ROG fa il pieno di OLED: alla Gamescom 2023 c'è il primo QD-OLED 4K 32'!

L'evento "Never Stop Gaming" di Asus ROG è stato ricco di novità, con tantissimi prodotti pensati per il gaming a tutti i livelli, ma a rubare la scena sono stati senza dubbio i nuovi membri della famiglia ROG Swift, tre monitor OLED che vanno a completare una lineup mai così ricca e stratificata.

Durante la conferenza c'è stato spazio per le nuove opzioni Ultrawide e Super Ultrawide, rispettivamente da 34 e da 49 pollici, ma ampio spazio è stato dedicato anche e soprattutto al primo OLED 4K da gaming con diagonale da 32 pollici e rapporto d'aspetto 16:9: ecco tutte le novità sui monitor mostrati da ROG a Colonia.



ROG Swift OLED PG32UCDM

Partiamo subito da quella che rappresenta probabilmente la proposta più attesa dagli amanti dei formati più conservativi: finalmente ai più ingombranti 48 e 42 pollici e ai più piccoli pannelli da 27, a occupare le scrivanie si aggiunge il nuovo ROG Swift OLED PG32UCDM, il primo OLED 4K da 32 pollici al mondo, dotato di specifiche tecniche d'eccezione e la classica personalità dei monitor della Repubblica dei giocatori.

La proposta del brand sfrutta la tecnologia QD-OLED per fondere insieme il meglio dei pixel organici e dei loro contrasti e neri infiniti con i brillanti colori dei Quantum Dot. Il pannello scelto da Asus per questo ROG Swift ha una risoluzione 2160p con refresh rate che arriva a 240 Hz, ma non è finita qui.

Per i giocatori competitivi, il dato più allettante di tutti è sicuramente rappresentato dai tempi di risposta di appena 0,03 ms (Gray to Gray), mentre chi pensa di usarlo in ambienti particolarmente illuminati potrà contare su una luminosità di picco di 1000 nit al 3% su materiale HDR.

Asus parla di un miglior layout dei sub-pixel, che dovrebbe garantire una leggibilità superiore, mentre alla sua longevità ci pensa un sistema di dissipazione avanzato con l'utilizzo di grafene per proteggere il pannello e ridurre al contempo anche il rischio di burn-in.

Quanto agli ingressi a disposizione, ci sarà la possibilità di utilizzare sia HDMI 2.1 che DisplayPort 1.4, rendendolo perfetto sia per PC che console di ultima generazione, ma ci sarà spazio anche per una USB-C con Power Delivery e per il classico set di porte in downstream direttamente da PC.

Il design raccoglie l'eredità della serie Swift OLED, con un piedistallo molto simile a quanto già apprezzato nella recensione dell'Asus ROG Swift OLED PG27AQDM, con la scritta LED Swift rossa disposta in verticale, mentre sul dorso del pannello spicca anche in questo caso l'iconico "occhio" ROG retroilluminato con LED RGB.



ROG Swift OLED PG34WCDM

Il "piccolo" ultrawide presentato all'alba della kermesse di Colonia è il ROG Swift OLED PG34WCDM, dotato di un pannello OLED da 34 pollici rigorosamente curvo (800R). La risoluzione scelta dal brand è 3440x1440 pixel per una frequenza di aggiornamento massima che anche in questo caso tocca i 240 Hz. I tempi di risposta si assestano sui 0,03 millisecondi (GtG), ma a stupire è la luminosità, che riesce ad arrivare al picco di luminosità al 3% di ben 1.300 nit in HDR.

A questo proposito, il 34 pollici proposto da Asus sfoggia la certificazione DisplayHDR True Black 400, oltre alla compatibilità con la tecnologia NVIDIA G-Sync.

Molto interessanti le funzionalità offerte da KVM Switch per il controllo di più dispositivi con un singolo set di periferiche di input, come mouse e tastiera, opportunamente collegato alle porte USB del monitor.

Lato I/O la copertura è chiaramente completa, con HDMI 2.1 e Display Port 1.4, mentre la porta USB-C PD garantisce ricariche fino a 90W.



ROG Swift OLED PG49WCD

Chi cerca esperienze di gioco a perdita d'occhio sarà attratto dal ROG Swift OLED PG49WCD, un generoso pannello da gaming da ben 49 pollici in formato Super Ultrawide con risoluzione 5120 x 1440 pixel e frequenza di aggiornamento massima di 144 Hz.

Si tratta di un display QD-OLED dai colori brillanti e dai neri infiniti, con curvatura avvolgente (1800R) e tempi di risposta ridotti all'osso, anche qui 0,03 ms (GtG).

I Quantum Dot sono protagonisti di questa tornata di display dai pixel organici e anche in questo caso promettono una copertura colore ricca e appagante sia per il gioco che per la riproduzione di contenuti multimediali, ma anche il nuovo strato in grafene, già visto nel 32 pollici, torna a proteggere anche questo Swift da 49 pollici e a prevenire il burn-in.

Molto bene anche la luminosità di picco, che si assesta sui 1000 nit in finestra, così come la compatibilità con le funzionalità esclusive come KVM Switch.

Il dorso che contiene l'elettronica è arricchito da un enorme occhio RGB, mentre in generale anche lui conserva l'estetica del resto della gamma, con linee aggressive e uno spessore estremamente ridotto del pannello.

Il segnale video ad alta risoluzione ed elevato refresh rate è garantito dalla presenza di Display Port 1.4 e HDMI 2.1.

Dei tre pannelli, il primo ad approdare sul mercato sarà proprio il 49 pollici, a partire da ottobre 2023 a un prezzo consigliato di 1.499 dollari, mentre per gli altri due monitor ci sarà da aspettare e il lancio sul mercato è previsto per il primo trimestre del 2024.