM GDDR6, su un bus a 192 bit, il tutto con un TDP di 230 W. Come nei modelli superiori fa il suo ritorno la tecnologia Infinity Cache, derivata da quella vista sui processori Ryzen, che offre 96 MB di buffer per velocizzare la gestione dei dati nella memoria video.

Il sistema di dissipazione è basato su due ventole mentre l'alimentazione è fornita da due connettori PCIe, uno da otto l'altro da sei pin. Le interfacce disponibili comprendono tre Display Port 1.4 e una HDMI 2.1 in questo modello reference, ma i partner di AMD potranno personalizzarle a piacimento, inserendo anche sistemi di dissipazione più evoluti.

Sul fronte prestazioni, le informazioni diffuse da AMD indicano che la 6700 XT si posiziona sopra concorrenti come la GTX 1070 Ti e la RTX 2080, due dei modelli utilizzati per la comparativa durante la presentazione.

In un'altra slide invece è stata messa a confronto con la RTX 3060 Ti e con la RTX 3070, rimanendo sempre sopra la prima e piazzandosi a ridosso della seconda. Performance di tutto rispetto, che tuttavia si faranno pagare, perché il prezzo di 479 dollari tasse escluse non deve ingannare, in Italia il costo sarà molto più alto, soprattutto per le varianti più potenti e con sistemi di dissipazione avanzati.