Regali Tech Natale 2021: ci pensa Huawei per le offerte notebook

Le festività di fine 2021 sono ormai alle porte, così come il tempo per la ricerca del regalo tech perfetto è agli sgoccioli. In questo contesto, sappiamo quanto possa essere importante avere a disposizione un computer portatile di qualità, anche semplicemente per riuscire a svolgere comodamente tutte le operazioni legate alla propria vita digitale spostandosi da una parte all'altra della casa.

Qui entrano in gioco le offerte natalizie di Huawei, che strizzano l'occhio a chi cerca un'esperienza particolare pur restando nel mondo Windows. D'altro canto, parliamo di prodotti che hanno sempre avuto una specie di "aura di esclusività", forse per via delle loro funzionalità caratteristiche che vanno a creare una sorta di ecosistema. Andiamo, dunque, ad approfondire le migliori proposte di Huawei per questo dicembre 2021.

MateBook D 14 e D 15

Andare oltre. Sembra questo il messaggio che vogliono dare MateBook D 14 e D 15. Si tratta di prodotti che, riducendo al minimo le cornici laterali, mirano a un ampio screen-to-body ratio, arrivando all'87% su Matebook D 15. Non si parla però solamente di schermo, dato che questi modelli sono costruiti attorno a un design sottile, leggero ed elegante.

Non è neanche questione di sola estetica, dato che Huawei afferma di non voler mettere in secondo piano la solidità costruttiva, proponendo quindi una gamma versatile e trasversale. Immancabili le comode funzionalità proprietarie, come Huawei Share, che permette di visualizzare lo schermo dello smartphone sul portatile, anche senza connessione a Internet, garantendo all'utente la possibilità di spostare i file al volo, nonché di sfruttare PC e dispositivo mobile in simultanea.

Bisogna disporre di uno smartphone Huawei con NFC ed EMUI 11 o versioni successive per poter usufruire di questa possibilità, ma sicuramente si tratta di un aspetto intrigante.

Sotto alla scocca ci sono processori Intel Core di decima generazione, i3 o i5, a seconda della configurazione, nel caso di MateBook D 14. Sul D 15, invece, è possibile scegliere anche soluzioni dotate di processore Intel Core i5 di undicesima generazione.

Quanto ai prezzi, invece, nell'ambito delle offerte per le festività natalizie di questo 2021 le proposte non mancano e cercano di mirare un po' a tutti i gusti. Tra le soluzioni più interessanti troviamo proprio il MateBook D 15, che viene proposto a 499 euro su Huawei Store, al posto di 649 euro, nella variante dotata di CPU Intel Core i3 di decima generazione, 8GB di RAM e 256GB di SSD.

Quanto alla configurazione con Intel Core i5 di decima generazione, 8GB di RAM e 256GB su SSD, il prezzo in promozione è di 549 euro anziché 699, sempre su Huawei Store. Il refresh 2021, infine, che dispone di un processore Intel Core i5 di undicesima generazione, 8GB di RAM e 512GB su SSD, viene proposto a 699 euro su Huawei Store, mentre generalmente il costo sarebbe di 849 euro.

MateBook 14 e 14s

La possibilità di scelta, nel parco notebook e ultraportatili, è piuttosto ampia in casa Huawei, tanto che si può optare per configurazioni sia AMD che Intel, aspetto che gli appassionati del mondo PC sicuramente apprezzeranno. Un buon esempio di questa libertà di scelta è rappresentato da MateBook 14, laptop progettato per chi è in costante movimento e che può essere acquistato in parecchie varianti.

Per intenderci, nel contesto delle promozioni natalizie del brand, il modello dotato di processore Intel Core i5-1135G7, 16GB di RAM e 512GB di archiviazione su SSD, si trova in offerta a 899 euro su Huawei Store, con uno sconto di ben 350 euro sul prezzo di listino di 1249 euro. Tra i modelli AMD più interessanti, invece, a destare particolare attenzione è la configurazione dotata di Ryzen 7 4800H, 8GB di RAM e 512GB sempre su SSD, proposta a 899 euro su Huawei Store, al posto dei precedenti 1049 euro.

Non mancano delle interessanti proposte sul modello Huawei MateBook 14s, dotato di un pannello Huawei FullView con diagonale da 14 pollici e risoluzione 2,5K, vale a dire 2520 x 1680 pixel per una densità di 213 PPI, con frequenza di aggiornamento di 90Hz. Sotto la scocca, troviamo i processori Intel Core serie H EVO di undicesima generazione. Progettazione e design puntano a una soluzione elegante, versatile e gradevole alla vista, ma al contempo leggera.

Come configurazione, possiamo arrivare a scegliere una CPU Intel Core i7-11370H, una delle migliori proposte Tiger Lake di undicesima generazione, 16GB di RAM e 1TB di memoria interna, con un prezzo in promozione pari a 1299 euro su Huawei Store, selezionando le relative opzioni di personalizzazione sul portale. Il prezzo di listino per questa soluzione sarebbe di 1499 euro.

MateBook X Pro 2021

Per chi punta al meglio del portfolio Huawei, il modello da tenere in considerazione è MateBook X Pro 2021, scontato a 1199 euro su Huawei Store con felpa personalizzata in omaggio, anziché 1699, per la variante con processore Intel Core i7, 16GB di RAM e 512GB su SSD. Ci sono, chiaramente, anche altre configurazioni in sconto, ma probabilmente questa è quella di maggiore interesse per puntare davvero ai vertici della gamma.



Il motivo per cui quest'ultimo mira agli utenti più esigenti è da ricercare nella scheda tecnica: display 3K FullView con diagonale da 13,9 pollici e risoluzione 3000x2000 pixel per 260 PPI di densità, dotato di touch screen e autonomia stimata fino a 11 ore. Questa è solo la punta dell'iceberg dell'esperienza offerta da MateBook X Pro 2021, rappresentata anche da un design elegante e leggero in metallo. Il risultato è un prodotto versatile, adatto sia ai professionisti che a coloro che sono alla ricerca di una soluzione Premium.

Insomma, le proposte di Huawei per il Natale 2021 sono piuttosto ampie e strizzano l'occhio a un vasto pubblico, soprattutto per quel che riguarda la gamma notebook e ultrabook. In ogni caso, ci siamo limitati a riportare solamente alcune delle innumerevoli offerte attive a ridosso delle festività, in modo da fornire qualche spunto anche e soprattutto per la scelta del regalo tech di quest'anno.

Tuttavia, in casa Huawei la campagna promozionale è piuttosto ricca e il brand ha in realtà reso disponibili delle offerte interessanti anche su altre tipologie di prodotti, quindi potrebbe giovare anche dare un'occhiata al portale ufficiale di Huawei, per avere una visione d'insieme di tutto ciò che può diventare una piacevole sorpresa da nascondere sotto l'albero.