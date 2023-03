Il ritorno di iPhone SE 4: nel 2024 arriva il vero best buy di Apple?

Proprio quando sembrava sul viale del tramonto, e quando ormai tutti i leaker erano d'accordo sulla sua cancellazione, iPhone SE 4 è riemerso tra i rumor e ha subito fatto scaldare i motori ai magazine del settore.

Sin dal lancio della prima generazione, infatti, il piccolo di casa Apple ha suscitato l'interesse e la curiosità di molti, dal momento che ha visto la Mela Morsicata districarsi in un segmento di mercato non congeniale alla sua filosofia, che guarda per qualsiasi device alla fascia alta e Premium, con prezzi, specifiche e materiali da top di gamma.



Dove ci eravamo lasciati?

L'iPhone SE attualmente presente sul mercato è il dispositivo più piccolo nella lineup smartphone di Apple, anche alla luce del definitivo pensionamento degli iPod.

Basato sul concept di iPhone 8, con tanto di cornici e pulsante Home con Touch ID integrato, sfoggia uno schermo da 4,7 pollici Retina HD LCD con risoluzione di 1334x750 pixel, True Tone, luminosità massima di 625 nits e contrasto tipico di 1400:1.



Sotto la scocca è presente il chip A15 Bionic con CPU 6-core e GPU 4-core, affiancate dal Neural Engine proprietario a 16-core.

Non propriamente al passo con i tempi anche la singola fotocamera posteriore da 12 megapixel (f/1.8) con zoom digitale fino a 5x, anche alla luce delle evoluzioni degli ultimi anni, ma supporta sia modalità ritratto che Flash True Tone, mentre la fotocamera frontale è da 7 megapixel con apertura f/2.2.

A confermare ulteriormente la necessità di aggiornare la gamma ci sono le tre opzioni di storage, 64, 128 e 256 GB: decisamente pochi per i tempi che corrono.



Un piccolo mostro di potenza, con qualche compromesso

Apple evidentemente ha capito di dover tornare a saggiare i confini della sua comfort zone e, nonostante i rumor che davano iPhone SE per morto, il popolare e affidabile analista Ming-Chi Kuo è tornato a far sognare i fan pubblicando una scheda tecnica che, qualora dovesse essere confermata, potrebbe rendere iPhone SE 4 - se si chiamerà così - davvero un best buy per molti e un'ottima occasione per avvicinarsi al mondo Apple per gli indecisi.

In un lungo thread su Twitter, Kuo ha parlato dell'introduzione di uno schermo OLED da 6,1 pollici, racchiuso in una scocca simile ad iPhone 14 base: spazio quindi ai bordi piatti e alle cornici sottili, non più linee rotonde come ipotizzato in precedenza, quindi, quando molti avevano puntato a un design simile ad iPhone X e XR.

Anche con il nuovo Apple Watch Ultra, la società di Cupertino sembra aver preso una direzione più specifica ed uniforme per la progettazione dei propri prodotti.

Ha senso e non stupisce anche l'utilizzo di un pannello OLED: già da iPhone 12 Pro e Pro Max ormai gli smartphone di Cupertino sono passati alla nuova tecnologia e avrebbe perfettamente senso estenderla anche al modello più economico.

Qualche dubbio, invece, è lecito avanzarlo sulla diagonale dello schermo: non escludiamo un approccio più conservativo con display da 5,7 pollici. Appare però ormai certo l'addio allo schermo da 4,7 pollici.



Praticamente certa è anche l'assenza della Dynamic Island, che i rumor vogliono in arrivo su tutti gli iPhone 15 già quest'anno. Probabilmente iPhone SE 4 sarà l'ultimo smartphone Apple con il notch, dove dovrebbero trovare spazio la fotocamera frontale e il Face ID: allo stato attuale non sono emerse indicazioni su una possibile inclusione del Touch ID, ma gli ingegneri potrebbero optare per un'integrazione di quest'ultimo sensore nel pulsante laterale in stile iPad, per contenere i costi.

Una scelta di questo tipo invece è praticamente certa per il chipset di iPhone SE 4: il leaker Silicon Song sostiene che lo smartphone dovrebbe mantenere l'A15 Bionic con GPU 4-core, lo stesso del modello SE precedente e non la controparte trovata su iPhone 13 Pro e Pro Max che presenta una GPU 5-core. Nonostante ciò, però, non dovrebbe mancare il supporto alla connettività 5G, già presente sull'attuale modello e che potrebbe poggiarsi su un modem fatto in casa, limitato alla connettività sub-6 GHz.



Proprio il chipset che sceglierà Apple è al centro di varie discussioni anche tra gli stessi leaker: in molti sostengono che la Mela potrebbe fare un passo in avanti e, dal momento che si parla di un lancio nel 2024 per iPhone SE 4, che potrebbe integrare l'A16 dei modelli iPhone 14 Pro. Tuttavia, allo stato attuale è difficile capire quali siano la reali intenzioni dell'azienda.

Un'altra incognita non può che essere rappresentata dai prezzi e dalle varianti: attualmente iPhone SE 3 viene venduto a 559 Euro per il modello da 64 GB, che diventano 629 Euro per quello da 128 GB e 759 per il modello da 256 GB.

In caso di incremento dello storage - che ci sentiamo di dare come praticamente per certo anche alla luce di un possibile potenziamento del comparto fotografico - non è escluso un costo d'ingresso superiore ai 650 Euro, con un eventuale modello top della linea a 800 Euro. In questo modo si andrebbe a colmare anche la fascia lasciata scoperta: iPhone 14 da 6,1 pollici e 128 GB parte, infatti, da 1029 Euro.