I robot sono sbarcati nell'antica Roma: Spot è arrivato a Pompei!

A inizio aprile, il parco archeologico di Pompei ha annunciato l'arrivo di Spot, l'ormai leggendario robot quadrupede di Boston Dynamics che si aggirerà per gli scavi patrimonio UNESCO dell'antica città romana svolgendo una serie di importanti mansioni di sicurezza e di tutela del tesoro archeologico. Per quanto possa sembrare distopico osservare un robot camminare tra le rovine dell'insediamento romano distrutto dall'eruzione del Vesuvio del 79 d.C., infatti, Spot avrà il compito di vigilare sul parco, verificando lo stato di conservazione dei reperti archeologici e delle architetture classiche che esso contiene, le quali rappresentano una delle più preziose testimonianze al mondo della civiltà romana antica.



Vediamo, dunque, più nel dettaglio come si è arrivati alla strana partnership tra il sito di Pompei e Boston Dynamics e quali saranno le incombenze del robot quadrupede dell'azienda americana.



Un "cantiere digitale a cielo aperto"

L'arrivo e l'implementazione delle nuove tecnologie a Pompei, in realtà, va ben oltre l'utilizzo di Spot ed affonda le proprie radici nello scorso decennio. Nel 2013, infatti, le autorità italiane sono state messe sotto accusa dall'UNESCO, che aveva promesso di aggiungere Pompei alla lista dei siti archeologici "in pericolo" per via dello scarso livello di tutela e conservazione dell'antica città romana.

Da quel momento, nel tempo è stato sviluppato il progetto Smart@Pompei, che mira a fare del sito un punto di riferimento globale nell'utilizzo delle nuove tecnologie, come la robotica e l'IA, per la tutela e la conservazione di questa eredità. Dietro all'invito dell'UNESCO vi era a sua volta un evento eclatante, ovvero il disastroso crollo della Domus dei Gladiatori, avvenuto nel 2010 e che ha convinto l'Unione Europea a stanziare ben 100 milioni di Euro in opere di "messa in sicurezza, recupero, restauro e conservazione, oltre che di ripresa della fruizione e della valorizzazione" del sito, secondo quanto dichiarato lo scorso anno a Wired da Alberto Bruni, funzionario del Ministero per i Beni e le Attività Culturali che si è occupato dello scavo.

Smart@Pompei ha portato anzitutto all'integrazione di un sistema di sicurezza tecnologicamente avanzato all'interno e sul perimetro del parco archeologico, che ha una dimensione di 400.000 metri quadrati e che è stato tappezzato di telecamere di videosorveglianza di ultima generazione e di luci LED, le quali garantiscono da una parte la sicurezza del pubblico e dall'altra quella degli scavi stessi.

Accanto a essi, i fondi europei sono stati investiti in una rete Wi-Fi da più di cento access point sparsi per tutto il parco e nell'app MyPompei, che permette ai turisti di organizzare la propria visita in sicurezza e che è diventata vitale per la riapertura del sito in ottemperanza alle misure di distanziamento sociale imposte dalla pandemia da Coronavirus. Le telecamere di sicurezza, in particolare, sono state progettate includendo sensori termici e di visione notturna, in modo da evitare l'irruzione di "furbetti" negli scavi con il favore della notte, ma anche per verificare autonomamente che in nessuna area del parco vi fossero scavi autonomi e non consentiti dal MiBACT e dalle soprintendenze.

L'insieme delle fotocamere di nuova generazione, dei sensori sismici che controllano il Vesuvio (e che sono stati recentemente riproposti per il monitoraggio con fibra ottica del Monte Etna), dei droni di sicurezza, dei dispositivi IoT e delle stazioni di verifica della situazione climatica e idrogeologica del parco, producono un flusso di dati enorme, specie per un parco archeologico.

Per questo, nella gestione di una simile mole di informazioni vengono impiegati blockchain, Intelligenza Artificiale e 5G. In altre parole, Pompei è diventato un vero e proprio "cantiere digitale a cielo aperto", almeno stando alle parole del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. A queste tecnologie se ne aggiunge poi un'altra, quasi invisibile, ossia l'uso di coperture fotovoltaiche e tecnologie li-fi, ovvero di pannelli solari capaci di "mimetizzarsi" con colori e forme che ricordano il laterizio utilizzato dai romani e che non spezzano la continuità visiva dei monumenti di Pompei, garantendo una illuminazione continua ed ecologicamente sostenibile, nonché una costante trasmissione di dati ai centri di controllo del parco tramite.



Una svolta per la conservazione di Pompei

È in questo ecosistema, definito a più riprese come un modello tecnologico-archeologico da esportare anche all'estero, che si colloca l'implementazione di Spot, il robot quadrupede di Boston Dynamics.

L'automa dovrà svolgere essenzialmente un compito, che però potrebbe avere ripercussioni su due settori separati e vitali per la conservazione del parco: esso dovrà captare e trasmettere dati tramite la sua fotocamera a 360° montata sulla "testa", che servirà sia per scopi di sicurezza che per la tutela dei beni culturali del parco. In particolare, in termini di sicurezza, Spot sarà utilizzato per la perlustrazione del parco anche in notturna, insieme ai mini-droni che sorvolano Pompei già da qualche mese, evitando l'ingresso nottetempo di persone non autorizzate e di "tombaroli" alla ricerca di qualche manufatto antico non ancora scoperto dagli archeologi.



Per quanto riguarda il lato conservativo, l'utilità di spot sarà duplice. Anzitutto, il robot sarà costantemente accompagnato da un drone-scanner laser che realizzerà una mappa 3D del parco aggiornata a ogni "ronda" dell'automa.

In secondo luogo, Spot ha già dimostrato la sua capacità di muoversi in spazi angusti e terreni sconnessi e accidentati, perciò il prodotto di Boston Dynamics verrà utilizzato per percorrere i tunnel dei tombaroli, molti dei quali risalgono al XX ed al XIX secolo e sono ormai abbandonati da diversi decenni. Tali vie sotterranee, al momento, sono troppo pericolose per essere esplorate dagli esseri umani, ma potrebbero comunque contenere tesori archeologici ancora nascosti al mondo, magari perduti o nascosti dai ladri della necropoli romana di Pompei. Insomma, è possibile che a Spot andrà presto attribuita qualche (ri)scoperta di peso all'interno dello scavo dell'antica città romana.

Il Direttore Generale del parco archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, ha commentato l'utilizzo di Spot sul sito ufficiale spiegando che "spesso le condizioni di sicurezza nelle gallerie scavate dai tombaroli sono critiche, per cui l'uso di un robot potrebbe rappresentare una svolta che ci consentirebbe di procedere con maggiore rapidità e in totale sicurezza".



Infine, Spot verrà impiegato per la tutela della sicurezza degli archeologi e degli altri lavoratori attivi nel parco di Pompei: Zuchtriegel, infatti, spera che il robot "migliori la qualità del monitoraggio delle aree esistenti e approfondisca la nostra conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori nelle aree in fase di recupero o ripristino, e quindi ci aiuti a gestire la messa in sicurezza del sito, così come quella dei lavoratori".