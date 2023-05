Redfall su PC e Steam Deck: basterà il DLSS3 a salvarci dai vampiri?

Se il lancio sottotono di Redfall su Steam è sicuramente figlio di un biglietto da visita non del tutto incoraggiante, soprattutto guardando all'ossatura tecnica del titolo di Arkane Austin, anche a livello ludico non sono mancate alcune critiche.

Tuttavia, dopo qualche giro d'orologio, la software house americana ha già aggiornato il suo nuovo shooter cercando di puntellare almeno alcune delle sue criticità.

Proprio per questo motivo, al netto delle osservazioni di natura puramente critica già espresse nella nostra recensione di Redfall, in cui abbiamo trovato spazio anche per puntualizzare le limitazioni tecniche all'alba del lancio del titolo, abbiamo deciso di tornare a fare quattro passi per le strade di Redfall a caccia di vampiri sia su PC che su Steam Deck, per tastare il terreno e misurarne nuovamente le potenzialità a qualche aggiornamento di distanza.



Requisiti abbordabili, prestazioni "nì"

In seguito a una partenza non del tutto esaltante, ulteriore conferma di un'industria evidentemente in affanno nel tenere il ritmo soprattutto sulla sponda PC, l'8 maggio 2023 è arrivata una corposa patch per Redfall che, a dirla tutta, non puntava alle performance ma più sulla risoluzione di alcuni bug e crash.

Non ci si aspettavano, dunque, particolari stravolgimenti sull'esperienza di gioco da un punto di vista squisitamente prestazionale.

Abbiamo avviato Redfall senza grossissime aspettative, pronti ad accettare tutto ciò che di buono il titolo aveva da offrire dopo un legittimo periodo di "latenza".

Lo abbiamo provato, come accennato in apertura, sulla solita Steam Deck ma anche su una macchina di prova dotata di CPU AMD Ryzen 7 7700X su base X670E Taichi con 32 GB di RAM DDR5-5200 e in tandem con una RTX 4070 Founders Edition di NVIDIA.

Si tratta di una macchina di fascia medio-alta di ultima generazione, con cui si superano abbondantemente i requisiti consigliati per il preset "Epico", ma ricordiamo che la soglia d'ingresso dovrebbe essere una macchina dotata di un Ryzen 5 1600 o Intel Core i5-8400, con almeno 16GB di RAM e grafica tra Radeon RX 580 e GTX 1070 con almeno 6GB di memoria.

Una volta installato, il gioco occupa su disco 78,3 GB mentre, da requisiti sulla carta, si parla di almeno 100 GB di spazio a disposizione.

I requisiti hardware di partenza sono dunque piuttosto contenuti, ma a livello di gameplay sembra che il titolo non voglia saperne di restituire un'esperienza complessivamente soddisfacente o stabile. Questo, perlomeno, secondo le primissime analisi.



Avendo a che fare con una macchina ben al di sopra della soglia minima, nella nostra prova le problematiche prestazionali sono state attenuate ma mai scomparse del tutto.

Parliamo in prima battuta dell'inconsistenza del framerate, con oscillazioni piuttosto abbondanti del +/- 10% rispetto alla media, oltre a vistosi frame drop soprattutto in fase di passaggio da un segmento all'altro della medesima area di gioco, indice di una ottimizzazione non certo puntuale delle fasi di caricamento, nonostante l'utilizzo di un'unità NVMe PCIe Gen4.

In generale, comunque, giocare a Redfall non è affatto sgradevole e anche con preset Epico si può puntare al 4K con una RTX 4070 a risoluzione nativa, riuscendo a ottenere una media di 56 FPS, a patto di mettere in preventivo sporadici cali che potrebbero influire sull'esperienza nel suo complesso.

Stiamo parlando di drop tutt'altro che invisibili, con un 1% low che scende giù fino a 8 FPS, rendendo quei pochi secondi assolutamente ingiocabili.



Per fortuna, come già detto, si tratta di eventi sporadici per quanto ancora abbastanza presenti, che fanno il paio con un impiego delle risorse ancora non del tutto efficiente e una GPU - non limitata a livello hardware dalla CPU - che in media si ferma intorno al 94% (seppur con picchi fino al 99%).

Per minimizzare l'inconsistenza prestazionale, è possibile fare affidamento sulle molteplici tecniche di upsampling messe a disposizione da Arkane, tra cui il DLSS 2 e FSR 2.1, che non riescono a risolvere tutti i problemi ma che possono migliorare nel complesso la fluidità del gioco aumentando il framerate medio (con filtro "Qualità" sia FSR che DLSS portano la media sugli 85 FPS) e con un cap a 60 fotogrammi al secondo.

Queste problematiche vengono ulteriormente mitigate chiamando in causa il DLSS3 con tecnologia di Frame Generation e NVIDIA Reflex attivo per ridurre la latenza prodotta.

A livello di ritardo, quest'ultima riesce a eliminare (per percezione) le differenze rispetto al gioco solo renderizzato o semplicemente upscalato, mentre la generazione di fotogrammi porta la media a 96 FPS, con tutte le conseguenze del caso in termini di stabilità.

Ancora una volta, quindi, il DLSS3 si rivela dirimente per un titolo al lancio, non solo migliorando le prestazioni "apparenti" ma anche e soprattutto rendendo giocabili dei frammenti di gioco che altrimenti potrebbero non esserlo, come già accaduto in più occasioni tra cui anche e soprattutto il rocambolesco upgrade next-gen di The Witcher 3 Wild Hunt.



È anche questione di apparenze

Mettendo da parte l'impronta stilistica puramente "arkaniana", anche gli occhi potrebbero avere qualcosa da recriminare, non ultimo un pop-in delle texture piuttosto elevato (e probabilmente collegato a doppio filo anche con i frame drop da caricamento) e un fastidioso flicker delle ombre - questo sì - fin troppo frequente, indipendentemente dal tipo di illuminazione ambientale e dal tipo di superficie.

L'abbiamo riscontrato di notte con le ombre degli alberi sui muri, così come in terra con la luce del sole; insomma, non esiste una situazione-tipo.

Alcuni dei problemi iniziali, soprattutto sulla GUI, sembrano risolti, mentre potrebbe far storcere il naso l'errore di connessione iniziale, che appare una volta ogni 4-5 avvii del gioco.



E su Steam Deck?

In mobilità, le prestazioni ricalcano - con le dovute proporzioni - quanto già visto su PC. Su Steam Deck, infatti, si può giocare a 800p con FSR 2.1 "Quality" e preset qualitativo Basso per ottenere un framerate piuttosto consistente sui 40 fotogrammi al secondo di media, i "nuovi 60 FPS" introdotti da Valve per ottimizzare le performance e l'autonomia della sua console Handheld.

Non mancano anche qui dei vistosi frame drop, che possono dare anche parecchio fastidio ma che, in virtù di picchi prestazionali più bassi rispetto a quanto proposto su desktop, potrebbero essere mitigati a livello di percezione personale.

Nel nostro caso li abbiamo trovati ampiamente più tollerabili, soprattutto perché abituati alle prestazioni di questa macchina, comunque limitate anche in altre situazioni.

L'autonomia è dignitosa ma non entusiasmante e si possono sfiorare ma non raggiungere le due ore di gioco, risultato ottimo se si considera che abbiamo pur sempre a che fare con un titolo del 2023.