Razer Blade da 15,6 pollici ufficiale: caratteristiche tecniche, prezzo e uscita

segue da sempre con passione tutto ciò che riguarda la tecnologia: qualsiasi cosa abbia un chip stuzzica la sua curiosità. Sviluppa anche applicazioni per vari sistemi operativi (sia su ambiente desktop che mobile). Potete seguirlo su Twitter

Il mercato dei laptop/notebook da gaming si sta espandendo sempre di più, con soluzioni che vanno ormai a coprire ogni fascia di prezzo e ogni tipo di mercato. Purtroppo però esistono ancora prodotti che faticano ad arrivare nel nostro Paese, "costringendo" gli appassionati a lunghi e faticosi acquisti dall'estero, con tutti i problemi che ne conseguono. È il caso della gamma Blade di Razer, che comprende alcuni dei dispositivi più desiderati dagli utenti italiani. La situazione, purtroppo, non è cambiata, e per questo farà ancora più gola l'annuncio ufficiale del nuovo laptop da gaming da 15,6 pollici: la società californiana, che ha recentemente annunciato anche Razer Core X e Core V2, potrebbe aver sfornato l'ennesimo gioiello della sua storia.

Caratteristiche tecniche, prezzo e uscita

L'obiettivo di Razer con il nuovo Blade è quello di mantenere compatte le dimensioni senza scendere a compromessi dal punto di vista hardware. Una scelta coraggiosa che darà vita a ben cinque diverse varianti. A livello tecnico queste monteranno un display da 15,6 pollici Full HD (1920x1080 pixel) IPS a 60 Hz, un pannello Full HD IPS a 144 Hz oppure uno schermo 4K Touch (3840x2160 pixel) IPS a 60 Hz. Il tutto con all'interno un Intel Core i7-8750H, una GPU NVIDIA GTX 1060 Max-Q 6GB GDDR5 o una GTX 1070 Max-Q 8GB GDDR5 e 16 di RAM DDR4-2667. Configurazioni di tutto rispetto, che saranno arricchite della presenza di 512GB di PCIe NVMe SSD. Sotto il profilo della connettività non mancheranno il supporto a Wi-Fi 802.11ac e Bluetooth 5.0. Gli ingressi/uscite presenti saranno una USB Type-C Thunderbolt 3, una HDMI, tre USB 3.0, il jack per le cuffie e una mDP. La batteria sarà da 80 Wh.



Due anche le possibili dimensioni, una più grande da 355x325x16.8 mm e una più piccola da 355x235x17.3 mm, per un peso di circa 2,10 kg. A livello di design troveremo uno chassis in alluminio con cornici ridotte da 4,9 mm e una tastiera RGB con Anti-Ghosting. Per quanto riguarda disponibilità e prezzi, il modello con GTX 1060 Max-Q e display FHD 60 Hz (16GB/256GB) sarà venduto a 1899 dollari, quello con GTX 1060 Max-Q e schermo FHD 144 Hz (16GB/512GB) a 2199 dollari, il GTX 1070 Max-Q e pannello FHD 144 Hz (16GB/256GB) a 2399 dollari, il GTX 1070 Max-Q e display FHD 144 Hz (16GB/512GB) a 2599 dollari e, infine, il modello con GTX 1070 Max-Q e schermo 4K Touch 60 Hz (16GB/512GB) a 2899 dollari. Quest'ultima variante sarà inoltre disponibile solamente nei listini di Stati Uniti, Canada, Regno Unito e Germania.