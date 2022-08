Registro delle Opposizioni per cellulari: addio al telemarketing?

Dallo scorso 27 Luglio 2022 è attivo il nuovo Registro delle Opposizioni per cellulari, una misura molto attesa da parte degli utenti, che finalmente possono iscrivere i loro numeri mobili all'elenco di coloro che non desiderano più essere tartassati dalle chiamate pubblicitarie, una pratica che soprattutto negli ultimi tempi ha scatenato le ire dei consumatori.



A dimostrazione di ciò, sono arrivati anche i dati del Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, il quale ha spiegato che in meno di una settimana ci sono state 1,2 milioni di iscrizioni al Registro delle Opposizioni. Per il futuro, però, l'esponente del Governo Draghi ha spiegato che lo strumento dovrà essere monitorato e flessibile in base alle nuove esigenze del mercato e per tutelare gli utenti.



Come funziona il registro delle opposizioni?

L'iscrizione al Registro Pubblico delle Opposizione abbraccia numeri fissi e mobili, sia quelli presenti negli elenchi pubblici che quelli riservati. Inserendo il vostro numero nel RPO annullerete tutti i consensi precedentemente dati al telemarketing e alla cessione a terzi dei dati personali: solitamente l'ok viene dato durante le campagne promozionali, quando si richiedono le tessere per la raccolta punti, la scontistica e la fidelizzazione.

Interessante anche notare che la revoca riguarda sia gli operatori umani che le chiamate effettuate con le voci robotizzate, anche note come "robocall". Dopo l'iscrizione e la relativa conferma (comunque è necessario attendere qualche giorno affinchè sia efficace), saranno autorizzate solo le chiamate da call center legati ai contratti in essere o cessati da non più di 30 giorni, o chiaramente quelli per cui si darà consenso dopo l'iscrizione al Registro. Rispetto alla precedente versione, il nuovo RPO ha introdotto un'apposita pagina denominata "Gestione Iscrizione" dov'è possibile rinnovare l'iscrizione per annullare tutti i consensi all'attività pubblicitaria o effettuare la revoca selettiva per cancellare l'opposizione verso specifici operatori.



Gli utenti che, trascorsi 15 giorni dall'iscrizione, continueranno a ricevere chiamate pubblicitarie, potranno contattare l'AGCOM per segnalare il mancato rispetto della normativa.



Sanzioni salate per gli operatori

Questa nuova normativa si aggiunge a un nuovo schema di sanzioni per gli operatori telemarketing, che dovranno sottostare alle nuove regole.

Nello specifico, gli operatori che mettono in atto campagne di marketing telefonico saranno costretti ed obbligati a consultare il Registro delle Opposizioni per evitare di chiamare i numeri che vi hanno aderito.

A tal proposto, i dati degli utenti sono disciplinati dal Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali e dal RGDP, con sanzioni amministrative pecunarie fino a 20 milioni di Euro o, per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale maturato durante l'anno precedente.

La speranza degli utenti è che questa novità possa portare a un drastico cambio di direzione e che metta fine alla pratica del telemarketing aggressivo.

Il Ministero dello Sviluppo Economico si è affrettato a specificare che la nuova normativa si applica a tutti i call center che operano in Italia, indipendentemente dalla loro provenienza.