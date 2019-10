ROG Phone 2: i giochi per sfruttare al massimo lo schermo a 120 Hz

L'arrivo di smartphone come il ROG Phone 2 ha dato maggiori possibilità agli sviluppatori per sfruttare l'hardware mobile. In particolare, la presenza di un display AMOLED da 6,59 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate pari a 120 Hz consente di far girare in modo più fluido i giochi, grazie anche alla "forza bruta" dello smartphone (ROG Phone 2 monta un SoC Snapdragon 855+ e 12GB di RAM). Andiamo, dunque, a scoprire alcuni giochi compatibili con il refresh rate a 120 Hz, in grado quindi potenzialmente di superare la barriera dei 60 frame al secondo.

Assassin's Creed Rebellion

Approdato sul Play Store a fine 2018, Assassin's Creed Rebellion è un capitolo mobile di stampo strategico della storica saga di Ubisoft.

Il giocatore può collezionare più di 50 assassini, Ezio Auditore, Aguilar e Shao Jun compresi. Il titolo è ambientato in Spagna nel XV secolo e si rifà per certi versi all'esperienza di gioco offerta da Fallout Shelter, visto che è possibile curare la gestione della propria base, d'altronde gli sviluppatori sono gli stessi, i Behaviour Interactive.



Il gameplay è basato sulle classiche dinamiche di uno strategico a turni, semplificate però per andare incontro anche ai giocatori meno esperti. Prima di entrare in una stanza si può decidere il personaggio e la strategia da utilizzare, assaltando il nemico in modo diretto oppure puntando su una approccio più silenzioso, in base alle caratteristiche del protagonista in uso.

Per maggiori informazioni sul gioco, vi rimandiamo alla nostra recensione di Assassin's Creed Rebellion. Per tutti coloro che amano la serie di videogiochi di Ubisoft, il titolo potrebbe sicuramente rivelarsi un buon passatempo. Il gioco è scaricabile gratuitamente, ma presenta acquisti in-app.

Subway Surfers

Passando a un titolo con minori pretese, Subway Surfers è sicuramente un buon passatempo. Si tratta di uno dei titoli più frenetici disponibili sul Play Store e il supporto al refresh rate di 120 Hz migliora l'esperienza di gioco.

Subway Surfers è stato uno dei primi casi popolari di videogioco Endless Runner. Questa tipologia di titoli prevede semplicemente che l'utente schivi ostacoli, utilizzi poteri e quant'altro per riuscire ad ottenere il maggior punteggio possibile e piazzarsi in alto nella classifica. Pensate che qualcuno è addirittura arrivato a mettere in piedi una diretta di 365 giorni fatta da bot. Subway Surfers è scaricabile gratuitamente, ma contiene microtransazioni.



Final Fantasy XV Pocket Edition

Se avete intenzione di godervi invece una vera avventura, la vostra scelta non può che ricadere su Final Fantasy XV Pocket Edition. Si tratta di un capitolo della serie in tutto e per tutto e la critica lo ha infatti accolto positivamente, come potete leggere nella nostra recensione di Final Fantasy XV Pocket Edition. Il comparto grafico è piacevole, i comandi sono semplici da gestire e lo schermo a 120 Hz del ROG Phone 2 si fa sentire durante l'uso, grazie anche alla possibilità di eliminare il limitatore del frame rate nelle opzioni.

Se avete intenzione di giocare a questa versione "light" del titolo base, sappiate che è scaricabile gratuitamente dal Play Store. Il primo capitolo si può giocare senza alcun esborso, ma in seguito bisogna pagare circa 20 euro per sbloccare il gioco completo.



Mortal Kombat

Potevamo esimerci dall'inserire un picchiaduro nella "classifica" dei giochi per sfruttare il pannello a 120 Hz del ROG Phone 2? Ovviamente no e infatti siamo qui a parlare della versione mobile di Mortal Kombat, scaricabile gratuitamente dal Play Store (ma con acquisti in-app).

Sul titolo in sé c'è poco da dire, il gioco di Warner Bros è una versione "casual" dello storico picchiaduro e il suo comparto grafico è ottimo per quanto riguarda i dispositivi mobili. Proprio la grafica è l'elemento migliore del gioco, minato da una gestione dei comandi troppo semplice e da acquisti in-app invadenti. Da installare per capire dove possono spingersi gli smartphone moderni con la grafica.



Shadowgun Legends

Per gli amanti degli sparatutto in prima persona, Shadowgun Legends è sicuramente il candidato ideale da giocare sul display a 120 Hz del ROG Phone 2. Realizzato da Madfinger Games, il titolo è stato accolto positivamente dalla critica di settore, come potete leggere nella nostra recensione di Shadowgun Legends. Descritto da molti come uno sparatutto MMORPG a metà tra Destiny e Fortnite, Shadowgun Legends dispone di un gunplay immediato e appagante, in grado di far divertire il giocatore sia durante gli incarichi in singolo che nel multiplayer. Il gioco è scaricabile gratuitamente dal Play Store, ma prevede la presenza di microtransazioni.



Real Racing 3

Se siete invece alla ricerca di un racing game, la scelta non può ricadere che sul mitico Real Racing 3, pienamente compatibile con il refresh rate di 120 Hz. Il titolo di Electronic Arts è uno dei corsistici arcade più giocati su mobile e il divertimento per gli amanti del genere è assicurato. D'altronde, il comparto grafico è ancora attuale e la critica ha accolto positivamente il gioco sin da subito, come potete leggere nella nostra recensione di Real Racing 3. Il gioco è scaricabile gratuitamente direttamente dal Play Store, ma sono presenti degli acquisti in-app.



Rayman Adventures

Sviluppato da Ubisoft Montpellier, Rayman Adventures è un titolo per mobile che riprende per certi versi la struttura degli ultimi capitoli usciti su console e PC della serie dell'azienda francese, come Rayman Origins e Rayman Legends. Stiamo quindi parlando di un platform bidimensionale dai ritmi frenetici che propone dinamiche di gioco rispettose delle origini del protagonista.

In Rayman Adventures, il celebre eroe si unisce alla sua compagna vichinga, Barbara, per cercare di portare nuova vita all'Albero Sacro. Rayman Adventures è scaricabile gratuitamente dal Play Store, ma contiene delle microtransazioni.