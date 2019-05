ROG Mothership: un po' portatile, un po' workstation, un ibrido unico

Si sta tenendo in questi giorni l'edizione 2019 del Computex, ovvero la maggior esposizione asiatica dedicata al mondo della tecnologia. Noi di Everyeye siamo ovviamente presenti all'evento e possiamo quindi fornirvi tutti i dettagli in merito ai prodotti svelati a Taipei. Ebbene, una delle aziende più attive è sicuramente ASUS, che ha sempre puntato particolarmente sul Computex, viste anche le sue origini taiwanesi. Tuttavia, quest'anno si festeggia anche il trentesimo compleanno dell'azienda e quindi la società taiwanese non poteva di certo esimersi dall'annunciare dei dispositivi ancora più ambiziosi del solito. È sicuramente il caso di ROG Mothership, un ibrido notebook-workstation, nonché PC da gioco, dal costo che si avvicina ai 10.000 euro. Il prodotto era già stato mostrato brevemente durante il CES 2019, ma al Computex sono stati svelati ulteriori dettagli e ASUS ha aggiornato anche le specifiche.



Caratteristiche tecniche, prezzo e uscita

ROG Mothership (GZ700) monta un processore Intel Core i9-9980HK, affiancato da 64GB di RAM DDR4 a 2666 MHz e da una scheda video NVIDIA GeForce RTX 2080 con 8GB di VRAM GDDR6. Una configurazione al top inserita in una scocca dalle dimensioni ridotte, che ovviamente non ha alcun tipo di problema di prestazioni in nessun ambito di utilizzo. Troviamo poi uno schermo IPS da 17,3 pollici con risoluzione UHD (3840 x 2160 pixel) con refresh rate di 60 Hz, supporto alla tecnologia G-Sync e copertura dello spazio colore Adobe RGB al 100%. Insomma, siamo a livelli fuori scala anche per quanto riguarda lo schermo.



Parlando della memoria interna, troviamo fino a 3 SSD M.2 NVMe da 512GB in configurazione RAID 0, mentre il sistema operativo è ovviamente Windows 10. Le dimensioni di ASUS ROG Mothership sono pari a 41 x 32 x 29 cm, per un peso di 4,8 kg. Non mancano ovviamente caratteristiche peculiari anche per quanto riguarda il design, visto che il prodotto presenta una tastiera removibile retroilluminata RGB, mentre la parte posteriore dispone di un supporto che mantiene in verticale la struttura. Molto interessante anche la presenza di effetti LED che vanno a personalizzare e a rendere unico il suo design. Per quanto riguarda la connettività, troviamo una porta USB Type-C Thunderbolt 3, una USB Type-C standard, 4 USB Type-A, una HDMI, uno slot per schede SD, una porta Ethernet e due prese di ricarica da 280W, necessarie per alimentare questo mostro di potenza. Presente anche il supporto al Wi-Fi 6.



Non manca un sistema di raffreddamento ad aria, che comprende 2 ventole da 12V, heatpipe e 4 dissipatori con spessore di 0.1 mm. L'utente può anche decidere di regolare la velocità della ventola attraverso i preset Turbo, Bilanciato e Silenzioso. Insomma, abbiamo solamente scalfito la superficie della possibilità offerte da ROG Mothership e, in questo caso, il video e le foto che potete vedere all'interno dell'articolo descrivono il notebook meglio di mille parole. Vi basti sapere che la disponibilità nei primi mercati è fissata per il mese di giugno a un prezzo di 9999 dollari, che probabilmente diventeranno circa 10.000 euro, nel caso la società taiwanese decidesse di portare il prodotto in Europa.