Alla ricerca del meteorite alieno: la particolare spedizione di Avi Loeb

Cercare un ago in un pagliaio: è letteralmente quello che sta tentando di fare Avi Loeb, noto fisico, professore ed ex presidente del dipartimento di Astronomia di Harvard. Lo scienziato vuole recuperare i frammenti di quello che potrebbe essere il primo corpo celeste interstellare intercettato dagli esseri umani e precipitato nel 2014 sul pianeta Terra. C'è solo un piccolo problema: i resti del meteorite sono finiti nel bel mezzo dell'oceano Pacifico, a largo delle coste della Nuova Guinea.



A rendere tutto più affascinante, ci pensano le discusse e controverse ipotesi sollevate dallo stesso Loeb, secondo cui l'oggetto in questione potrebbe essere di origine artificiale, un vero e proprio artefatto di una civiltà extraterrestre entrato in rotta di collisione con la nostra stupenda sfera blu.

Armato di una speciale sonda magnetica ideata per l'occasione, il team di ricerca messo insieme dallo scienziato è salpato a bordo della Silver Star per scandagliare i fondali oceanici.

La prima spedizione ha riservato più sorprese di quanto potessimo aspettarci: ecco cosa hanno trovato.



La scienza degli UAP

Prima di procedere con il racconto della missione è bene fare qualche premessa, relativamente alla figura di Avi Loeb e alla ricerca sugli oggetti interstellari. Lo scienziato di origini israeliane, attualmente responsabile della Black Hole Initiative di Harvard e direttore dell'Institute for Theory and Computation all'interno dell'Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, nel 2012 è stato inserito dal Time nella lista delle venticinque persone più influenti nel campo della ricerca spaziale.

A renderlo famoso anche al pubblico mainstream sono state però le sue ricerche su Oumuamua, il primo asteroide interstellare osservato e classificato dal genere umano: fino al 2017, anno dell'avvistamento ad opera del sistema Pan-STARSS, questa tipologia di corpi celesti era rimasta un'ipotesi, seppure piuttosto concreta.

Il "messaggero che arriva da lontano", questo il significato del nome, ha da subito destato l'interesse della comunità scientifica a causa delle sue insolite caratteristiche astronomiche, a partire dalla strana forma ellittica e allungata, che lo avvicinano a una gigantesca tavola da surf intergalattica, e alla particolare traiettoria fortemente iperbolica.



Tra tutti gli studi effettuati su Oumuamua, quello di Avi Loeb è sicuramente il più discusso: il professore, basandosi sulle specifiche fisiche e orbitali osservate, ha ipotizzato che l'oggetto possa avere origini artificiali.

Stando a Loeb si tratterebbe infatti di un artefatto alieno la cui natura è estranea al nostro sistema solare, avanzando inoltre la possibilità che si tratti dei resti di una nave o di una sonda spaziale inviata da una civiltà intelligente.

Come potete immaginare, le affermazioni di Loeb hanno sollevato un vero e proprio polverone all'interno dell'ambiente scientifico, attirando l'interesse di molti studiosi e al contempo lo scherno di altri: va sottolineato che, a distanza di anni, sebbene l'ipotesi che si tratti di un asteroide sia la più condivisa, i misteri sulla natura di Oumuamua sono ancora tanti e i dati a nostra disposizione lasciano spazio a dubbi e a ulteriori investigazioni.



Dopo essersi interessato ad Oumuamua, Avi Loeb ha fondato Project Galileo, un programma nato sotto l'egida di Harvard e finalizzato allo studio scientifico, serio e basato sui dati, degli UAP, i fenomeni aerei non identificati una volta conosciuti come UFO.



Una missione impossibile

Il 9 gennaio del 2014 alle 3.05 del mattino, ora locale, uno strano meteorite denominato "IM1" è esploso sull'Oceano pacifico. Sebbene gli astronomi abbiano mancato l'appuntamento con il particolare ospite spaziale, il governo degli Stati Uniti d'America, per mezzo degli strumenti a disposizione delle proprie forze armate, ha registrato il suo ingresso nell'atmosfera terrestre, seguendone traiettoria, velocità e altitudine sopra i cieli del Portogallo.

I dettagli completi sull'oggetto sono ancora oggi classificati ma i dati parziali resi disponibili dalla difesa hanno permesso a Loeb e ai suoi ricercatori di calcolare non solo il luogo dell'impatto ma anche alcune delle probabili caratteristiche fisiche dell'oggetto.



Data l'insolita ed elevata velocità e la particolare traiettoria con cui ha intercettato la Terra, lo scienziato ha ipotizzato che IM1 possa essere un meteorite interstellare. Il visitatore si sarebbe poi disintegrato solo nella bassa atmosfera, fattore che denoterebbe la sua particolare resistenza: sebbene la sua composizione sia ancora ignota, queste caratteristiche lo renderebbero molto più robusto dell'acciaio e almeno alcune volte più consistente di tutte le rocce spaziali attualmente catalogate.

All'inizio del 2023, il Dipartimento della Difesa americano ha inviato una lettera alla NASA definendo lo studio di Avi Loeb sufficientemente accurato, conferendo a IM1 lo status di oggetto interstellare. Ovviamente non tutti gli scienziati sono concordi con le conclusioni del DoD e la natura del presunto meteorite sono discusse.

Loeb dal canto suo si è spinto oltre, ipotizzando ancora una volta, in virtù delle proprietà dedotte, la possibilità che si tratti di materiale artificiale con origini extraterrestri, scatenando un nuovo dibattito nella comunità scientifica.



Partito all'inizio di giugno dalle coste della Nuova Guinea sul ponte della nave Silver Star, il team di Avi Loeb ha intrapreso una delle spedizioni più ambiziose della storia scientifica, con l'obiettivo di recuperare alcuni frammenti dell'agognata "roccia" cosmica: che si tratti di un oggetto naturale oppure no, il ritrovamento di questi detriti aprirebbe le porte ad una serie di conoscenze inedite sui corpi celesti e sulla formazione dell'universo.



Sferule extraterrestri

Dopo aver studiato per anni i dati sull'ingresso nell'atmosfera e incrociandoli con quelli provenienti dai sismografi della presunta zona di impatto, il team è riuscito a delimitare l'area d'impatto del meteorite, tracciando una traiettoria piuttosto precisa, nel bel mezzo dell'oceano Pacifico.

Scandagliare quel tipo di fondali non è cosa semplice e le probabilità di imbattersi nel frammento di un oggetto spaziale dalla composizione sconosciuta lo è ancora di meno.

Lo scienziato e i suoi collaboratori hanno allora ideato e sviluppato una speciale sonda, molto simile a un grande tappeto, sul quale sono stati installati centinaia di piccoli e potenti magneti. Una volta calata in acqua, la sonda è stata letteralmente trascinata lungo i fondali con lo scopo di attirare i detriti meteorici.



Dopo alcuni giorni di sessioni deludenti, il gruppo ha tentato un approccio differente, aggiungendo un setaccio in grado di filtrare il materiale (spesso vulcanico) più grande. Con questo metodo Avi Loeb è incredibilmente riuscito a trovare qualcosa che potrebbe davvero appartenere a un corpo celeste.

Il particolare "tappeto" ha infatti catturato una cinquantina di sferule metalliche, più piccole di un millimetro, che dopo le prime analisi si sono rivelate di origine non antropica: dai primissimi dati estrapolati dal laboratorio installato sull'imbarcazione è emerso che queste micro-perle sono composte principalmente da ferro, magnesio e titanio.

La combinazione di questi elementi sembra però non corrispondere a quella dei tipici meteoriti e nemmeno alle leghe più comuni utilizzate dagli esseri umani.



Insomma, Loeb e il suo team potrebbero davvero essere riusciti nell'impresa. Bisogna però tenere a freno l'entusiasmo: se è vero che questa tipologia di sferule è stata ritrovata in moltissimi luoghi d'impatto meteorici e hanno origine nella frizione generata dal corpo celeste con l'atmosfera, è altresì possibile che queste piccole palline metalliche, in realtà piuttosto comuni anche sul nostro pianeta, possano derivare da altre fonti, come le eruzioni vulcaniche, da altri meteoriti o addirittura dai freni delle automobili.

Sul tema sappiamo ancora poco e al momento non è possibile stabilire con estrema certezza se le sferule trovate nell'oceano Pacifico siano direttamente collegate a IM1. Tuttavia, i primi risultati fanno ben sperare.

I materiali raccolti saranno ora analizzati nel dettaglio nei migliori laboratori del mondo, tra cui quello di Harvard, e poi verranno messi a disposizione della comunità scientifica: tornati sulla terraferma, i lavori sono ripresi all'istante e i dati preliminari sono più che incoraggianti.



Oltre alla strana combinazione di materiali sopracitati, le sferule contengono tracce di uranio e ben due isotopi radioattivi: proprio grazie a questi, Loeb e il suo team sono riusciti a fare una prima stima sull'origine temporale dell'oggetto, datandoli rispettivamente a quattordici miliardi di anni fa (un'epoca molto vicina alla nascita stessa dell'universo) e a due miliardi di anni fa (periodo che ha dato i natali alla nostra galassia).

Origini aliene o no, quindi, la temeraria spedizione di Avi Loeb potrebbe davvero aver trovato il primo meteorite interstellare mai osservato e analizzato dall'umanità, scoperta che farebbe compiere alle scienze cosmiche un deciso e fondamentale passo verso la comprensione dell'universo stesso!



Potete trovare tutti gli aggiornamenti sulla ricerca di Avi Loeb sulla sua pagina ufficiale Medium.